SV Hahn will seinen Lauf fortsetzen, Derby in Münster In der Gruppenliga treffen die Nachbarn SV Münster und TSV Altheim aufeinander. Der SV Groß-Bieberau und Viktoria Griesheim sind auf Besserung aus. von Michael Sobota · Heute, 09:15 Uhr · 0 Leser

Flankenschlag: Der SV Hahn (rechts Martin Schilcher, hier im Zweikampf mit Tim Riedinger von der SG Riedrode) ist stark in die Fußball-Gruppenliga gestartet. Seinen Lauf will der Aufsteiger auch am Wochenende fortsetzen. Foto: Peter Henrich

Darmstadt. In der Gruppenliga Darmstadt steht am Sonntag (Anstoß 15 Uhr) der fünfte Spieltag auf dem Plan. Zu den vier noch ungeschlagenen Teams der Liga zählt der SV Hahn, der mit zehn Punkten auf Rang zwei hinter der diesmal spielfreien SG Langstadt/Babenhausen in der Tabelle steht.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. So., 23.08.2026, 15:00 Uhr SV Groß-Bieberau Gr.-Bieberau SV Hahn SV Hahn 15:00 PUSH Ohne Zweifel kann man feststellen, dass der Rundenstart für den Aufsteiger gut ausgefallen ist. Zum nächsten Spiel ist Hahn nun beim SV Groß-Bieberau gefordert, der sich nach der herben Schlappe beim TSV Höchst auf Wiedergutmachung aus ist und einen Heimsieg im Visier hat. Allerdings treffen die Odenwälder auf eine Hahner Elf, die trotz des Ausfalls von Torjäger Nick Neumann (Kreuzbandriss) ihre Serie fortsetzen will. Morgen, 15:30 Uhr SV 1919 Münster SV Münster TSV Altheim TSV Altheim 15:30 PUSH Zum Ortsderby empfängt der SV Münster bereits am Samstag um 15.30 Uhr den TSV Altheim - das Spiel ist live auf Echo-Online zu sehen. In der vergangenen Saison trennten sich die Clubs 1:1 in Altheim und 2:2 in Münster (der SVM führte seinerzeit mit 2:0). Aus Sicht von Münsters Trainer Naser Selmanaj ist ein Sieg gegen den Nachbarn Pflicht. Die Gäste sind schlecht gestartet und haben erst einen Zähler auf dem Konto. Verlieren ist also verboten, aber mit einem erneuten Remis in Münster könnte Altheims Trainer Adis Ahmetovic gut leben.

Griesheim in Lorsch, Aufsteigerduell bei der SGA Unzufrieden ist man bei Viktoria Griesheim über den bisherigen Saisonverlauf. Nur ein Sieg aus vier Spielen ist zu wenig, um den eigenen Ansprüchen gerecht zu werden - die Griesheimer sind angetreten, um in Sachen Meisterschaft ein Wörtchen mitzureden. Nach dem schwachen Auftritt vergangenen Sonntag gegen Groß-Bieberau ist die Viktoria am Sonntag bei Aufsteiger Tvgg Lorsch gefordert. Die Gastgeber haben bislang noch keinen Sieg verbucht, in vier Partien aber auch erst eine Niederlage kassiert. Keine einfache Aufgabe für die Viktoria, die aber ohne Zweifel auf Sieg spielen muss, damit die Stimmung wieder besser wird.

So., 23.08.2026, 15:30 Uhr SG Arheilgen SG Arheilgen TSV Höchst TSV Höchst 15:30 PUSH