SV Hage verstärkt sich doppelt: Harms und Boomfalk kommen

– Foto: Lena Feeken

Der SV Hage hat zwei weitere Neuzugänge für die kommende Saison in der Bezirksliga Weser-Ems vorgestellt. Mit Felix Harms und Jannik Boomfalk erhält der Kader zusätzliche Optionen für mehrere Positionen.

Felix Harms soll vor allem auf den Außenbahnen für Verstärkung sorgen. Der erfahrene Spieler ist sowohl auf der rechten als auch auf der linken Seite flexibel einsetzbar und kann sowohl defensive als auch offensive Aufgaben übernehmen. Nach Vereinsangaben bringt Harms viel Qualität, Übersicht und Stabilität mit und soll der Mannschaft wichtige Impulse geben.

Mit Jannik Boomfalk gewinnt der SV Hage zudem einen vielseitigen Defensivspieler hinzu. Der Neuzugang kann sowohl in der Innenverteidigung als auch auf den Außenpositionen der Abwehr eingesetzt werden. Seine Flexibilität und seine defensiven Qualitäten verschaffen dem Trainerteam zusätzliche Möglichkeiten.