SV GW Baiershofen vs. SV Aislingen 2:2

35 Sekunden waren gespielt, als Aislingen in Baiershofen durch Niklas Hahn in Führung ging – ein Traumstart. Neun Minuten später hatten die Gastgeber den Ausgleich auf dem Strafpunkt liegen, doch SVA – Keeper Simon Eberle glänzte auf der Linie. Nach einem weiteren SVA – Versuch glich die Heimelf in der 29. Minute per Freistoß von Kapitän Gabriel Streil aus. Bis zur Pause konnten beide Teams noch zwei gute Chancen verzeichnen, blieben allerdings bleide erfolglos. In der 61. und 68. Minute mussten die Platzherren zwei Zeitstrafen hinnehmen. In dieser Zeit hatte Aislingen mit Andreas Seibold und André Lößner seine Möglichkeiten, erst ein Elfmeter in der 78. Minute sollte die Aislinger wieder in die Führungsposition bringen. Spielertrainer Christoph Bronnhuber übernahm die Verantwortung und platzierte das Leder in den Maschen. Niklas Hahn hatte kurz darauf den dritten SVA – Treffer auf der Sohle, scheiterte jedoch am Heimtorwart. Auch die Versuche von André Lößner und Tom Wagner wurden in letzter Instanz gestoppt. In der 86. Spielminute zerplatze schließlich der Traum vom Auswärtssieg. Nach einem Freistoß von Martin Wiedemann versenkte Bastian Merk das Leder in den Maschen.

Autor: Elisabeth Sturm