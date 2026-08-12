SV Halstenbek-Rellingen: 20 neue Spieler für die Landesliga Die SV Halstenbek-Rellingen stellt sich nach dem Abstieg aus der Oberliga Hamburg neu auf. Andjelko Ivanko übernimmt als Trainer, 20 Zugänge sind dabei. von red · Heute, 20:33 Uhr · 0 Leser

So läuft es bei der SV Halstenbek-Rellingen. – Foto: red/KI

Bei der SV Halstenbek-Rellingen hat der Neustart nach dem Abstieg aus der Oberliga Hamburg ein neues Gesicht. Nicht mehr Marcel Jobmann, sondern Andjelko Ivanko steht als Trainer an der Seitenlinie. Jobmann gehört dafür selbst zu den Abgängen und ist zu FC Union Tornesch II gewechselt. Unterstützt wird Ivanko von den Co-Trainern Kristof Meesenburg und Dario Ivanko, als Torwart-Trainer ist Dennis Wittenbrink im Team.

Werde FuPa-Fotograf und teile deine Schnappschüsse mit der Hamburg-Community! >>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp Auch sportlich hat sich bei der SV einiges bewegt. 20 Zugänge stehen zwölf Abgängen gegenüber. Nach dem Gang in die Landesliga geht es damit nicht nur um eine neue Liga, sondern um einen umfassenden personellen Neustart. Viele junge Spieler, viele neue Reize Auffällig ist der Mix der Zugänge. Die SV hat mehrere junge Spieler aus bekannten Hamburger Strukturen geholt. Yves Weitze und Simon Bernitt kommen mit jeweils 19 Jahren vom Niendorfer TSV, Johannes Wiekhorst ist erst 17 und wechselt vom FC Eintracht Norderstedt. Dazu stoßen Leopold Brünnler von TuRa Harksheide, Ben Luca Zessin vom SC Victoria, Luka Ninkovic und Frederik Kyrian Plötz von SC Victoria II sowie Martin Schauer von Altona 93 II.

Auch vom Hamburger SV III kommen zwei Spieler: Alessio Höcker und Tiziano Höcker. Ergänzt wird der Kader unter anderem durch Jannik Arnold vom VfR Horst, Bennet von Schassen vom SSV Rantzau Barmstedt, Jakub Andrzej Kokoć vom Hetlinger MTV, Milot Rasimi vom SV Blankenese und Dominic Pornthep Lemcke vom TSV Gut Heil Heist. Spannend sind zudem die internationalen beziehungsweise ungewöhnlicheren Profile: Askar Nagashybayev kommt aus Kasachstan, Yuki Lida von der Tokyo Gakugei University aus Japan. Dario Ivanko, zuvor vereinslos, ist nicht nur als Zugang, sondern auch als Co-Trainer gelistet. Joris Noah Barth kommt aus dem eigenen Verein.