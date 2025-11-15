SV Haidlfing will Aufschwung gegen Weng mitnehmen

Der Gastgeber SSV Weng feierte am vergangenen Spieltag einen Last-Minute-Sieg. Durch ein Tor in der Nachspielzeit gewann die Mannschaft um das Trainerteam Wimmer, Buric und Maier mit 3:2 und steht aktuell auf dem neunten Tabellenplatz.

Nach einem perfekten Wochenende mit zwei Derbysiegen gegen Oberpöring reist der SV Haidlfing mit großem Selbstvertrauen zum Auswärtsspiel nach Weng. Sowohl die erste als auch die zweite Mannschaft konnten am vergangenen Wochenende überzeugen: Die „Erste“ gewann ihr Heimspiel souverän mit 4:0 und steht nun auf einem starken zweiten Tabellenplatz, während die „Zweite“ mit einem 2:0-Erfolg die Tabellenführung weiter ausbauen konnte. Besonders die Offensive der ersten Mannschaft präsentierte sich dabei in guter Form. Straßl, Stoiber, Eckhard und Fischer sorgten mit klugen Laufwegen, gutem Zusammenspiel und gefährlichen Abschlüssen immer wieder für Gefahr.

Für den SV Haidlfing gilt es nun, die gezeigte Leistung gegen Oberpöring zu bestätigen. Mit einer Leistung wie gegen Laberweinting und Mengkofen wird in Wenig Nichts zu holen sein. Trainer und Mannschaft wissen, dass in dieser Saison jeder Punkt zählt, speziell kurz vor der Winterpause mit vielen angeschlagenen Spielern in den eigenen und fremden Reihen. So gilt auch Auswärts die Marschroute mutig nach vorne spielen und gleichzeitig defensiv stabil bleiben. Speziell die Rückkehr von Innenverteidiger Tomahogh nach dessen Verletzung tut der Mannschaft gut. Auch die mitreisenden Fans dürfen sich auf einen spannenden Fußballnachmittag freuen. Die Partie in Weng verspricht viel Einsatz, Emotionen und hoffentlich erneut einen konzentrierten Auftritt der Stoiber-Elf.

Auch das Duell der beiden zweiten Mannschaften verspricht Spannung. Während der SSV Weng II am vergangenen Wochenende spielfrei hatte – die Partie wurde abgesagt –, konnte der SV Haidlfing II einen verdienten 2:0-Sieg feiern. Mit einer stabilen Defensive und guten Offensivaktionen zeigte die Reserve eine reife Leistung, die Mut für das bevorstehende Auswärtsspiel macht.

Besonders auf heimischem Platz zeigt sich Weng II meist kompakt und zweikampfstark. Die Mannschaft wird also erneut alles investieren müssen, um Zählbares aus dem letzten Spiel vor dem Winter mitzunehmen.