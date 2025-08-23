SV Haidlfing vor Auswärtshürde SG Hainsbach/Feldkirchen

Der SV Haidlfing konnte das zweite Heimspiel der noch jungen Saison gegen den SV Weng lsiegreich gestalten und behielt mit einem 3:0 Erfolg die Oberhand. Die Stoiber-Elf erwischte einen sehr guten Start in die Partie und ging gleich in den Anfangsminuten in Führung. Daraufhin taten sich die die Haidlfinger schwer zwingende Torchancen herauszuspielen und konnten erst in der Schlussphase mit zwei späten Toren den Heimsieg eintüten. Der SV Haidlfing befindet sich nach den ersten vier Spieltagen mit 9 erzielten Punkten auf dem 3. Tabellenplatz der noch jungen Saison in der Kreisklasse Dingolfing.

Grundsätzlich ist man mit der Punkteausbeute im Lager der Haidlfinger zufrieden, dennoch haben die gezeigten Leistungen noch Luft nach oben. Äußerst positiv in Erscheinung getreten sind die Offensivkräfte Jonas Straßl und Tim Fischer die brreits jeweils vier Scorerpunkte erzielen konnten. Auf diese Leistungen ist der SVH weiterhin angewiesen. Der nächste Gegner die SG lHainsbach/Feldkirchen, die sich mit 3 Punkten aus vier Spielen auf dem 11. Tabellenplatz befindet, wird mit einer starken Offensivabteilung um Nerl, Müller und Leierseder ein Gradmesser. Bereits in der letzten Saison konnten nahezu alle Punkte der Spielgemeinschaft zu Hause geholt werden. Die Hainsbacher hätten sich in Ihrer zweiten Kreisklassen-Saison einen besseren Saisonstart erwünscht, sind aber auf keinem Fall zu unterschätzen. Vor allem in Ihren beiden bisherigen Heimspielen hat sich die Mannschaft um Trainer Andreas Leierseder als sehr schwer bespielender Gastgeber dargestellt.Gegen die Topmannschaft aus lOberpöring ist die Begegnung erst in den Schlussminuten verloren gegangen. Am letzten Spieltag ist der Knoten geplatzt und durch einen Doppelpack von Nerl im zweiten Durchgang holte sich Hainsbach die ersten 3 Punkte. Mit 8 geschossenen Toren in vier Begegnungen gehört die SG zu den torgefährlichsten Mannschaften.