SV Haidlfing verdient sich Auswärtspunkte in Gottfrieding

Der SV Haidlfing hat am Wochenende ein starkes Auswärtsspiel beim FC Gottfrieding gezeigt und sich verdient mit 2:0 durchgesetzt. Unter der Leitung von Spielertrainer Christoph Stoiber präsentierte sich die Mannschaft von Beginn an konzentriert, spielfreudig und defensiv äußerst stabil. Die Begegnung wurde von Karl Pichert souverän geleitet.
Von der ersten Minute an kontrollierte Haidlfing das Geschehen. Vor allem über die schnellen und dribbelstarken Außenspieler Lucas Fischer und Eric Ruder setzten die Gäste die Hausherren früh unter Druck. Die erste große Gelegenheit ließ nicht lange auf sich warten – nach einem schönen Angriff über die rechte Seite war es Christoph Stoiber selbst, der im Fünfmeterraum abstaubte und bereits in der 2. Minute zur 1:0-Führung traf. Auch nach dem frühen Führungstreffer blieb Haidlfing am Drücker und hatte mehrmals die Möglichkeit die Führung zu erhöhen. Gute Chancen blieben über die gesamte weitere Halbzeit ungenutzt, Defensiv stand die Mannschaft kompakt und ließ kaum Torchancen zu. Die Innenverteidigung um Jacob Tomahogh blieb kompromisslos und gewann nahezu jeden Zweikampf. Die gut bestückte Gottfriedinger Offensive um Spielertrainer Christoph Siefkes und Topscorer Felix Streifenender konnte sich im engmaschigen Defensivverbund der Gäste über die gesamten 90 Minuten kaum in Szene setzen. TW Drasch musste in der ersten Halbzeit lediglich einen Freistoß entschärfen.
Im zweiten Durchgang blieb das Bild unverändert. Haidlfing bestimmte Tempo und Rhythmus der Partie. Nachdem ein Abschluss von Jonas Straßl noch durch einen Abwehrspieler von der Linie gekratzt wurde, sorgte Eric Ruder in der 64. Minute mit einem satten Abschluss für das verdiente 2:0.Lucas Fischer und Jonas Straßl gaben den Angriff nicht auf und eroberten den Ball für Eric Ruder, der sich die Chance aus 16 Metern nicht nehmen ließ. Gottfrieding sah in der 78. Minute noch eine Gelb-Rote Karte und Haidlfing verwaltete fortan die Führung. In der Schlussphase scheiterte Jonas Straßlmit seinem Heber an der Querlatte des verwaisten Tores und verpasste das 3:0. Lukas Stierstorfer hatte in der Nachspielzeit, mit dem ersten Gottfriedinger Abschluss auf das Tor in der zweiten Halbzeit, noch eine Chance. TW Drasch konnte den zu zentralen Schuss vom Strafraumeck souverän parieren.
Im Vorspiel trafen die dezimierten Reservemannschaften aufeinander. Die zweite Mannschaft des SV Haidlfing musste sich im 9-gegen-9 mit 1:2 geschlagen geben musste. Trotz zahlreicher eigener Torchancen und einer engagierten Leistung fehlte am Ende das nötige Quäntchen Glück im Abschluss. Das Tor für den SVH erzielte Joel Randak.