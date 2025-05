SV Gündringen gelingt Befreiungsschlag – SF Gechingen hält Anschluss

---

Im Kellerduell der Bezirksliga zeigte der SV Gündringen eine der stärksten Leistungen der Saison. Mattheus Lohrer brachte die Gastgeber in der 33. Minute in Führung, ehe Paul Lohrer mit einem Doppelpack (42., 54.) auf 3:0 erhöhte. Die Gäste verkürzten durch Christian Nagel (63.) und Lukas Girrbach (79.), doch Tchoua Krika Aboubakar (77.) und Raul Garcia (82.) sorgten für den verdienten Heimsieg.

Die SF Salzstetten feierten einen späten Heimsieg gegen Sulz. Nach der Führung durch Dominik Crncec (26.) glich Domenico Mosca in der 55. Minute aus. Doch in der Schlussphase schlugen die Hausherren zweimal zu: Erst Ralf Wuzik (85.), dann Marco Guiseppe Trombetta (86.) machten alles klar. Schiedsrichter Mateo Tubach leitete die Partie souverän.

Der Aufstiegsaspirant aus Ergenzingen musste sich in Baiersbronn mit einem späten Ausgleich begnügen. Sebastian Braun brachte die Gastgeber in der 74. Minute in Front. In der Nachspielzeit traf Marian Sacco (90.+4) zum umjubelten Ausgleich für den Favoriten.

