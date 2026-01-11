SV Halstenbek-Rellingen lädt zum Budenzauber

Der Winter bremst an diesem Wochenende den Spielbetrieb in Hamburg aus, auch in der Halle wird nicht gespielt. Das wird sich hoffentlich zeitnah ändern - so auch der Plan der SV Halstenbek-Rellingen, die am 24. Januar 2026 in der Sporthalle Feldstraße ihren CZ-Fahrzeugeforum-Cup mit Rundeband ausrichtet. Das ist der Spielplan!

Gruppe A

Sa., 24.01.26 14:26 Uhr TuS Germania Schnelsen - VfL Pinneberg



Gruppe B

Sa., 24.01.26 14:39 Uhr FC Elmshorn - VfR Horst





Gruppe ASa., 24.01.26 14:52 Uhr Team CZ-Fahrzeugforum - SV Halstenbek-RellingenGruppe BSa., 24.01.26 15:05 Uhr SV Eidelstedt - SC NienstedtenGruppe ASa., 24.01.26 15:18 Uhr VfL Pinneberg - SV Halstenbek-RellingenGruppe BSa., 24.01.26 15:31 Uhr VfR Horst - Eintracht LokstedtGruppe ASa., 24.01.26 15:44 Uhr Team CZ-Fahrzeugforum - TuS Germania SchnelsenGruppe BSa., 24.01.26 15:57 Uhr SV Eidelstedt - FC ElmshornGruppe ASa., 24.01.26 16:10 Uhr VfL Pinneberg - SV Halstenbek-RellingenGruppe BSa., 24.01.26 16:23 Uhr VfR Horst - SC NienstedtenGruppe ASa., 24.01.26 16:36 Uhr SV Halstenbek-Rellingen - Team CZ-FahrzeugforumGruppe BSa., 24.01.26 16:49 Uhr Eintracht Lokstedt - SV EidelstedtGruppe ASa., 24.01.26 17:02 Uhr SV Halstenbek-Rellingen - TuS Germania SchnelsenGruppe BSa., 24.01.26 17:15 Uhr SC Nienstedten - FC ElmshornGruppe ASa., 24.01.26 17:28 Uhr Team CZ-Fahrzeugforum - VfL PinnebergGruppe BSa., 24.01.26 17:41 Uhr SV Eidelstedt - VfR HorstGruppe ASa., 24.01.26 17:54 Uhr TuS Germania Schnelsen - VfL PinnebergGruppe BSa., 24.01.26 18:09 Uhr FC Elmshorn - Eintracht LokstedtHalbfinaleSa., 24.01.26 18:34 Uhr -Sa., 24.01.26 18:48 Uhr -Spiel um Platz 3Sa., 24.01.26 19:02 Uhr -FinaleSa., 24.01.26 19:16 Uhr -

