SV Hage zieht nach 2:1-Erfolg in Middels ins Halbfinale ein Sieg beim Ligakonkurrenten von p.s. · Heute, 21:05 Uhr · 0 Leser

– Foto: Lena Feeken

Der SV Hage steht im Halbfinale des Ostfriesland Cups. Mit einem verdienten 2:1-Auswärtssieg beim TuS Middels setzte sich der Bezirksligist in der zweiten Runde durch und legte dabei vor allem in der ersten Halbzeit den Grundstein für den Erfolg.

Von Beginn an übernahm Hage die Kontrolle über die Partie. Mit sicherem Passspiel, viel Ballbesitz und gelungenen Kombinationen bestimmten die Gäste das Geschehen und erspielten sich wiederholt gute Offensivaktionen. Die spielerische Überlegenheit zahlte sich in der 21. Minute aus. Mirko de Vries setzte sich auf der rechten Außenbahn durch und brachte eine präzise Flanke auf den zweiten Pfosten. Dort stieg Felix Harms am höchsten und köpfte den Ball zur verdienten 1:0-Führung ins Netz.

Kurz vor der Pause erhöhte der SVH auf 2:0. Aiko Poppinga nahm sich aus rund 20 Metern ein Herz und traf mit seinem schwächeren linken Fuß sehenswert ins Tor. Angesichts der klaren Spielkontrolle und der dominanten ersten Halbzeit ging die Pausenführung auch in dieser Höhe in Ordnung. Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild. Der TuS Middels kam deutlich besser in die Begegnung, ließ den Ball sicherer laufen und setzte die Hager Defensive zunehmend unter Druck. Die Partie entwickelte sich zu einem intensiven und umkämpften Duell, in dem der Schiedsrichter mehrfach Gelbe Karten zeigte.