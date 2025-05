SV GW Baiershofen – SV Aislingen 5:1

Einen deutlichen Dämpfer gab es für die Aislinger Jungs an diesem Wochenende. Baiershofen schickte sie mit einem 5:1 nach Hause. Die Platzherren nutzten im ersten Durchgang drei Chancen zu drei Toren und folglich einer 3:0 – Führung bis zur Halbzeit (Peter Wiedemann 4.; Martin Wiedemann 30., Tim Leutenmaier 32.). Die SVA – ler hatten auch ihre Möglichkeiten, konnten jedoch bisweilen keinen Gewinn daraus schlagen. Fünf Minuten nach Seitenwechsel vollstreckte David Tausend eine Hereingabe von André Lößner dann kompromisslos zum 3:1. Doch schnell entglitt den Kapellenberglern die Partie wieder und Baiershofen war erneut am Zug. Mit dem Doppelschlag der Gastgeber in der 55. und 57. Minute (Tim Leutenmaier, Bastian Merk) zum 5:1 schwand jegliche Hoffnung der Aislinger. Bis zum Spielende konnten beide Teams noch einen Pfostentreffer verzeichnen, mehr war jedoch nicht mehr drin.

Autor: Elisabeth Sturm