SV Guntersblum: Sehnsucht nach Premierensaison in der Bezirksliga

Guntersblum. Seit vier Jahren in der Bezirksliga blickt der SV Guntersblum auf ein „rundum gelungenes Transferfenster“ in diesem Sommer zurück. Was ist also drin für das Team von Marian Saar in der Saison 2025/2026?

Nachdem der Klassenverbleib zuletzt erst relativ spät fix gemacht wurde, „möchten wir nun sehr gerne an die Saison vor vier Jahren anknüpfen“, sagt Cheftrainer Marian Saar. „Wir wollen relativ schnell die Abstiegssorgen hinter uns lassen und uns in ruhigen Gewässern weiter in der Liga etablieren.“

Personalreflexion: Welche Mittel stehen zur Verfügung?

Der SVG hat das gleiche Grundgerüst wie in der Serie 24/25. Das Team wurde bewusst nur punktuell verstärkt. „Durch unsere Zugänge konnten wir alle Abgänge kompensieren und haben sogar qualitativ eher einen Sprung nach vorne gemacht“, urteilt Saar. „Ein rundum gelungenes Transferfenster. Zudem haben wir eine tolle zweite Mannschaft, in der wir auch viel Potenzial sehen und aus der wir schon mehrmals Spieler erfolgreich hochgezogen haben.“

Wie liefen die Testspiele?

In der Vorbereitung haben die Blau-Weißen ihr Soll mit Siegen über TSV Mommenheim (2:0), SG Harxheim/Gau-Bischofsheim (3:1) und FC Nackenheim (8:0) erfüllt. Ihre Grenzen bekamen sie von SVW Mainz (1:3) und TuS Steinbach (0:2) aufgezeigt. „Aber besonders diese Spiele haben mir als Coach enorm Spaß bereitet, denn wir wurden in allen Phasen des Spiels getestet“, sagt Saar. „Wir waren in beiden Spielen auf Augenhöhe. In Zukunft wünsche ich meiner Mannschaft, auch mal ein Spiel gegen eine höherklassige Mannschaft zu ziehen – damit ihr Aufwand belohnt wird.“

Gesondert hervorheben mag der Niersteiner niemanden, nicht einmal „Königstransfer“ Tim Weinbach, der mit Gau-Odernheim in die Oberliga aufgestiegen ist. Viel lieber lobt er „das Kollektiv. Wir können nur erfolgreich sein, wenn alle am gleichen Strang ziehen.“

Kurzes Trainerportrait

Marian Saar wurde beim 1. FC Nackenheim, 1. FSV Mainz 05 und SV Gonsenheim ausgebildet. In Mainz wurde er mit 14, 15 Jahren zum Südwestauswahl-Spieler berufen, wo er alle Jahrgänge durchlief. In seinem ersten Jahr bei den Aktiven schaffte Saar mit Gonsenheim den Aufstieg in die Oberliga, ehe er via Fußball-Stipendium in die USA jettete. „Dort bin ich nach dem College noch auf ein paar Zweit- und Drittliga-Einsätze und amerikanische Pokal-Einsätze für den FC Wichita gekommen“, sagt der junge Vater. Während seines Masterabschlusses begann seine Trainerkarriere an einer amerikanischen Uni.

Irgendwann setzte sich Saar zurück in den Flieger nach Deutschland, um Co-Trainer von Nico Augustin beim VfR Nierstein zu werden. „Mittlerweile bin ich als Chefcoach in Guntersblum angekommen und verdammt stolz darauf, diesen Traditionsverein zu vertreten und meine Elf zu führen“, verrät Saar. Es bedeute ihm viel, dass ihm Mischa Vollrath und Matthias Bihn von der Sportlichen Leitung das Vertrauen geschenkt „und mir meine erste Cheftrainer-Rolle in Deutschland zugetraut haben.“ Als Saar noch klein war, war Guntersblum „meistens in der Landesliga unterwegs und ein sehr prägender Verein in der Region“. Daher habe er beim SVG-Angebot damals gar nicht überlegen müssen.