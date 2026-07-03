SV Hamwarde holt Torjäger Paul Knüppel zurück

In den Vereinsmedien spricht Hamwarde von einem „echten Torjäger“, der den Angriff ab sofort wieder verstärkt. Die Zahlen erklären diese Einordnung: Knüppel kommt auf 110 Pflichtspiele und 75 Tore. Für einen Offensivspieler ist das eine Quote, die deutlich macht, warum der Verein seine Rückkehr als sofortige Verstärkung bewertet.

Torgefahr und Tempo für Hamwarde

Hamwarde setzt bei Knüppel nicht nur auf seine Abschlussstärke, sondern auch auf seine Dynamik. In der Mitteilung heißt es, mit ihm komme „volle Power und vor allem Tempo“ zurück in die Offensive. Der Verein blickt entsprechend auf „viele weitere Vorlagen, Tore, Jubelszenen und Sprintduelle“.