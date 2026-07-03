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SV Hamwarde holt Torjäger Paul Knüppel zurück
SV Hamwarde holt Paul Knüppel zurück: Der frühere Angreifer kommt nach seiner Zeit beim Düneberger SV wieder nach Hamwarde.
Der SV Hamwarde hat einen Rückkehrer für die Offensive vorgestellt. Paul Knüppel trägt künftig wieder das Hamwarder Trikot und soll dem Angriff sofort mehr Tempo und Abschlussqualität geben. Der Angreifer war zuletzt beim Düneberger SV aktiv und bringt eine bemerkenswerte Bilanz mit.
In den Vereinsmedien spricht Hamwarde von einem „echten Torjäger“, der den Angriff ab sofort wieder verstärkt. Die Zahlen erklären diese Einordnung: Knüppel kommt auf 110 Pflichtspiele und 75 Tore. Für einen Offensivspieler ist das eine Quote, die deutlich macht, warum der Verein seine Rückkehr als sofortige Verstärkung bewertet.
Torgefahr und Tempo für Hamwarde
Hamwarde setzt bei Knüppel nicht nur auf seine Abschlussstärke, sondern auch auf seine Dynamik. In der Mitteilung heißt es, mit ihm komme „volle Power und vor allem Tempo“ zurück in die Offensive. Der Verein blickt entsprechend auf „viele weitere Vorlagen, Tore, Jubelszenen und Sprintduelle“.
Für Knüppel ist es die Rückkehr in ein bekanntes Umfeld. Das kann gerade bei Offensivspielern ein Vorteil sein, weil Abläufe, Verein und Umfeld nicht komplett neu sind. Der SV Hamwarde bekommt dadurch einen Spieler, der sportlich sofort helfen soll und emotional bereits eine Verbindung zum Klub mitbringt.
Der Transfer passt damit in eine klare Richtung: Hamwarde will seine Offensive schärfen und setzt dabei auf einen Angreifer, dessen Zahlen für sich sprechen. Knüppel bringt Tempo, Torquote und Vertrautheit mit - eine Kombination, die dem Angriff des SVH spürbar guttun kann.
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