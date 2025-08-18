SV Haidlfing zurück in der Erfolgsspur Verlinkte Inhalte KK Dingolfing Weng Haidlfing

Am vergangenen Freitag empfing der SV Haidlfing bei hochsommerlichen Temperaturen den SSV Weng zum Heimspiel am 4. Spieltag der Kreisklasse Dingolfing. Für den SVH ging es bei dem Spiel darum, den Ausrutscher der Vorwoche in Oberpöring auszubügeln und den Anschluss an die Tabellenspitze zu halten. Durch Rotsperre, Verletzung und Urlaubszeit fehlten etliche Spieler beim SVH. Auch der SSV Weng musste auf Teile der Offensivabteilung verzichten. Das Spiel stand unter der souveränen Leitung von Schiedsrichter Johannes Wallner. Die Heimelf erwischte den besseren Start und so konnte bereits nach vier Minuten Spielertrainer Christoph Stoiber nach Hereingabe von Maico Simmeth fast unbedrängt zum 1-0 einnetzen. Im Laufe des Spiels übernahm die Heimmannschaft zwar deutlich das Kommando, ohne jedoch zwingend nach vorne zu überzeugen. Die Gäste ließen in Halbzeit eins jegliche Ideen im Angriffsspiel vermissen. So hatte Keeper Leon Hahn und seine Vorderleute noch wenig zu tun und mit der verdienten Hausherrenführung wurden die Seiten gewechselt.

Nach dem Wiederanpfiff kamen die Gäste des SSV Weng etwas frischer aus den Kabinen und drängten etwas stärker auf den Ausgleich, allerdings ohne zählbaren Erfolg. Nach dieser Druckphase in den ersten zehn Minuten der zweiten Halbzeit übernahm dann wieder Zusehens der SVH das Kommando und tauchte, zwar noch nicht zwingend, aber trotzdem immer wieder vor dem Tor der Gäste auf. Es wurden allerdings die herausgespielten Möglichkeiten nicht sauber zu Ende gespielt. Mit der Dauer des Spiels merkte man, dass die Kräfte bei den Gästen aus Weng etwas nachließen und die Angriffsbemühungen der Heimmannschaft nur durch kleine Fouls zu unterbinden waren, was dann einige gelbe Karten für die Gäste zur Folge hatte. Dies war dann der große Vorteil in den letzten Minuten des Spiels. Erneut trug der SVH in der 86. Spielminute einen schönen Angriff vor, welchen dann der zwischenzeitlich eingewechselte Lucas Fischer von links und überlegt aus spitzem Winkel ins kurze Eck, sehr zur Freude der Anhänger des SVH, abschloss. Diese 2-0 Führung gab nun den Gästen den Rest. Die Heimmannschaft blieb aber weiter am Drücker und so fasste sich in der 89. Minute Tim Fischer aus ca. 20 Meter in zentraler Position ein Herz und jagte das Spielgerät unbedrängt zum 3-0 Endstand in die gegnerischen Maschen.