SV Hage baut auf den eigenen Nachwuchs: Leiber und Poppinga rücken auf

– Foto: Lena Feeken

Der SV Hage setzt auch in der kommenden Saison in der Bezirksliga Weser-Ems auf den eigenen Nachwuchs. Mit Jonathan Leiber und Aiko Poppinga rücken zwei Spieler aus der A-Jugend fest in den Kader der ersten Mannschaft auf.

Beide Talente konnten bereits in der abgelaufenen Spielzeit erste Erfahrungen im Herrenbereich sammeln und dabei einen positiven Eindruck hinterlassen. Jonathan Leiber zeichnet sich insbesondere durch seine Vielseitigkeit aus. Der Nachwuchsspieler kann auf dem Flügel, im Sturm sowie im zentralen Mittelfeld eingesetzt werden und überzeugte dabei vor allem mit seiner Einsatzbereitschaft.

Auch Aiko Poppinga empfahl sich für höhere Aufgaben. Der Offensivspieler war erst im Winter von Leybucht in die Jugend des SV Hage gewechselt und entwickelte sich dort schnell weiter. In der Rückrunde sammelte er bereits erste Erfahrungen im Herrenbereich und erzielte dabei unter anderem einen Treffer gegen Larrelt. Mit seiner Ballkontrolle und seiner körperlichen Präsenz hinterließ er einen starken Eindruck.