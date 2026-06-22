SV Hamwarde legt mit Krey in der Defensive nach Der SV Hamwarde hat einen Zugang für die kommende Saison vorgestellt. Max Henry Krey kommt vom Escheburger SV an die Mühle. von red · Heute, 19:08 Uhr · 0 Leser

Max Krey wechselt. – Foto: Nadine Kuhn

Der SV Hamwarde hat die nächste Personalie für die kommende Saison bekanntgegeben. Max Henry Krey wechselt vom Escheburger SV an die Mühle und verstärkt künftig die Defensive des Bezirksligisten. Der Verein beschreibt Krey als variabel einsetzbaren Verteidiger, der ab Sommer in den roten Farben auflaufen wird.

Werde FuPa-Fotograf und teile deine Schnappschüsse mit der Hamburg-Community! >>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp Damit holt Hamwarde einen Spieler, der trotz seines jungen Alters bereits mehrere Jahre Herrenfußball hinter sich hat. Nach FuPa-Angaben lief Krey in den vergangenen drei Spielzeiten für Escheburg auf. Insgesamt stehen dort 53 Spiele, zwei Tore und zwei Vorlagen in seiner Bilanz. Erfahrung aus Kreisliga und Bezirksliga Krey sammelte zunächst in der Kreisliga Hamburg Spielpraxis, ehe Escheburg in der vergangenen Saison in der Bezirksliga Hamburg spielte. In der Spielzeit 2025/26 kam der Abwehrspieler laut Profil auf 22 Einsätze und bereitete einen Treffer vor. Zuvor hatte er in der Kreisliga 20 Spiele, zwei Tore und eine Vorlage verbucht.

Für Hamwarde ist der Transfer auch deshalb interessant, weil Krey die neue Umgebung sportlich nicht völlig fremd ist. Sowohl Hamwarde als auch Escheburg sind in der finalen Staffeleinteilung für die kommende Saison in der Bezirksliga 01 geführt. Der Wechsel ist damit nicht nur ein Vereinswechsel, sondern auch ein Transfer innerhalb eines direkten Ligaumfelds. Hamwarde bedankt sich bei Escheburg Der SVH betonte in seiner Mitteilung, dass die Gespräche mit Escheburg unkompliziert verlaufen seien. Dafür bedankte sich der Verein ausdrücklich beim bisherigen Klub des Spielers. Krey soll in Hamwarde nun helfen, die Defensive breiter und flexibler aufzustellen.