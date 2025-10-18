SV Haidlfing empfängt Aufsteiger Verlinkte Inhalte präsentiert von KK Dingolfing Mamming Haidlfing

Am letzten Spieltag der Vorrunde der Kreisklasse Dingolfing empfängt der SV Haidlfing den TSV Mamming. Geleitet wird die Partie von Robert Schulz. Am vergangenen Wochenende konnten sich die Mannen aus Haidlfing gegen Gottfrieding verdient mit 2:0 durchsetzen. Die Tore erzielten Christoph Stoiber und Eric Ruder. Weniger erfolgreich verlief das vergangene Wochenende für die zweite Mannschaft. Diese musste stark ersatzgeschwächt die erste Saisonniederlage hinnehmen, steht aber trotzdem noch mit 29 Punkten auf dem ersten Tabellenplatz. Die erste Mannschaft liegt mit nun 24 Punkte auf dem dritten Tabellenplatz.

Auch der kommende Gegner Mamming, um Neutrainer Eckmeier und seinen Partner Schöpf, konnte zu Hause einen klaren 3:0 Sieg gegen Hainsbach für sich verbuchen. Somit kommt auf die Hausherren ein Gegner zu, der sich Luft im Abstiegskampf verschafft hat und Selbstvertrauen mitbringt. Schon im Aufstiegsrelegationskrimi gegen den derzeitigen Tabellenführer aus Wallersdorf zeigte die Mannschaft Durchhaltevermögen und verdiente sich den Aufstieg. Vor allem defensiv ist Mamming sehr gut organisiert und konnte sich vor der Saison mit Talenten, die beim FC Dingolfing ausgebildet wurden, verstärken. Haidlfing muss sich auf eine kampfbetonte Spielweise mit schnellem Umschaltspiel einstellen. Gegen die kompakte Defensive der Gäste müssen die Chancen konsequent genutzt werden. Dies war in den letzten Spielen ein Manko des SVH. Spielertrainer Stoiber wird seine Mannen dennoch einschwören, die aufsteigende Formkurve zu bestätigen und den nächsten Dreier einzufahren.