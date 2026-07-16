SV Halstenbek-Rellingen holt Torjäger, Talent und Futsal-Meister

Neue Spieler für den Absteiger. – Foto: IMAGO / Lobeca

Die SV Halstenbek-Rellingen treibt nach dem Abstieg aus der Oberliga Hamburg seinen personellen Neuaufbau voran. Mit Bennet von Schassen, Nick Breckwoldt und Yves Weitze hat der Klub drei weitere Spieler vorgestellt, die sehr unterschiedliche Profile mitbringen. Ein erfahrener Angreifer soll für Tore sorgen, ein Eigengewächs erhält seine Chance im Herrenbereich und ein 19 Jahre alter Torwart kommt mit mehreren Titeln nach Halstenbek.

Die SVHR verbindet damit Erfahrung und Entwicklungspotenzial. Nach einer schwierigen Oberliga-Saison geht es für die Mannschaft in der Landesliga Hammonia darum, einen neuen Kern zu bilden und wieder sportliche Stabilität zu entwickeln.

Laut FuPa-Datenbank stehen für den Angreifer insgesamt 118 Spiele und 20 Tore zu Buche. Allein in den vergangenen drei Spielzeiten absolvierte er für Rantzau 66 Landesliga-Partien und erzielte zwölf Treffer. Von Schassen bringt damit nicht nur Erfahrung aus der künftigen Spielklasse des SVHR mit, sondern auch die notwendige Robustheit für einen unmittelbaren Neustart.

Von Schassen wechselt vom SSV Rantzau zur SVHR und soll künftig mit der Rückennummer 24 im Sturm auf Torejagd gehen. Der Rechtsfuß verbrachte die vergangenen Jahre in Barmstedt und kennt die Landesliga entsprechend gut.

Für Halstenbek-Rellingen erweitert der Angreifer die Möglichkeiten im Sturm. Nach dem Abstieg benötigt die Mannschaft Spieler, die die Liga kennen und nicht erst an die Anforderungen gewöhnt werden müssen. Von Schassen erfüllt genau dieses Profil.

Breckwoldt macht den nächsten Schritt

Breckwoldt steht für einen anderen Teil der Kaderplanung. Der offensive Mittelfeldspieler stammt aus der eigenen Jugend und wird nun dauerhaft an den Herrenbereich herangeführt. In der vergangenen Saison durfte er bereits erstmals Oberliga-Luft schnuppern und kam einmal für die 1. Herren zum Einsatz.

Künftig trägt Breckwoldt die Rückennummer 13. Für den Klub ist seine Aufnahme in den Kader zugleich ein Signal an den eigenen Nachwuchs. Talente sollen nicht nur ausgebildet werden, sondern eine erkennbare Perspektive in der 1. Herren erhalten.

Der Schritt aus dem Jugend- in den Herrenfußball bleibt anspruchsvoll. Breckwoldt bringt jedoch den Vorteil mit, Verein, Umfeld und Abläufe bereits zu kennen. Nun kann er sich im neuen Landesliga-Kader über Training und Spielzeit weiterentwickeln.

Weitze kommt mit zwei Meistertiteln

Auf der Torhüterposition gewinnt Halstenbek-Rellingen mit Weitze ein interessantes Nachwuchstalent. Der 19-Jährige wechselt vom Niendorfer TSV zur SVHR und wurde zuvor auch beim FC St. Pauli ausgebildet. Nach Angaben des Vereins kommt Weitze als amtierender Deutscher Futsal-Meister und Meister der Regionalliga Nord nach Halstenbek. Diese Erfolge unterstreichen, dass der Keeper bereits Erfahrungen in einem leistungsorientierten Nachwuchsumfeld gesammelt hat.

Gerade die Futsal-Erfahrung kann für einen Torwart zusätzliche Qualitäten fördern. Schnelle Reaktionen, Entscheidungen auf engem Raum und ein sauberes Spiel mit dem Ball gehören dort zu den zentralen Anforderungen. Beim SVHR soll Weitze diese Anlagen nun in den Herrenbereich übertragen.

Drei unterschiedliche Bausteine für den Neustart

Die drei Personalien zeigen, wie Halstenbek-Rellingen den Kader nach dem Abstieg neu ausrichten möchte. Von Schassen bringt Erfahrung und nachgewiesene Landesliga-Qualität mit. Breckwoldt steht für den eigenen Nachwuchs und die langfristige Entwicklung. Weitze kommt als junger Torwart mit einer guten Ausbildung und ersten Erfolgen.

Damit wächst beim SVHR ein Kader, der nicht ausschließlich auf kurzfristige Lösungen ausgerichtet ist. Der Verein benötigt nach der enttäuschenden Oberliga-Saison zwar sofort Stabilität, will zugleich aber Spielern mit Entwicklungspotenzial eine Plattform bieten.

Von Schassen, Breckwoldt und Weitze erfüllen dabei unterschiedliche Aufgaben. Gemeinsam stehen sie für den Versuch, Erfahrung, Identifikation und Perspektive zu einem neuen Fundament zu verbinden.

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