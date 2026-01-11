SV Halstenbek-Rellingen lädt zum Budenzauber

Der Winter bremst an diesem Wochenende den Spielbetrieb in Hamburg aus, auch in der Halle wird nicht gespielt. Das wird sich hoffentlich zeitnah ändern - so auch der Plan der SV Halstenbek-Rellingen, die am 24. Januar 2026 in der Sporthalle Feldstraße ihren CZ-Fahrzeugeforum-Cup mit Rundeband ausrichtet. Das ist der Spielplan!
Gruppe A
Sa., 24.01.26 14:00 Uhr SV Halstenbek-Rellingen - SV Halstenbek-Rellingen
Gruppe B
Sa., 24.01.26 14:13 Uhr SC Nienstedten - Eintracht Lokstedt
