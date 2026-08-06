SV Hajduk kommt zum Start mit Ex-Profi nach Sonnenberg Kreisoberligist SV Hajduk zaubert Marko Kopilas als Spielertrainer aus dem Zylinder +++ FV Delkenheim mit neuem Coach und neuem Team, SV Niedernhausen seit Ewigkeit wieder im Kreis von Redaktion · Gestern, 12:00 Uhr · 0 Leser

Marko Kopilas spielte bei Benefizturnier "Langholz-Cup" mit - und ist künftig Trainer beim SV Hajduk. – Foto: Willi Roth (Archiv)

Wiesbaden. Hochspannung ist angesagt, gleich am ersten Spieltag der neuen Saison in der Kreisoberliga Wiesbaden. Denn schon am Sonntag ist so manche prickelnde Partie zu erwarten.

Noch ein 08-Zugang Den Anfang machen Schierstein 08 und der FV Delkenheim, die sich am Dotzheimer Schelmengraben um 13.30 Uhr gegenüberstehen. „Die Jungs haben Bock, wollen sich gegen eine erfahrene Mannschaft bestmöglich verkaufen“, sagt der neue 08-Coach Eric Eggert. Der 32-Jährige freut sich zudem über den aktuellen Transfer: Von der SG Rauenthal/Martinsthal ist Angreifer Rene Schneider (30) zu den Hafenstädtern zurückgekommen. „Super, die Jungs machen das gut“, weiß auch Raul Romero Centeno, Vorstandsmitglied und Stürmer beim Ländchesclub, die gute Vorbereitung zu schätzen. „Unser Anspruch muss ein Dreier sein“, blickt er auf den Turniersieg beim VfB Unterliederbach zurück. Aber er warnt zugleich: „Es ist das erste Saisonspiel mit einem neuen Trainer bei den 08ern.“ Auch der vom Gruppenligisten SV Erbenheim zu den Delkenheimern gestoßene Trainer Karim El Bakkaoui, der während seines Urlaubs von Raul Romero Centeno und Co-Trainer Lee Nguyen vertreten wurde, ist „sehr positiv gestimmt.“ „Die Jungs sind motiviert, haben Bock und alle sind an Bord“, freut sich der 41-Jährige. So., 09.08.2026, 14:30 Uhr SC Gräselberg Gräselberg Spvgg Igstadt Igstadt 14:30 PUSH Eine Stunde später erwartet der SC Gräselberg auf dem „berüchtigten“ Hartplatz die Spvgg. Igstadt. Dabei haben die Platzherren um Trainer Nima Khanbareh und seinen neuen Assistenten Armin Sabanovic (SG Germania) nicht nur mit dem staubigen Geläuf zu kämpfen. „In den Umkleidekabinen gibt es Schimmel, Löcher in der Decke, beschädigte Fliesen und Putz bröckelt von den Wänden“, hofft der Coach, dass mit Hilfe des Sportamts möglichst bald Abhilfe geschaffen werden kann. Gegen den starken Aufsteiger des Jahres 2025 geht sein Team, das den sechsten Tabellenplatz der Vorsaison toppen will, als Favorit. „Ich habe eine neuformierte junge Mannschaft, die sich finden muss, aber ich bin absolut zufrieden“, betont Khanbareh, der nicht zuletzt auf den Heimvorteil setzt.

Der SV Frauenstein sieht sich gut aufgestellt gegen Neuling SC Meso-Nassau. „Es wird spannend, aber keine einfache Aufgabe“, sagt SVF-Trainer Stefan Carbach. Es sei ja geografisch gesehen auch ein Derby, zu dem der SC, der sich habe verstärken können, sicher so einige Zuschauer mitbringen werde. „Ich bin nicht ganz unzufrieden“, sagt Meso-Nassau-Trainer Markus Bozan trotz in der Vorbereitung urlaubsbedingt fehlender Spieler. „Wir haben viele junge, hungrige Spieler integrieren können“, freut er sich.

„Wir mussten kein Testspiel absagen, die Integration der neuen Spieler ist gut gelungen“, lautet das Fazit von Stephan Lampert (TuS Marienborn II), dem neuen Trainer der FVgg. Kastel 06. „Das wird ein Spitzenspiel“, sagt der 52-Jährige zur Partie gegen Absteiger SV Niedernhausen (15 Uhr), der bestimmt gerne wieder hoch wolle. André Meudt, Trainer beim Autal-Club, erwartet, dass nach „durchwachsener Vorbereitung“ der 7:0-Testspiel-Sieg gegen den Beinahe-Aufsteiger in die Kreisoberliga Groß-Gerau, SSV Raunheim, Auftrieb gibt. „06, das sicher weiter oben einzuordnen ist, ist vor allem mit dem neuen Trainer eine Wundertüte“, erwartet der 38-Jährige.

Zu den Favoriten zählt einmal mehr der Vorjahresdritte FC Naurod, der im Ländchesderby beim TuS Medenbach gastiert (15 Uhr). FCN-Trainer Manfred Klug freut sich über einen im Vergleich zur Vorsaison noch breiteren Kader. „Leider hat sich Maikel Pfaff, der im Sturm Lio Erhard (zum VfB Ginsheim gewechselt, Anm. d. Red.) ersetzen sollte, das Innenband gerissen“, bedauert er. „Wir freuen uns auf das Derby, erwarten viele Zuschauer und haben schon immer einen freundschaftlichen Kontakt zur TuS.“ Medenbachs Spielertrainer Manuel Ulm blickt auf eine durchwachsene Vorbereitung zurück und beklagt den Armbruch seines Innenverteidigers Daniel Schmidt. „Wir gehen als Außenseiter in die Partie. Aber es ist ein Derby“, schließt er eine Überraschung nicht aus.

So., 09.08.2026, 15:00 Uhr SpVgg Sonnenberg Sonnenberg SV Hajduk Wiesbaden SV Hajduk Wi 15:00 PUSH