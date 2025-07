SV H-R rüstet sich für die Oberliga: Drei Neue beenden Kaderplanung

Mit Abdullah Yilmaz, Mustafa Ercetin und Kaan Cankaya verstärkt sich der Traditionsklub gezielt auf Schlüsselpositionen. Alle drei kommen vom Landesligisten TBS Pinneberg. Der 36-Jährige Yilmaz gilt als echtes Urgestein im Hamburger Amateurfußball und bringt reichlich Routine aus der Ober- und Regionalliga mit. Neben seiner Rolle auf dem Feld soll er auch als Bindeglied zum Trainerteam fungieren. „Wir wollten bewusst einen Führungsspieler holen, der Impulse setzt und unsere jungen Spieler anleitet“, heißt es in einer Vereinsmitteilung.

SV H-R rüstet sich für die Oberliga: Drei Neue schließen Kaderplanung ab Die SV Halstenbek-Rellingen (SV H-R) hat die Kaderplanung für die kommende Saison in der Gamesright Oberliga Hamburg offiziell abgeschlossen und präsentiert zum Abschluss noch einmal drei Neuzugänge mit klarer Handschrift: Erfahrung, Technik und Zukunft.

Mit dem 28-jährigen Mustafa Ercetin holt sich die SV H-R einen technisch starken Mittelfeldspieler ins Boot, der für Spielübersicht und offensive Kreativität bekannt ist. Ercetin soll das Angriffsspiel beleben und die offensive Variabilität erhöhen. Ein Akteur, der Spiele allein entscheiden kann. Ein klares Signal, dass man sich auch spielerisch weiterentwickeln will.

Der dritte Neue, Kaan Cankaya, 20 Jahre jung, steht sinnbildlich für die Nachwuchsphilosophie des Vereins. In Halstenbek will man ihn nun gezielt fördern. „Kaan ist hungrig, lernwillig und bringt die richtige Mentalität mit. Er passt hervorragend in unser Konzept."