SV Haldern verabschiedet seinen Trainer am Saisonende

Der 41-jährige Christian Böing, Inhaber der Trainer-B-Lizenz, möchte sich beim SV Haldern mit dem Klassenerhalt in der Bezirksliga verabschieden – ein Ziel, an das er weiterhin fest glaubt, auch wenn die aktuelle Situation sportlich nicht ganz einfach ist.

Im Gespräch am Montagnachmittag mit unserer Redaktion bestätigt Böing, dass für Ihn nach der Saison im Lindendorf Schluss ist. Damit endet eine Ära an der Seitenlinie des Bezirksligisten. Böing steht in Haldern für Kontinuität, Leidenschaft und klare Werte. Seit seinem Amtsantritt hat er den Dorfverein sportlich und strukturell stetig weiterentwickelt. Im Vereinsjubiläumsjahr führte er den SV Haldern zum Aufstieg in die Bezirksliga – und schaffte es anschließend, fünf Jahre in Folge die Klasse zu halten, was für einen kleinen Verein auf dem Dorf alles andere als selbstverständlich ist. In den vergangenen Jahren landete Haldern unter seiner Regie meist zwischen Platz fünf und acht, lediglich ein schwieriges Jahr brachte einmal Rang 14.

Der ehemalige Torhüter, der in Haldern wohnt war selbst sechs Jahre als Spieler für die Lindendörfler aktiv, nachdem er zuvor Stationen beim SV Rees, 1. FC Bocholt, 1. FC Kleve und SV Hö.-Nie. durchlaufen hatte – bis hinauf zur Oberliga. Insgesamt bringt Böing über 180 Spiele im Seniorenbereich mit und kennt den Amateurfußball aus allen Perspektiven.

Gute Jugendarbeit

Seine besondere Stärke liegt in der Arbeit mit jungen Spielern. In den letzten Jahren hat er zahlreiche Eigengewächse in die Seniorenmannschaft eingebaut und so entscheidend zur Durchlässigkeit zwischen Jugend und Herrenbereich beigetragen. „Mir ist wichtig, dass das Gesamtkonzept eines Vereins stimmt – klare Ziele, gute Jugendarbeit und eine gesunde Struktur“, betont Böing, der sich nach der Saison auch kreisübergreifend eine neue Aufgabe vorstellen kann.

Gesprächsbereit ist er jedenfalls – und voller Vorfreude auf die nächste Herausforderung. Doch zunächst will Christian Böing noch einmal alles daransetzen, den SV Haldern in der Bezirksliga zu halten – und sich damit einen würdigen Abschluss seiner Halderner Zeit schenken.