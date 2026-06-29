SV Hage präsentiert neues Trainerteam um Janssen Verein setzt auf Mischung aus Erfahrung und Vereinsnähe von p.s. · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Lena Feeken

Der SV Hage hat die personellen Weichen für die kommende Saison in der Bezirksliga Weser-Ems gestellt und ein neues Trainerteam für die erste Mannschaft präsentiert. Mit Bernd Janssen übernimmt ein neuer Cheftrainer die Verantwortung an der Seitenlinie, unterstützt von den beiden Co-Trainern Thorsten Schulze und Christian Schröder. Torwarttrainer Wilfried Goldenstein bleibt dem Verein weiterhin erhalten.

Bernd Janssen bringt bereits Erfahrung aus seinen bisherigen Trainerstationen beim Süderneulander SV und TuS Pewsum mit. Der neue Cheftrainer gilt als fachlich versiert und kommt mit klaren Vorstellungen für die gemeinsame Arbeit zum SV Hage. Er soll der Mannschaft neue Impulse verleihen und die sportliche Entwicklung vorantreiben. Unterstützt wird Janssen künftig von Thorsten Schulze, der als Co-Trainer zum Team stößt. Der gebürtige Hager spielte zuletzt in der 3. Herren des SV Hage, war im Herrenbereich jedoch zuvor viele Jahre für BW Borssum aktiv. Seine Verbundenheit zum Verein sowie seine Erfahrung sollen in die neue Aufgabe einfließen.

Ebenfalls als Co-Trainer neu im Team ist Christian Schröder. Dieser lief seit der Winterpause für den TuS Großheide auf und war zuvor über viele Jahre beim Süderneulander SV aktiv. Auch er wird künftig Teil des Trainerteams sein und zusätzliche Impulse setzen. Eine Konstante im Trainerteam bleibt Wilfried Goldenstein, der weiterhin als Torwarttrainer fungiert. In den vergangenen Jahren hat er maßgeblich zur Entwicklung der Hager Schlussmänner beigetragen und wird diese Arbeit auch in der kommenden Saison fortsetzen.