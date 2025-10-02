SV GW Union Bestensee - MTV Wünsdorf: Gibt es ein Offensivspektakel?

Der 6. Spieltag der Landesklasse Ost verspricht viel Brisanz. Spitzenreiter SG Schulzendorf will seine makellose Serie fortsetzen, Verfolger MTV Wünsdorf tritt bei Union Bestensee an. Auch der 1. FC Frankfurt II und der FSV Union Fürstenwalde II wollen oben dranbleiben, während Eisenhüttenstadt und Zossen im Tabellenkeller um wichtige Punkte kämpfen.

Der Aufsteiger 1. FC Frankfurt II hat sich nach dem 4:1 in Eisenhüttenstadt eindrucksvoll in der Spitzengruppe festgesetzt. Besonders Niclas Weddemar, der in den ersten Minuten einen Doppelpack schnürte, und Leon Bialek waren zuletzt treffsicher. Mit nun 20:4 Toren und 13 Punkten steht das Team von Trainer Matthias Kreutzer auf Rang drei. Nun empfangen die Frankfurter den SV Grün-Weiß Großbeeren, der nach dem bitteren 0:8 gegen Bestensee eine Reaktion zeigen muss. Die Defensive der Großbeerener war am vergangenen Wochenende überfordert. Frankfurt geht als klarer Favorit ins Heimspiel, will seine Serie ungeschlagener Spiele fortsetzen und den Abstand zur Spitze nicht größer werden lassen. ---

Union Fürstenwalde II musste beim 2:5 in Wünsdorf eine Lehrstunde hinnehmen. Die Defensive war überfordert, gleich zwei Eigentore machten die Niederlage deutlich. Mit 20 erzielten Treffern stellt Union zwar einen der besten Angriffe, aber die 13 Gegentore zeigen Schwächen. Nun gastiert Eintracht Königs Wusterhausen, das nach der 0:2-Heimniederlage gegen Admira weiter im Tabellenkeller festhängt. Dort war Nils Grothe mit zwei späten Treffern der Matchwinner für Admira. Für Königs Wusterhausen, aktuell mit drei Punkten auf Platz 14, zählt jeder Zähler. Union dagegen möchte mit einem Heimsieg den Anschluss an Frankfurt und Wünsdorf halten. ---

Union Bestensee war am letzten Spieltag die Mannschaft der Stunde. Mit einem furiosen 8:0 in Großbeeren lieferte das Team von Trainer Thomas Niesler ein Offensiv-Spektakel. Dreifach-Torschütze Gustav Lemke ragte heraus, aber auch Paul Ludwig, Till Sander und Yves-Leon Meser trugen sich in die Torschützenliste ein. Nun empfängt Bestensee den Tabellenzweiten MTV Wünsdorf, der nach dem 5:2 gegen Fürstenwalde ebenfalls vor Selbstvertrauen strotzt. Spartak Doda war mit drei Treffern, darunter zwei verwandelte Strafstöße, der Mann des Spiels. Beide Teams verfügen über enorme Offensivkraft – Bestensee hat bereits 20 Tore, Wünsdorf sogar 23 erzielt. Dieses direkte Duell wird ein Fingerzeig, wer ernsthaft zum Kreis der Titelanwärter gehört. ---

Admira fuhr mit dem 2:0 in Königs Wusterhausen einen ganz wichtigen Auswärtssieg ein. Lange tat sich das Team schwer, doch in den Schlussminuten sorgte Nils Grothe mit einem Doppelpack für die Entscheidung. Nun steht das Heimspiel gegen Teltow an. Die Gäste setzten sich zuletzt knapp mit 1:0 gegen Dahlewitz durch, als Florian Adam nach 41 Minuten den einzigen Treffer markierte. Beide Teams haben sechs bzw. zwölf Punkte, aber die Ambitionen sind unterschiedlich: Admira will sich vom Tabellenkeller absetzen, Teltow hingegen mit einem weiteren Sieg die Verfolgerrolle hinter der Spitze festigen. ---

Für den SV Blau-Weiß Dahlewitz war die 0:1-Niederlage in Teltow ein Rückschlag. Mit drei Siegen und drei Niederlagen sind die Blau-Weißen ein Team der Extreme. Gegner Germania Schöneiche II geht mit Rückenwind ins Spiel: Gegen Schlusslicht Zossen gab es ein 2:0, Antonio Schulze und Max Herzig trafen. Damit hat sich das Team von Trainer Christian Balles mit neun Punkten im oberen Mittelfeld etabliert. Dahlewitz möchte mit einem Heimsieg den Sprung in die Spitzengruppe schaffen, während Schöneiche mit einem Erfolg sogar noch näher an die Tabellenspitze rücken könnte. ---

Nach fünf Niederlagen aus fünf Spielen und nur drei erzielten Toren ist der MSV Zossen Tabellenletzter. Auch beim 0:2 in Schöneiche fehlte die Durchschlagskraft. Nun gastiert mit FV Blau-Weiß 90 Briesen ein Gegner, der zuletzt ebenfalls unterging: Beim 1:8 gegen Guben Nord kassierte man eine historische Pleite. Nur Thomas Zupp konnte mit seinem frühen Führungstreffer kurz jubeln. Beide Teams stehen unter Druck, denn für Zossen und Briesen geht es darum, die Trendwende einzuleiten. ---

Der Breesener SV Guben Nord zeigte beim 8:1 in Briesen, welches Potenzial in der Offensive steckt. Jannis Volger erzielte gleich vier Tore, auch Erik Brose glänzte mit einem Doppelpack. Damit hat sich das Team etwas Luft im Abstiegskampf verschafft. Nun wartet der SV Markendorf, der am vergangenen Spieltag in einem wilden 4:6 gegen Tabellenführer Schulzendorf unterlag. Raul Michael Gambashidze avancierte mit drei Treffern zum Mann des Spiels, doch am Ende stand seine Mannschaft trotzdem mit leeren Händen da. Es ist das Duell zweier Teams, die für Tore garantiert sind. Guben Nord will den Schwung aus dem Kantersieg mitnehmen, Markendorf benötigt dringend Punkte, um nicht unten reinzurutschen. ---

