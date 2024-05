SV Haibach – Favoritenschreck und Meistermacher

Innerhalb weniger Tage musste der SV Haibach am Tag der Arbeit zum zweiten Mal in der Kreisliga Straubing gegen einen Relegationsanwärter für den Aufstieg in die Bezirksliga antreten. Und zum zweiten Mal ist es der Kronfeldner-Elf gelungen, Punkte zu holen. Nach dem verdienten Unentschieden beim SV Neuhausen setzte man diesmal noch einen drauf und holte gegen den hoch gehandelten SV Bischofsmais vor einer großen Zuschauerkulisse einen Dreier, der in dieser Form auch vollkommen in Ordnung geht. Nebenbei machte man noch mit diesem Erfolg das Team von Türk Gücü Straubing zum Meister.

Bischofsmais kam in Bestbesetzung nach Haibach, darunter das tschechische Dreigestirn mit Petr Prucha, ehemaliger U20-Nationalspieler mit einem Marktwert, der zu seinen besten Zeiten 200 Tausend Euro betrug. Man war gewillt, das Spiel siegreich zu gestalten, um sich im Rennen um Platz 2 in der Liga einen Vorsprung zu erarbeiten. An diesem Tag hatte man aber die Rechnung ohne die hochmotivierte Heimmannschaft gemacht. Eine hervorragend eingestellte und disziplinierte Hintermannschaft ließ die Torfabrik Prucha/Stefl (36 Treffer) kaum zur Entfaltung kommen. Bischofsmais hatte in der ersten Hälfte zwar die meisten Spielanteile, Haibach jedoch die klareren Chancen. Eine der ersten führte schon in der 14. Minute zum Führungstreffer der schwarz/roten. Simon Groß schickte mit einem genau getimten Pass Moritz Matschoss auf die Reise, der daraufhin den Gäste-Keeper umkurvte und zum viel umjubelten Führungstreffer einnetzte. Bereits drei Minuten später hatte Matschoss die Riesenmöglichkeit zum 2:0, scheiterte aber am aufmerksamen TW Vornehm. Das Spiel blieb weiterhin spannend bis zur Pause, ohne weitere Torerfolge auf beiden Seiten.