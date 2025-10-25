SV Haidlfing empfängt den TSV Hofkirchen zum Rückrundenauftakt

Am letzten Spieltag der Hinrunde der Kreisklasse Dingolfing behielt der SV Haidlfing im Heimspiel gegen den TSV Mamming mit 2:0 die Oberhand. Die Mannschaft um Spielertrainer Stoiber zeigte von Beginn an einen konzentrierten Auftritt und gewann durch die Tore von Jonas Straßl und Tim Fischer verdient mit 2:0.
Zum Abschluss der Hinrunde befinden sich die Haidlfinger nach dem Abstieg in die Kreisklasse mit 27 Punkten auf den 3. Tabellenplatz. Grundsätzlich kann man mit der Punkteausbeute,mit 2 Punkten Rückstand auf den Spitzenreiter aus Niederaichbach, durchaus zufrieden sein. Dennoch schmerzen die Niederlagen gegen einen Großteil der Spitzenteams.
Nachdem man nach der Herbstrunde auf dem 3. Platz rangiert, lautet das Ziel für die Restsaison, dass man so lang wie möglich an der Spitzengruppe der Kreisklasse Dingolfing Anschluss halten möchte. Zum Auftakt in die Rückrunde empfängt man den TSV Hofkirchen. Die Gäste aus dem Labertal haben sich die Rückkehr in die Kreisklasse ganz anders vorgestellt und befinden sich nach der Hälfte an Spielen mit 4 Punkten am Tabellenende. Mit 2 Punkten Rückstand auf den ersten Relegationsplatz ist der Klassenerhalt, über den Umweg Relegation, dennoch noch absolut realistisch. Die Gäste um das Trainerduo Promesberger & Gheorghiu werden deshalb alles daransetzen, in Haidlfing für eine Überraschung zu sorgen. Das Hinspiel entschieden die Haidlfinger damals zum Saisonauftakt mit 3:0 für sich.
Der SV Haidlfing ist sich der schweren Aufgabe gegen den TSV Hofkirchen bewusst, aber möchte sich mit weiteren 3 Punkten vor der Winterpause in der Spitzengruppe der Kreisklasse Dingolfing festsetzen. Sollte sich die Mannschaft um die Routiniers Glück & Nowag auf die erforderlichen Grundtugenden besinnen, ist ein Heimerfolg absolut realistisch und das Ziel für das nächste Spiel vor eigenem Publikum.
Personell müssen die Haidlfinger voraussichtlich auf einige verletzte Leistungsträger verzichten. Der junge Spielertrainer Stoiber wird aber trotzdem eine schlagkräftige Mannschaft auf das Heimspiel einstellen und den nächsten Sieg anvisieren.
Die Haidlfinger Reservemannschaft befindet sich nach Abschluss der Hinrunde auf dem ersten Tabellenplatz und konnte sich hiermit die Herbstmeisterschaft sichern. Im vergangenen Heimspiel musste man aufgrund sehr vielen verletzungsbedingten Ausfällen mit einem ausgedünnten Kader antreten, aber konnte dennoch mit einigen Routiniers einen umkämpften und verdienten 2:1 Heimerfolg erzielen. Zum Auftakt in die Rückrunde hätte man mit der Reserve aus Hofkirchen den 11. Platzierten der Reserverunde empfangen. Aufgrund von Spielermangel wurde die Begegnung von Seiten des TSV Hofkirchen abgesagt.
Aufgrund der Zeitumstellung ist der Anpfiff der ersten Mannschaft um 14:30 Uhr.