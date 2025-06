SV Hallgarten will vorne mitspielen

Hallgarten . In der Abschlusstabelle der Fußball-A-Liga Rheingau-Taunus belegt der SV Hallgarten Platz sieben. Bereits seit geraumer Zeit sind die Verantwortlichen mit den Weichenstellungen für die Saison 2025/26 beschäftigt. Klar ist: Der SVH setzt auf Kontinuität und geht mit Cheftrainer Holger Koch und Co-Spielertrainer Grigol Bekoshvili in die neue Spielzeit. „Wir freuen uns sehr, dass wir mit der kompletten Mannschaft und dem Trainerteam weitermachen können. Nach dem Abstieg aus der Kreisoberliga 2022 hat es Holger Koch mit seinem Team geschafft, der Mannschaft wieder Spaß am Fußball zu vermitteln und ein breites Team aufzustellen. Die Mannschaft hat in der vergangenen Saison bereits ihr Potenzial angedeutet und nun gilt es, die Leistung auch dauerhaft zu halten und mehr Konstanz zu zeigen“, sagt Abteilungsleiter Alexander Much.

Ziel ist es, vorne mitzuspielen. Dabei helfen soll Rückkehrer Jonas Grösch (20), den es nach einem Jahr bei Gruppenligist SG Rauenthal/Martins-thal wieder ins Rosental zieht. Nach längerer Verletzungspause könnte er schon zu Saisonbeginn wieder einsteigen. Neben dem Kreisoberliga-erfahrenen Paul Brockötter (25), den es aus privaten Gründen von Usingen nach Wiesbaden verschlägt, stoßen auch einige Nachwuchstalente aus der A-Jugend zur Mannschaft.

Allen voran Alessandro Jahn, der bereits in der Rückrunde bei der Zweiten Mannschaft mit sechs Toren auf sich aufmerksam machen konnte. Genau wie die gesamte Mannschaft von Trainer Anil Cetinkaya (bleibt ebenfalls 25/26), die in der vergangenen Saison nach Jahren am untersten Ende der Nahrungskette eine starke Saison spielte und letztendlich einen starken vierten Platz in der Kreisliga C belegte. Auch hier soll der positive Trend weitergeführt und mit den jungen Spielern weiter vorne mitgespielt werden. „Wir sind aktuell personell sowohl in der Breite als auch qualitativ wieder gut aufgestellt und nun liegt es an den beiden Mannschaften, was sie daraus machen“, sagt Much abschließend.