SV Haidlfing vor Auswärtshürde SG Hainsbach/Feldkirchen

Der SV Haidlfing konnte das zweite Heimspiel der noch jungen Saison gegen den SV Weng lsiegreich gestalten und behielt mit einem 3:0 Erfolg die Oberhand. Die Stoiber-Elf erwischte einen sehr guten Start in die Partie und ging gleich in den Anfangsminuten in Führung. Daraufhin taten sich die die Haidlfinger schwer zwingende Torchancen herauszuspielen und konnten erst in der Schlussphase mit zwei späten Toren den Heimsieg eintüten. Der SV Haidlfing befindet sich nach den ersten vier Spieltagen mit 9 erzielten Punkten auf dem 3. Tabellenplatz der noch jungen Saison in der Kreisklasse Dingolfing.
Grundsätzlich ist man mit der Punkteausbeute im Lager der Haidlfinger zufrieden, dennoch haben die gezeigten Leistungen noch Luft nach oben. Äußerst positiv in Erscheinung getreten sind die Offensivkräfte Jonas Straßl und Tim Fischer die brreits jeweils vier Scorerpunkte erzielen konnten. Auf diese Leistungen ist der SVH weiterhin angewiesen. Der nächste Gegner die SG lHainsbach/Feldkirchen, die sich mit 3 Punkten aus vier Spielen auf dem 11. Tabellenplatz befindet, wird mit einer starken Offensivabteilung um Nerl, Müller und Leierseder ein Gradmesser. Bereits in der letzten Saison konnten nahezu alle Punkte der Spielgemeinschaft zu Hause geholt werden. Die Hainsbacher hätten sich in Ihrer zweiten Kreisklassen-Saison einen besseren Saisonstart erwünscht, sind aber auf keinem Fall zu unterschätzen. Vor allem in Ihren beiden bisherigen Heimspielen hat sich die Mannschaft um Trainer Andreas Leierseder als sehr schwer bespielender Gastgeber dargestellt.Gegen die Topmannschaft aus lOberpöring ist die Begegnung erst in den Schlussminuten verloren gegangen. Am letzten Spieltag ist der Knoten geplatzt und durch einen Doppelpack von Nerl im zweiten Durchgang holte sich Hainsbach die ersten 3 Punkte. Mit 8 geschossenen Toren in vier Begegnungen gehört die SG zu den torgefährlichsten Mannschaften.
Der SV Haidlfing ist sich der sehr schweren Aufgabe gegen die SG Hainsbach/Feldkirchen lbewusst, darf sich im Abwehrbereich keine Fehler leisten und muss Offensiv mit Zielstrebigkeit die Chancen nutzen. Sollte sich die Mannschaft um die Routiniers Max Wieder und Patrick Nowag, die an alter Wirkungsstätte zurückkehren, auf die erforderlichen Grundtugenden besinnen, ist ein Auswärtserfolg im Bereich des Möglichen und das große Ziel für das nächste Auswärtsspiel.
Personell müssen die Haidlfinger mit Jacob Tomahogh und Lucas Fischer auf zwei wichtige Akteure urlaubsbedingt verzichten. Dafür rücken Eric Ruder, Max Reithmaier und Niklas Sagmeister wieder in den Kader. Die Sperre von Luca Steiner ist abgelaufen und die Langzeitverletzten befinden sich noch im Aufbautraining. Spielertrainer Stoiber wird wieder die richtigen Worte finden und trotz der schwerwiegenden Abwesenheiten eine schlagkräftige Mannschaft auf das Feld schicken.
Die Haidlfinger Reservemannschaft konnte mit 9 Punkten aus 3 Spielen einen sehr guten Saisonstart hinlegen und befindet sich aktuell auf dem ersten Tabellenplatz. Im vergangenen Heimspiel musste man aufgrund sehr vieler l gleichzeitiger Urlauber sehr ersatzgeschwächt antreten, aber konnte dennoch mit einigen Routiniers einen umkämpften, aber verdienten 1:0 Heimerfolg erzielen. Bei der SG Hainsbach möchte man sich mit einem weiteren Auswärtserfolg an der Tabellenspitze festsetzen. Der nächste Gegner darf auf keinen Fall unterschätzt werden, da Ihr Stürmer Andreas Leierseder mit 8 erzielten Treffern unter anderem die Torjägerliste anführt.
Der Anpfiff der ersten Mannschaft ist bereits um 14:00 Uhr in Hainsbach. Das Reservespiel folgt im Anschluss um 16:00 Uhr.