Spielbericht
Ein kampfbetontes Spiel zwischen DJK Twiesteden und dem SV Haldern.
Ein kampfbetontes Spiel zwischen DJK Twiesteden und dem SV Haldern. – Foto: Markus de Groot

SV Haldern verliert auch gegen Twisteden

Ein Tor sorgt für die Entscheidung am Sonntag Nachmittag in der Fremde.

Die DJK Twisteden feierte am Sonntag einen wichtigen Heimsieg gegen den SV Haldern und festigt damit den Platz im oberen Tabellendrittel. Bereits in der 3. Minute sorgte Niklas Heußen nach einem schnell ausgeführten Freistoß von Fabian Rasch für das Tor des Tages. Die Hintermannschaft der Gäste war noch unsortiert, und Heußen schob den Ball aus kurzer Distanz souverän ein – sein drittes Saisontor.

Heute, 15:30 Uhr
DJK Twisteden
DJK TwistedenTwisteden
SV Haldern
SV HaldernSV Haldern
1
0
Abpfiff

Im weiteren Verlauf entwickelte sich ein kampfbetontes, aber spielerisch durchwachsenes Bezirksligaspiel. Haldern kam phasenweise besser ins Spiel, blieb jedoch im Abschluss zu harmlos. Twisteden leistete sich immer wieder Fehler im Aufbau, konnte aber dank einer stabilen Defensive den knappen Vorsprung in die Pause retten.

Nach dem Seitenwechsel neutralisierten sich beide Teams weitgehend. Viele kleine Fouls unterbrachen den Spielfluss, klare Torchancen blieben Mangelware. In der Schlussphase wurde es noch einmal hektisch, doch Twisteden brachte den knappen Vorsprung über die Zeit.

Mit dem verdienten 1:0-Erfolg rückt die DJK Twisteden mit 15 Punkten auf Rang vier der Tabelle vor, punktgleich mit den Teams auf den Plätzen zwei bis sechs. Der SV Haldern hingegen bleibt mit nur fünf Punkten im Tabellenkeller auf Rang 17.

