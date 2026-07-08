SV Hage mit Testspielerfolg gegen TuS Pewsum Erfolgreicher Start in die Vorbereitung von p.s. · Heute, 19:40 Uhr · 0 Leser

– Foto: Lena Feeken

Gelungener Auftakt für den SV Hage: Der Bezirksligist hat seinen ersten offiziellen Test im Rahmen der Sportwoche in Upleward erfolgreich bestritten. Gegen den Landesliga-Aufsteiger TuS Pewsum setzte sich die Mannschaft mit 2:0 durch und zeigte dabei über die gesamte Spielzeit eine konzentrierte und geschlossene Leistung.

Nach der ersten Trainingsphase der Vorbereitung wartete mit dem TuS Pewsum direkt ein anspruchsvoller Gegner auf den SV Hage. Der Landesliga-Aufsteiger bot eine gute Standortbestimmung, doch die Hager Mannschaft präsentierte sich von Beginn an aufmerksam und gut organisiert. Bereits früh im Spiel belohnte sich der SV Hage für einen engagierten Start. Nach einer einstudierten Eckballvariante gelang es der Mannschaft, den ersten Treffer der Partie zu erzielen und damit früh die Weichen zu stellen. Der Treffer gab dem Bezirksligisten zusätzliche Sicherheit, der in der Folge mit einer geschlossenen und disziplinierten Mannschaftsleistung überzeugte.

Über weite Strecken der Begegnung ließ der SV Hage defensiv nur wenig zu und arbeitete konsequent gegen den Ball. Auch nach einigen Wechseln in der zweiten Halbzeit blieb die Mannschaft konzentriert und hielt die Kontrolle über das Spielgeschehen. Der Spielfluss blieb dabei erhalten, und die Hager konnten ihre stabile Leistung auch mit veränderter Formation fortsetzen. Die Entscheidung fiel erneut nach einer Standardsituation: Wieder nach einer Ecke erhöhte der SV Hage auf 2:0 und belohnte sich damit für einen insgesamt überzeugenden Auftritt. Auch in der Schlussphase blieb die Mannschaft aufmerksam und brachte den Vorsprung sicher über die Zeit.