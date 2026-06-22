 2026-06-22T14:49:50.746Z

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SV Hamwarde legt mit Krey in der Defensive nach

Der SV Hamwarde hat einen Zugang für die kommende Saison vorgestellt. Max Henry Krey kommt vom Escheburger SV an die Mühle.

von red · Heute, 19:08 Uhr · 0 Leser
Max Krey wechselt.
Max Krey wechselt. – Foto: Nadine Kuhn

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Max Henry Krey
Max Henry Krey

Der SV Hamwarde hat die nächste Personalie für die kommende Saison bekanntgegeben. Max Henry Krey wechselt vom Escheburger SV an die Mühle und verstärkt künftig die Defensive des Bezirksligisten. Der Verein beschreibt Krey als variabel einsetzbaren Verteidiger, der ab Sommer in den roten Farben auflaufen wird.

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Damit holt Hamwarde einen Spieler, der trotz seines jungen Alters bereits mehrere Jahre Herrenfußball hinter sich hat. Nach FuPa-Angaben lief Krey in den vergangenen drei Spielzeiten für Escheburg auf. Insgesamt stehen dort 53 Spiele, zwei Tore und zwei Vorlagen in seiner Bilanz.

Erfahrung aus Kreisliga und Bezirksliga

Krey sammelte zunächst in der Kreisliga Hamburg Spielpraxis, ehe Escheburg in der vergangenen Saison in der Bezirksliga Hamburg spielte. In der Spielzeit 2025/26 kam der Abwehrspieler laut Profil auf 22 Einsätze und bereitete einen Treffer vor. Zuvor hatte er in der Kreisliga 20 Spiele, zwei Tore und eine Vorlage verbucht.

Für Hamwarde ist der Transfer auch deshalb interessant, weil Krey die neue Umgebung sportlich nicht völlig fremd ist. Sowohl Hamwarde als auch Escheburg sind in der finalen Staffeleinteilung für die kommende Saison in der Bezirksliga 01 geführt. Der Wechsel ist damit nicht nur ein Vereinswechsel, sondern auch ein Transfer innerhalb eines direkten Ligaumfelds.

Hamwarde bedankt sich bei Escheburg

Der SVH betonte in seiner Mitteilung, dass die Gespräche mit Escheburg unkompliziert verlaufen seien. Dafür bedankte sich der Verein ausdrücklich beim bisherigen Klub des Spielers. Krey soll in Hamwarde nun helfen, die Defensive breiter und flexibler aufzustellen.

In der vergangenen Saison belegte Hamwarde in der früheren Bezirksliga Ost 3 den neunten Platz. Für die kommende Spielzeit wird die Staffelstruktur neu sortiert, die Mannschaft bleibt aber im Bezirksliga-Bereich gefordert. Gerade deshalb sind Spieler mit Erfahrung auf diesem Niveau wichtig.

Krey bringt diese Erfahrung mit. Als variabler Verteidiger kann er mehrere Rollen in der letzten Linie einnehmen und dem Trainerteam zusätzliche Optionen geben. Für Hamwarde ist seine Verpflichtung der nächste Schritt in der Kaderplanung.

Nächster Baustein für die neue Saison

Der Transfer passt zu einem Verein, der seine Mannschaft gezielt weiterentwickeln will. Hamwarde bekam mit Krey einen jungen Defensivspieler, der bereits gezeigt hat, dass er sich im Herrenbereich behaupten kann, und nun den nächsten Schritt machen möchte.

Für Krey beginnt an der Mühle ein neues Kapitel. Nach mehreren Jahren in Escheburg wechselt er innerhalb der Region zu einem Klub, der in der neuen Bezirksliga-Saison wieder Stabilität und Entwicklung verbinden will.

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