SV Hallgarten gegen SV Johannisberg – Bock aufs „Höhenderby“

Oestrich-Winkel. Der SV Hallgarten kommt ins Rollen. Zwei Siege aus den letzten beiden Partien. Genau zur rechten Zeit, denn am Sonntag geht es gegen den bisher unbesiegten SV Johannisberg (15 Uhr/ live im Stream des Wiesbadener Kurier ). Das „Höhenderby“, wie es SVJ-Coach Max Merken mit Blick auf die Weinberglage der beiden Sportplätze nennt. Die Reise nach Hallgarten wird eine kurze, aber sie wird mit viel Demut und gleichermaßen Selbstvertrauen angetreten.

Vier Siege aus fünf Spielen – nur das Remis zuletzt gegen Orlen sticht aus der sonst makellosen Bilanz heraus. Doch Merken sieht seine Mannschaft gegen den SVH nicht in Front: „Hallgarten geht als klarer Favorit ins Rennen.“

Mit Sicherheit: Es schwingt Understatement in Merkens Worten mit. Aber er weiß auch, dass sich der SVH an den eigenen Zielen messen lassen muss. Und SVH-Trainer Holger Koch ärgern die liegen gelassenen Punkten gegen die Zweite von Bleidenstadt und Seitzenhahn: „Das war nicht eingeplant.“ Er analysiert: „Wir waren nicht griffig genug.“ Am Ende habe seine Mannschaft in beiden Spielen Lehrgeld gezahlt.

Rückt Hallgarten ran oder zieht Johannisberg weg?



Geld, das offensichtlich gut investiert war. Denn danach purzelten die Dreier gegen Presberg und Hahn. Und „gegen Johannisberg haben wir es jetzt in der eigenen Hand“, sagt Holger Koch. Mit einem Sieg stockt der SVH auf zwölf Punkte auf, nähert sich dem SVJ auf nur einen einzigen Zähler. Geht das Spiel allerdings verloren, zieht Johannisberg davon – und beißt sich in der Spitzengruppe fest.



Dafür müssen Merkens Topstürmer funktionieren. Benedikt Franz (sieben Tore) und Tim Goretzko (fünf Buden) treffen derzeit nach Belieben. Nur gegen Orlen hätten es ein paar Tore mehr sein können. „Wir waren ziemlich ineffizient an diesem Tag“, rekapituliert Max Merken. Die Spiele davor beweisen allerdings die offensive Durchschlagskraft der Johannisberger. Gepaart mit der in dieser Saison neu gefundenen „grundsoliden Defensive“ wird es schwer, Merkens Mannschaft zu knacken.

Koch hat schon Ideen, wie er den SVJ knacken kann



Auch für den SV Hallgarten – obwohl Koch schon ein paar Ideen vorschweben, wie es am Ende doch klappen könnte. Eine davon: Wille. Und wenn der passt, „kommt das Spielerische automatisch.“ Koch hat „richtig Bock“ auf das Derby. Und auch bei Merken klingt verschmitzte Vorfreude durch: „Wir wollen ihnen ein Schnippchen schlagen in diesem Jahr.“