SV Haldern steigt ab - Pfalzdorf macht Rhede so gut wie zum Meister

Pfalzdorf und Haldern im Fokus. – Foto: Arno Wirths

Spieltag 31 in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 4: Während VfL Rhede souverän bei Viktoria Goch II gewann, ließ Sportfreunde Broekhuysen gegen Alemannia Pfalzdorf erneut Punkte liegen. Im Tabellenkeller steht zudem fest, dass der SV Haldern abgestiegen ist.

Mit nun 68 Punkten untermauert der VfL seine Ambitionen auf den direkten Aufstieg, während Broekhuysen bereits acht Zähler Rückstand hat. Für Viktoria Goch II spitzt sich die Situation dagegen weiter zu: Der Aufsteiger bleibt mit 29 Punkten auf Rang 17 und braucht im Saisonendspurt dringend weitere Siege, um zumindest noch den Relegationsplatz erreichen zu können.

Der VfL Rhede erfüllt seine Pflichtaufgabe bei Viktoria Goch II souverän und baut die Tabellenführung weiter aus. Der Spitzenreiter stellte früh die Weichen auf Sieg und ließ den abstiegsbedrohten Gastgebern kaum Luft. Bereits nach 13 Minuten brachte Len Stenneken die Gäste in Führung, ehe Elias Francesco Librandi nur wenig später auf 2:0 erhöhte (25.). Noch vor der Pause fiel bereits die Entscheidung, als Marvin Gisberts ins eigene Tor traf (29.). Rhede kontrollierte die Partie anschließend weitgehend und ließ defensiv kaum etwas zu.

Die SGE Bedburg-Hau sorgt trotz des bereits feststehenden Abstiegs - die SGE geht freiwillig runter - noch einmal für ein Ausrufezeichen und bezwingt Sportfreunde 97/30 Lowick überraschend klar mit 3:0. Gegen die Gäste aus Lowick zeigte die SGE eine konzentrierte Leistung und belohnte sich nach torloser erster Halbzeit konsequent. Den Anfang machte Niclas Pohle, der Bedburg-Hau in der 58. Minute in Führung brachte. In der Schlussphase legten die Gastgeber nach: Fabian Berntsen erhöhte auf 2:0 (75.), ehe Julian Diedenhofen den deutlichen Heimsieg perfekt machte (84.). Durch den Erfolg verbessert sich Bedburg-Hau auf 37 Punkte. Lowick dagegen verpasst es, sich weiter von den gefährdeten Rängen abzusetzen, und bleibt bei 39 Punkten auf Rang zehn.

Die Sportfreunde Broekhuysen kassierten im Titelrennen den nächsten empfindlichen Rückschlag. Gegen Alemannia Pfalzdorf reichte es trotz mehrfacher Führungen nur zu einem 3:3. Zunächst brachte Noah Christian Thier die Gastgeber in Führung (29.), doch Jamie Caspers glich noch vor der Pause aus (40.). Nach dem Seitenwechsel traf Luca Schmermas per Foulelfmeter zum 2:1 (64.), ehe Nick Helmus ebenfalls vom Punkt antwortete (72.). Zwar brachte Maurice Horster Broekhuysen erneut nach vorne (75.), doch kurz vor Schluss schockte Pascal Müller die Gastgeber mit dem Ausgleich (86.). Durch das Remis dürfte der direkte Aufstieg für Broekhuysen nur noch schwer erreichbar sein. Pfalzdorf sammelte dagegen einen wichtigen Punkt im Kampf um den Klassenerhalt.

Die DJK Twisteden zeigte bei Westfalia Anholt eine dominante zweite Halbzeit und gewann klar mit 4:0. Nach torloser erster Hälfte eröffnete Tom Cappel den Torreigen kurz nach Wiederbeginn (48.). Danach ließ Twisteden kaum noch etwas anbrennen. Janek Winkels erhöhte (63.), ehe erneut Cappel doppelt nachlegte (67., 76.). Mit nun 56 Punkten bleibt Twisteden Dritter und hält zumindest theoretisch Anschluss an die Spitzengruppe. Anholt steckt dagegen weiter im unteren Abstiegskampf fest.

Die SV Friedrichsfeld feierte gegen Borussia Veen einen wichtigen Heimsieg und verschaffte sich zusätzliche Luft im Tabellenkeller. Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte brachte Rafael David Buch die Gastgeber in Führung (56.). In der Schlussphase machte Dennis Slowinski mit dem 2:0 alles klar (81.). Die SV Friedrichsfeld verbessert sich damit auf 37 Punkte und verlässt die direkte Abstiegszone.

Der Hamminkelner SV drehte beim Kevelaerer SV eine unterhaltsame Partie und feierte einen wichtigen Auswärtssieg. Nach der Führung durch Robin Kaschubat (51.) glich Leon Norman Bender zunächst aus (62.). Zwar brachte Tobias Bolz Kevelaer erneut nach vorne (65.), doch die Gäste antworteten stark. Hassan Hamzaoglu traf doppelt (78., 90.), dazwischen hatte Tom Wirtz den HSV erstmals in Führung gebracht (87.). Kevelaer spielte nach der frühen Roten Karte gegen Ben-Luca Ingenfeld (29.) lange in Unterzahl. Hamminkeln verbessert sich damit auf 44 Punkte und festigt den Platz im oberen Mittelfeld.

Für den SV Haldern ist der Abstieg besiegelt. Durch die Niederlage beim TuS Stenern steht fest, dass der Rückstand auf die Konkurrenz nicht mehr aufzuholen ist. Daran ändert auch nichts der freiwillige Rückzug der SGE. Die Gastgeber gingen früh durch Tom-Luka Wanders in Führung (11.) und kontrollierten die Partie anschließend weitgehend. Alexander Biermann sorgte mit dem 2:0 in der 56. Minute für die Vorentscheidung. Stenern verschafft sich durch den Sieg wichtige Luft im Kampf um den Klassenerhalt und springt auf 37 Punkte.

Der TuS Xanten und SV Blau-Weiß Dingden II lieferten sich ein spektakuläres Offensivspiel mit acht Treffern. Xanten legte furios los und führte nach Treffern von David Epp (4., 20.) sowie Christopher Kimbakidila (5.) früh mit 3:0. Nach dem Anschluss von Felix Leyking (35.) stellte erneut Epp den alten Abstand wieder her und schnürte mit dem 5:1 seinen Viererpack (48., 59.). Dingden betrieb durch zwei weitere Treffer von Leyking immerhin noch Ergebniskosmetik (71., 90.). Mit dem Sieg verbessert sich Xanten auf 41 Punkte und macht große Schritte Richtung Klassenerhalt.

Auch zwischen TSV Weeze und SV Rindern entwickelte sich ein torreiches Duell. Nach einem Eigentor der Gäste ging Weeze zunächst in Führung (15.), doch Mika Winkler antwortete prompt (17.). In der Folge wechselte das Momentum mehrfach. Nach Treffern von Yannick Gorthmanns (29., Foulelfmeter) und Julian Kühn (45., 51., 59.) setzte sich Weeze schließlich entscheidend ab. Rindern hatte zwischenzeitlich durch Marlon Irsch (36.) und erneut Winkler (38.) noch geführt. Weeze springt damit auf Rang acht und bestätigt eine starke Rückrunde. Rindern verpasst dagegen den Anschluss an die vorderen Plätze.

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Das sind die nächsten Spieltage

32. Spieltag

Mi., 13.05.26 20:00 Uhr SV Rindern - Kevelaerer SV

Mi., 13.05.26 20:00 Uhr Alemannia Pfalzdorf - Westfalia Anholt

Fr., 15.05.26 20:00 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - TSV Weeze

So., 17.05.26 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - Viktoria Goch II

So., 17.05.26 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - SGE Bedburg-Hau

So., 17.05.26 15:00 Uhr Borussia Veen - TuS Stenern

So., 17.05.26 15:30 Uhr Hamminkelner SV - VfL Rhede

So., 17.05.26 15:30 Uhr SV Haldern - TuS Xanten

So., 17.05.26 15:30 Uhr DJK Twisteden - SV 08/29 Friedrichsfeld



33. Spieltag

Sa., 30.05.26 16:00 Uhr Hamminkelner SV - Viktoria Goch II

So., 31.05.26 15:00 Uhr Westfalia Anholt - Sportfreunde Broekhuysen

So., 31.05.26 15:00 Uhr TuS Xanten - Borussia Veen

So., 31.05.26 15:00 Uhr SGE Bedburg-Hau - SV Haldern

So., 31.05.26 15:00 Uhr TSV Weeze - SV Blau-Weiß Dingden II

So., 31.05.26 15:00 Uhr VfL Rhede - SV Rindern

So., 31.05.26 15:30 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - Alemannia Pfalzdorf

So., 31.05.26 15:30 Uhr TuS Stenern - DJK Twisteden

So., 31.05.26 16:00 Uhr Kevelaerer SV - Sportfreunde 97/30 Lowick



34. Spieltag

Fr., 05.06.26 19:30 Uhr SV Haldern - TSV Weeze

Fr., 05.06.26 19:30 Uhr Viktoria Goch II - Westfalia Anholt

Sa., 06.06.26 16:00 Uhr SV Rindern - Hamminkelner SV

So., 07.06.26 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - Kevelaerer SV

So., 07.06.26 15:00 Uhr Borussia Veen - SGE Bedburg-Hau

So., 07.06.26 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - SV 08/29 Friedrichsfeld

So., 07.06.26 15:30 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - VfL Rhede

So., 07.06.26 15:30 Uhr DJK Twisteden - TuS Xanten

So., 07.06.26 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - TuS Stenern