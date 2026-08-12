SV Halstenbek-Rellingen: 20 neue Spieler für die Landesliga

Bei der SV Halstenbek-Rellingen hat der Neustart nach dem Abstieg aus der Oberliga Hamburg ein neues Gesicht. Nicht mehr Marcel Jobmann, sondern Andjelko Ivanko steht als Trainer an der Seitenlinie. Jobmann gehört dafür selbst zu den Abgängen und ist zu FC Union Tornesch II gewechselt. Unterstützt wird Ivanko von den Co-Trainern Kristof Meesenburg und Dario Ivanko, als Torwart-Trainer ist Dennis Wittenbrink im Team.
Auch sportlich hat sich bei der SV einiges bewegt. 20 Zugänge stehen zwölf Abgängen gegenüber. Nach dem Gang in die Landesliga geht es damit nicht nur um eine neue Liga, sondern um einen umfassenden personellen Neustart.
Auffällig ist der Mix der Zugänge. Die SV hat mehrere junge Spieler aus bekannten Hamburger Strukturen geholt. Yves Weitze und Simon Bernitt kommen mit jeweils 19 Jahren vom Niendorfer TSV, Johannes Wiekhorst ist erst 17 und wechselt vom FC Eintracht Norderstedt. Dazu stoßen Leopold Brünnler von TuRa Harksheide, Ben Luca Zessin vom SC Victoria, Luka Ninkovic und Frederik Kyrian Plötz von SC Victoria II sowie Martin Schauer von Altona 93 II.
Auch vom Hamburger SV III kommen zwei Spieler: Alessio Höcker und Tiziano Höcker. Ergänzt wird der Kader unter anderem durch Jannik Arnold vom VfR Horst, Bennet von Schassen vom SSV Rantzau Barmstedt, Jakub Andrzej Kokoć vom Hetlinger MTV, Milot Rasimi vom SV Blankenese und Dominic Pornthep Lemcke vom TSV Gut Heil Heist.
Spannend sind zudem die internationalen beziehungsweise ungewöhnlicheren Profile: Askar Nagashybayev kommt aus Kasachstan, Yuki Lida von der Tokyo Gakugei University aus Japan. Dario Ivanko, zuvor vereinslos, ist nicht nur als Zugang, sondern auch als Co-Trainer gelistet. Joris Noah Barth kommt aus dem eigenen Verein.
Auf der anderen Seite verliert Halstenbek-Rellingen mehrere Spieler an Klubs aus dem Hamburger Umfeld. Moritz Eric Brandis wechselt zu FC Union Tornesch, Aytunc Isik zu SC Vorwärts/Wacker Billstedt, Finn Luka Schmalfeld zum Eimsbütteler TV, Mustafa Ercetin, Kaan Cankaya und Salih Mustafa Tahhan zu FK Nikola Tesla. Tim Schröder schließt sich TuRa Harksheide an, Mohamed Kaba geht zu TBS Pinneberg.
Auch Leopold Knies zum SV Blankenese, Johan Edel und Marlon Leon Stannis zum SV Rugenbergen sowie Jobmann zu Tornesch II gehören zur Abgangsliste. Damit verliert die SV nicht nur Spieler, sondern auch frühere Struktur und Erfahrung.
Nach dem Abstieg geht es für Halstenbek-Rellingen darum, schnell wieder Stabilität zu finden. Die Zahl der Wechsel zeigt: Dieser Sommer ist mehr als eine normale Korrektur. Die SV startet mit neuem Trainer, verändertem Funktionsteam und vielen neuen Spielern in die Landesliga.
Das kann Reibung erzeugen, aber auch Spannung. Gerade die vielen jungen Spieler versprechen Entwicklungspotenzial. Gleichzeitig wird entscheidend sein, wie schnell Ivanko aus den vielen neuen Namen eine belastbare Einheit formt. Der Kader wirkt breit, regional gut vernetzt und an mehreren Stellen neu gedacht.
Für Halstenbek-Rellingen beginnt damit ein Abschnitt, in dem der Blick nicht nur zurück auf den Oberliga-Abstieg gehen sollte. Die spannendere Frage lautet: Wie schnell findet die SV in der neuen Liga ihre neue Identität?
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