SV Hage hält zwei weitere Leistungsträger: Carrafa und Weiß bleiben

– Foto: Lena Feeken

Der SV Hage kann in der Kaderplanung für die kommende Saison in der Bezirksliga Weser-Ems zwei weitere wichtige Personalien vermelden. Mit Michele Carrafa und Julian Weiß werden zwei langjährige Spieler dem Verein auch in der nächsten Spielzeit erhalten bleiben.

Michele Carrafa gehörte in der vergangenen Saison zu den konstantesten Akteuren des Teams. Mit insgesamt 2520 Einsatzminuten stand der Mittelfeldspieler länger auf dem Platz als jeder andere Spieler im Kader. Im Zentrum sorgt der Dauerbrenner regelmäßig für Stabilität und zeichnet sich durch seinen großen Einsatzwillen aus.

Auch Julian Weiß wird weiterhin das Trikot des SV Hage tragen. Der langjährige Hager zeigte in der abgelaufenen Spielzeit erneut seine Qualitäten am Ball und überzeugte mit seiner Ruhe und Übersicht. Der Offensivspieler gehört seit vielen Jahren zum Verein und soll auch künftig eine wichtige Rolle im Team einnehmen.