SV Haldern weiter im Aufwind - Unruhe vor dem Spiel in der Römerstadt

Der SV Haldern setzt seinen starken Trend in der Bezirksliga 4 fort und feiert beim TuS Xanten einen klaren 6:1-Erfolg. Doch bereits vor dem Anpfiff sorgte eine überraschende Entscheidung für Aufsehen: TuS-Trainer Marcel Zalewski musste rund eine Stunde vor Spielbeginn seinen Posten räumen. Die Unruhe im Umfeld war spürbar – und die Lindendörfler nutzten sie gnadenlos aus.
Die Gäste aus dem Stadtgebiet Rees legten los wie die Feuerwehr: Tim Gebbing (6.), Hendrik Heynen (22.) und Milot Seesing (35.) stellten schon vor der Pause auf 3:0. Xanten fand kaum Zugang, zu gut organisiert und zielstrebig präsentierten sich die Gäste. Kurz vor der Pause gelang David Epp zwar das 1:3 (45.), doch Haldern ließ sich davon nicht beirren.
Im zweiten Durchgang blieb die Böing-Elf spielbestimmend und zeigte erneut jene Offensivkraft, die sie bereits in den letzten Partien ausgezeichnet hatte. Veit Boßmann (77.), Karl Isling (78./81.) machten den deutlichen 6:1-Auswärtssieg perfekt. Damit kommt Haldern nun auf 16 Tore aus den letzten drei Spielen – ein eindrucksvoller Wert nach dem spektakulären Remis gegen Westfalia Anholt und dem klaren Sieg über TuS Stenern.
Christian Böing zeigte sich nach Abpfiff begeistert und erklärte: „Es war eine souveräne Leistung meiner Mannschaft. Bis auf fünf Minuten vor und zehn Minuten nach der Halbzeit waren wir die klar tonangebende Mannschaft. Wir wollen den Schwung jetzt mit in die letzten beiden Begegnungen nehmen und uns weiter an die Konkurrenz heranpirschen.“
Mit dem Auswärtserfolg verbessert sich Haldern im Tabellenkeller und hält den Anschluss an die Teams davor. Xanten dagegen rutscht nach der Trainerentlassung weiter in die Krise und bleibt tief im Abstiegskampf stecken.
TuS Xanten – SV Haldern 1:6
TuS Xanten: Jansen, Vengels, Wojciechowski, Alic (36. Braun), Meyer, Binias, Jenowsky, da Silva, Shao, Epp, Kimbakidila (68. Maas)
SV Haldern: Schweckhorst (46. Szostak), Hebing, Gissing, Winzer, Buhl (65. Isling), Seesing (86. Hildenhagen), Heynen, Middendorf, Rackel (70. Duesing), Gebbing, Boßmann (82. Adamczyk)
Tore: 0:1 Gebbing (6.), 0:2 Heynen (22.), 0:3 Seesing (35.), 1:3 Epp (45.+1), 1:4 Boßmann (77.), 1:5 Isling (78.), 1:6 Isling (81.)
Gelb-Rot: Maas (74./TuS Xanten/Meckern)
16. Spieltag
Fr., 05.12.25 20:00 Uhr SV Rindern - VfL Rhede
So., 07.12.25 13:15 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - Kevelaerer SV
So., 07.12.25 14:15 Uhr Viktoria Goch II - Hamminkelner SV
So., 07.12.25 14:15 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - Westfalia Anholt
So., 07.12.25 14:15 Uhr Borussia Veen - TuS Xanten
So., 07.12.25 14:15 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - TSV Weeze
So., 07.12.25 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - SV 08/29 Friedrichsfeld
So., 07.12.25 15:30 Uhr DJK Twisteden - TuS Stenern
So., 07.12.25 15:30 Uhr SV Haldern - SGE Bedburg-Hau
17. Spieltag
Fr., 12.12.25 20:00 Uhr Kevelaerer SV - SV Blau-Weiß Dingden II
Fr., 12.12.25 20:00 Uhr TSV Weeze - SV Haldern
Fr., 12.12.25 20:00 Uhr Hamminkelner SV - SV Rindern
Sa., 13.12.25 16:00 Uhr SGE Bedburg-Hau - Borussia Veen
So., 14.12.25 14:00 Uhr TuS Xanten - DJK Twisteden
So., 14.12.25 14:15 Uhr Westfalia Anholt - Viktoria Goch II
So., 14.12.25 15:00 Uhr VfL Rhede - Sportfreunde 97/30 Lowick
So., 14.12.25 15:00 Uhr TuS Stenern - Alemannia Pfalzdorf
So., 14.12.25 15:30 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - Sportfreunde Broekhuysen