SV Haidlfing verdient sich Auswärtspunkte in Gottfrieding

Der SV Haidlfing hat am Wochenende ein starkes Auswärtsspiel beim FC Gottfrieding gezeigt und sich verdient mit 2:0 durchgesetzt. Unter der Leitung von Spielertrainer Christoph Stoiber präsentierte sich die Mannschaft von Beginn an konzentriert, spielfreudig und defensiv äußerst stabil. Die Begegnung wurde von Karl Pichert souverän geleitet.

Von der ersten Minute an kontrollierte Haidlfing das Geschehen. Vor allem über die schnellen und dribbelstarken Außenspieler Lucas Fischer und Eric Ruder setzten die Gäste die Hausherren früh unter Druck. Die erste große Gelegenheit ließ nicht lange auf sich warten – nach einem schönen Angriff über die rechte Seite war es Christoph Stoiber selbst, der im Fünfmeterraum abstaubte und bereits in der 2. Minute zur 1:0-Führung traf. Auch nach dem frühen Führungstreffer blieb Haidlfing am Drücker und hatte mehrmals die Möglichkeit die Führung zu erhöhen. Gute Chancen blieben über die gesamte weitere Halbzeit ungenutzt, Defensiv stand die Mannschaft kompakt und ließ kaum Torchancen zu. Die Innenverteidigung um Jacob Tomahogh blieb kompromisslos und gewann nahezu jeden Zweikampf. Die gut bestückte Gottfriedinger Offensive um Spielertrainer Christoph Siefkes und Topscorer Felix Streifenender konnte sich im engmaschigen Defensivverbund der Gäste über die gesamten 90 Minuten kaum in Szene setzen. TW Drasch musste in der ersten Halbzeit lediglich einen Freistoß entschärfen.