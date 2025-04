SV Hamwarde sichert sich Landesliga-Talent Tjorben Rexin

Der SV Hamwarde setzt ein frühes Zeichen auf dem Transfermarkt: Zur neuen Spielzeit verstärkt Tjorben Rexin den Kader des Ost-Bezirksligisten. Der 22-Jährige wechselt vom Landesligisten SV Curslack-Neuengamme an die Mühle und soll künftig im Mittelfeld neue Akzente setzen.

Rexin war im Sommer 2022 vom SV Altengamme zu Curslack-Neuengamme gewechselt. In der laufenden Saison kam der technisch versierte Mittelfeldspieler auf vier Kurzeinsätze in der Landesliga-Meisterschaft sowie zwei Pokalpartien. Im Lotto-Pokal schnürte er in der ersten Runde einen Doppelpack beim 7:0-Auswärtserfolg gegen den VfL Grünhof-Tesperhude.