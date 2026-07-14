SV Hage gewinnt Derby-Krimi und steht im Viertelfinale

Die Partie begann aus Sicht der Hager alles andere als optimal. Nach einem schwierigen Start arbeitete sich der SVH jedoch zunehmend ins Spiel und belohnte sich nach einer sehenswerten Kombination durch den Strafraum. Der daraus resultierende Foulelfmeter wurde sicher zur 1:0-Führung verwandelt.

Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild deutlich. Der SV Hage übernahm die Kontrolle und erspielte sich eine Vielzahl hochkarätiger Torchancen. Trotz eines regelrechten Chancenfeuerwerks fehlte jedoch die Konsequenz im Abschluss. Auch ein weiterer Strafstoß konnte nicht zur erneuten Führung genutzt werden.

In der ersten Halbzeit gehörte der FC Norden dennoch zu den stärkeren Mannschaftsteilen. Die Gastgeber erspielten sich die gefährlicheren Möglichkeiten und kamen kurz vor dem Pausenpfiff nach einer Ecke zum verdienten Ausgleich.

So musste die Entscheidung im Elfmeterschießen fallen. Dort bewiesen die Hager Nervenstärke: Alle fünf Schützen verwandelten souverän und machten den umjubelten Derbysieg perfekt. Mit dem Erfolg zieht der SV Hage ins Viertelfinale des Ostfriesland Cups ein.

Bereits am Donnerstag wartet die nächste Aufgabe. Dann trifft der SV Hage auf den TuS Middels.

Der Verein bedankte sich nach der Partie ausdrücklich bei den zahlreichen mitgereisten Anhängern für die lautstarke Unterstützung und hofft auch beim nächsten Auswärtsspiel auf eine starke Kulisse.

Überschattet wurde der Derbysieg jedoch von der Verletzung von Aboubacar Sylla. Der Hager Spieler riss sich bei einer unglücklichen Aktion, bei der er im Boden hängen blieb, ein Band im Fuß und wird dem Team vorerst fehlen. Der SV Hage wünscht ihm eine schnelle und vollständige Genesung.