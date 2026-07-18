SV Hage zieht nach 2:1-Erfolg in Middels ins Halbfinale ein

Der SV Hage steht im Halbfinale des Ostfriesland Cups. Mit einem verdienten 2:1-Auswärtssieg beim TuS Middels setzte sich der Bezirksligist in der zweiten Runde durch und legte dabei vor allem in der ersten Halbzeit den Grundstein für den Erfolg.
Von Beginn an übernahm Hage die Kontrolle über die Partie. Mit sicherem Passspiel, viel Ballbesitz und gelungenen Kombinationen bestimmten die Gäste das Geschehen und erspielten sich wiederholt gute Offensivaktionen.
Die spielerische Überlegenheit zahlte sich in der 21. Minute aus. Mirko de Vries setzte sich auf der rechten Außenbahn durch und brachte eine präzise Flanke auf den zweiten Pfosten. Dort stieg Felix Harms am höchsten und köpfte den Ball zur verdienten 1:0-Führung ins Netz.
Kurz vor der Pause erhöhte der SVH auf 2:0. Aiko Poppinga nahm sich aus rund 20 Metern ein Herz und traf mit seinem schwächeren linken Fuß sehenswert ins Tor. Angesichts der klaren Spielkontrolle und der dominanten ersten Halbzeit ging die Pausenführung auch in dieser Höhe in Ordnung.
Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild. Der TuS Middels kam deutlich besser in die Begegnung, ließ den Ball sicherer laufen und setzte die Hager Defensive zunehmend unter Druck. Die Partie entwickelte sich zu einem intensiven und umkämpften Duell, in dem der Schiedsrichter mehrfach Gelbe Karten zeigte.
In dieser Phase war vor allem Torhüter Kevin Hinrichs gefordert. Mit mehreren starken Paraden bewahrte er seine Mannschaft lange vor dem Gegentreffer und hielt den Zwei-Tore-Vorsprung fest.
Erst in der 85. Minute gelang Glen Sokoli der Anschlusstreffer zum 1:2. Middels warf in der Schlussphase noch einmal alles nach vorne und hatte kurz vor dem Abpfiff sogar die große Chance auf den Ausgleich. Der Abschluss verfehlte das Tor jedoch knapp.
So brachte der SV Hage den knappen Vorsprung über die Zeit und sicherte sich aufgrund der starken ersten Halbzeit einen insgesamt verdienten 2:1-Auswärtssieg. Damit steht der Bezirksligist im Halbfinale des Ostfriesland Cups.