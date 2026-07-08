SV Hahn: Mit Umweg zurück in die Gruppenliga Fünf Neuzugänge +++ SV will sich in der Gruppenliga etablieren +++ SV Hahn im FuPa-Sommercheck von Johanna Rath · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Die Sommerpause bietet sowohl Zeit zum Durchatmen, als auch für einen Blick nach vorne. Eine ereignisreiche Saison liegt hinter den Vereinen, während die Vorbereitungen auf die neue Spielzeit bereits laufen. Im FuPa-Sommercheck ziehen die Klubs Bilanz zur vergangenen Runde, berichten über aktuelle Entwicklungen, personelle Veränderungen und ihre Ziele für die kommende Saison. Tobias Krejci, der sportliche Leiter des Aktivenfußballs beim SV Hahn, hat unsere "Sommercheck"-Fragen beantwortet und gibt Einblicke in die Stimmung im Verein, die Pläne für die Zukunft und die Erwartungen an die neue Saison.

Wie fällt euer Fazit zur vergangenen Saison aus?

"Nach dem Abstieg aus der Gruppenliga war das Ziel beim SV Hahn intern schnell definiert: der direkte Wiederaufstieg. Nach einer starken Hinrunde unter Trainer David Kernchen, der in dieser Phase hervorragende Arbeit geleistet hat, verlor die Mannschaft in der Rückrunde etwas an Konstanz. Mit dem Trainerwechsel zu Drago Brkovic sollte im Saisonendspurt noch einmal neue Energie freigesetzt werden. Am Ende mussten wir die SG Arheilgen als Meister vorbeiziehen lassen.

Damit führte unser Weg über die Relegation. Nach einer langen und kräftezehrenden Saison waren die Kräfte zwar nahezu aufgebraucht, dennoch hat die Mannschaft dort noch einmal ihren Charakter gezeigt und sich als stärkstes Team der vier Teilnehmer durchgesetzt. Die SG Arheilgen hatte sich den direkten Aufstieg nach mehreren Anläufen absolut verdient. Wir mussten den schwierigeren Weg gehen und konnten uns am Ende dennoch den Wiederaufstieg in die Gruppenliga sichern." Gibt es bereits Zu- oder Abgänge im Kader?



"Für die neue Saison konnten wir unseren Kader gezielt verstärken. Neu zum SV Hahn stoßen Salvatore Lucente (Groß-Gerau), Justin Daum (Germania Pfungstadt), Jordan Dörr (FC Alsbach), Martin Schilcher (Viktoria Griesheim) und Nick Neumann (RW Darmstadt). Verlassen haben den Verein Joscha Hergesell (SG Modau), Sahin Aykir (Türk Darmstadt), Amanuel Mulatu (Türk Rüsselsheim) sowie Julius Schuster (SV Traisa)." Wie ist die Stimmung rund um die Mannschaften und den Verein und welche Ziele habt ihr euch für die kommende Saison gesetzt?

"Die Stimmung innerhalb der Mannschaft ist, wie man es beim SV Hahn kennt, ausgezeichnet. Der Aufstieg wurde mit der gesamten Mannschaft auf Mallorca gebührend gefeiert. Mittlerweile liegt der Fokus jedoch wieder voll auf der Vorbereitung und den Aufgaben der kommenden Saison.

Nach unserem ersten Jahr in der Gruppenliga haben wir Blut geleckt. Unser Ziel ist es, uns diesmal dauerhaft in der Liga zu etablieren und die Klasse zu halten. Im ersten Anlauf sind wir aufgrund einer schwachen Hinrunde knapp gescheitert. Aus diesen Erfahrungen wollen wir lernen und in dieser Saison von Beginn an konstanter auftreten.

Für die neue Spielzeit wünschen wir uns einen sportlich fairen Verlauf und würden uns freuen, viele Zuschauer im Sportpark Hahn begrüßen zu dürfen, auch diejenigen, die unsere Anlage bislang noch nicht kennen."