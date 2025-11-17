SV Haldern sendet deutliches Lebenszeichen an die Konkurrenz

Die Gäste aus Stenern erwischten den besseren Start und gingen bereits in der 14. Minute durch Alexander Biermann mit ihrer ersten Chance in Führung. Haldern ließ sich davon jedoch nicht beeindrucken und glich nur zwei Minuten später durch Milot Seesing aus.

Nach der Pause legten die Lindendörfler dann einen echten Blitzstart hin: Veit Boßmann traf kurz nach Wiederanpfiff zum 2:1 (46.), ehe Seesing nur zwei Minuten später auf 3:1 erhöhte. In dieser Phase zeigte sich Haldern extrem effektiv vor dem Tor. Alexander Rackel sorgte nach einer Stunde für das 4:1, doch Stenern blieb zumindest optisch im Spiel. „Wenn da das 4:2 fällt, kann es noch mal eng werden“, ordnete SVH-Trainer Christian Böing später ein. Doch seine Mannschaft war an diesem Tag in den entscheidenden Momenten hellwach. Boßmann (76.) und erneut Seesing (82.) stellten schließlich auf 6:1 und sorgten für einen am Ende klaren, vielleicht etwas zu hohen Heimsieg.

Böing hoffnungsvoll, Meyering bedenklich

Böing war stolz auf seine Mannschaft und freute sich darüber das sein Team sich endlich belohnen konnte. Er sagte nach dem Spiel: „Wir haben sehr gut verteidigt und in den wichtigen Phasen eiskalt zugeschlagen. Die Mannschaft ist über 90 Minuten sehr diszipliniert aufgetreten. Der Sieg war wichtig, um mit einem guten Gefühl in die zwei wöchige Pause zu gehen und weiter am rettenden Ufer dranzubleiben.“

Gäste Trainer Simon Meyering war enttäuscht von dem Auftritt seiner Mannschaft und stellte sich einige Fragen, er erklärte nach dem Spiel: „Wir laden den Gegner ein und verteilen Geschenke. Nach dem 4:1 machen wir auf und stehen bei Kontern offen wie ein Scheunentor. Fünf Spiele ohne Sieg – das ist natürlich bedenklich. Gegen Veen zu Hause müssen wir ein ganz anderes Gesicht zeigen. Doch zuerst nutzen wir die Pause um die Köpfe frei zu bekommen.“

SV Haldern – TuS Stenern 6:1

SV Haldern: Schweckhorst, Hebing, Gissing, Winzer, Buhl, Krüger (46. Boßmann), Seesing (80. Hildenhagen), Adamczyk (46. Heynen), Middendorf, Gebbing (65. Hermsen), Bauhaus (57. Rackel)

TuS Stenern: Brücks, Lensing (56. Schweckhorst), Giruc (65. Stockhorst), Wolters, Lückel, Holtkamp (50. Amler), Quecke (56. Senteler), Biermann, Waschki (72. Heveling), Terörde, Wanders

Tore: 0:1 Biermann (14.), 1:1 Seesing (16.), 2:1 Boßmann (46.), 3:1 Seesing (48.), 4:1 Rackel (62.), 5:1 Boßmann (76.), 6:1 Seesing (82.)

So geht es weiter

15. Spieltag

So., 30.11.25 14:00 Uhr TuS Xanten - SV Haldern

So., 30.11.25 14:30 Uhr Viktoria Goch II - Sportfreunde Broekhuysen

So., 30.11.25 14:30 Uhr TSV Weeze - Sportfreunde 97/30 Lowick

So., 30.11.25 14:30 Uhr SGE Bedburg-Hau - SV Blau-Weiß Dingden II

So., 30.11.25 14:30 Uhr Westfalia Anholt - Alemannia Pfalzdorf

So., 30.11.25 15:00 Uhr VfL Rhede - Hamminkelner SV

So., 30.11.25 15:00 Uhr TuS Stenern - Borussia Veen

So., 30.11.25 15:30 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - DJK Twisteden

So., 30.11.25 16:00 Uhr Kevelaerer SV - SV Rindern



16. Spieltag

Fr., 05.12.25 20:00 Uhr SV Rindern - VfL Rhede

So., 07.12.25 13:15 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - Kevelaerer SV

So., 07.12.25 14:15 Uhr Viktoria Goch II - Hamminkelner SV

So., 07.12.25 14:15 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - Westfalia Anholt

So., 07.12.25 14:15 Uhr Borussia Veen - TuS Xanten

So., 07.12.25 14:15 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - TSV Weeze

So., 07.12.25 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - SV 08/29 Friedrichsfeld

So., 07.12.25 15:30 Uhr DJK Twisteden - TuS Stenern

So., 07.12.25 15:30 Uhr SV Haldern - SGE Bedburg-Hau

