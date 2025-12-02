SV Haldern weiter im Aufwind - Unruhe vor dem Spiel in der Römerstadt

Der SV Haldern setzt seinen starken Trend in der Bezirksliga 4 fort und feiert beim TuS Xanten einen klaren 6:1-Erfolg. Doch bereits vor dem Anpfiff sorgte eine überraschende Entscheidung für Aufsehen: TuS-Trainer Marcel Zalewski musste rund eine Stunde vor Spielbeginn seinen Posten räumen . Die Unruhe im Umfeld war spürbar – und die Lindendörfler nutzten sie gnadenlos aus.

Die Gäste aus dem Stadtgebiet Rees legten los wie die Feuerwehr: Tim Gebbing (6.), Hendrik Heynen (22.) und Milot Seesing (35.) stellten schon vor der Pause auf 3:0. Xanten fand kaum Zugang, zu gut organisiert und zielstrebig präsentierten sich die Gäste. Kurz vor der Pause gelang David Epp zwar das 1:3 (45.), doch Haldern ließ sich davon nicht beirren.

Im zweiten Durchgang blieb die Böing-Elf spielbestimmend und zeigte erneut jene Offensivkraft, die sie bereits in den letzten Partien ausgezeichnet hatte. Veit Boßmann (77.), Karl Isling (78./81.) machten den deutlichen 6:1-Auswärtssieg perfekt. Damit kommt Haldern nun auf 16 Tore aus den letzten drei Spielen – ein eindrucksvoller Wert nach dem spektakulären Remis gegen Westfalia Anholt und dem klaren Sieg über TuS Stenern.

Trainer Böing hochzufrieden

Christian Böing zeigte sich nach Abpfiff begeistert und erklärte: „Es war eine souveräne Leistung meiner Mannschaft. Bis auf fünf Minuten vor und zehn Minuten nach der Halbzeit waren wir die klar tonangebende Mannschaft. Wir wollen den Schwung jetzt mit in die letzten beiden Begegnungen nehmen und uns weiter an die Konkurrenz heranpirschen.“