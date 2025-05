SV Günding verteidigt Spitze – Trainer bleiben – Velic trifft viermal Alu: „Es war unbeschreiblich“

Es bleibt spannend an der Spitze der Fußball-Kreisklasse München 1. Das Spitzentrio punktete am Wochenende jeweils dreifach. In Günding gab es eine weitere erfreuliche Nachricht.

Bereits in der 4. Minute besorgte Torjäger Anton Rusp die Führung. Rusp setzte sich im Eins-gegen-Eins durch und schob den Ball an Keeper Felix Bisle vorbei. Danach kam Ampermoching auf, vergab jedoch zwei hundertprozentige Torchancen – unterstützt vom schlechten Zweikampfverhalten der Gündinger. Die zweite Halbzeit war dann zerfahren. Höhepunkt war das 2:0 durch Julian Strixner in der 78. Spielminute, der einen Konter sicher abschloss.

SV Haimhausen – TSV Bergkirchen 1:2: Nach der Kür und der knappen 1:2-Niederlage nach starker Leistung im Halbfinale des Sparkassencups gegen den Bayernligisten FC Pipinsried folgte wieder der Ligaalltag für die Fußballer des SV Haimhausen. Und wieder gab es ein 1:2, diesmal gegen den Tabellenzweiten Bergkirchen. Die Gäste waren in der ersten Halbzeit überlegen und führten schnell mit 2:0. Erst traf Michael Schlemmer mit einem satten Schuss nach Steckpass von Andreas Zech (10.), dann erhöhte Martin Hainzinger in der 14. Minute, der mit einem Solo nach Ballgewinn im Mittelfeld erfolgreich war. Danach hatte Bergkirchen noch zwei gute Chancen, einmal hielt SVH-Keeper Matthias Müller – schon gegen Pipinsried bärenstark – gegen Julius von Glasenapp, einmal rettete die Latte. Das 1:2 durch Bemo Abdulla fiel in der 31. Minute. Nach einem Zusammenprall von Bergkirchens Torwart Nicolas Eicher und SVH-Stürmer Modibo Konare hatte er das leere Tor vor sich.

„Wir hätten das Spiel viel früher zumachen können und mussten so bis zum Ende arbeiten“, so SVG-Trainer Stephan Liebl, „es war ein toller Arbeitssieg mit einer einheitlichen kämpferischen Leistung vom gesamten Team, Hut ab.“

Die zweite Halbzeit wurde dann ruppiger – mit knallroten Karten für Bergkirchens Korbinian Kothny und Haimhausens Christian Trasberger. „Die ersten 20 Minuten haben wir verschlafen, danach waren wir absolut ebenbürtig, sogar in der zweiten Halbzeit besser“, so SVH-Spielertrainer Christian Schmeizl. Das Bergkirchener Spieltrainerduo Simon Zacherl und Stefan Frimmer sprach von einem „verdienten Sieg aufgrund der Laufleistung und der starken ersten Hälfte“.

AEG Dachau – TSV Hilgertshausen 2:2: Mit einem 2:2 Unentschieden musste sich der zuletzt recht erfolgreiche TSV Hilgertshausen bei den abstiegsbedrohten Dachauer Griechen zufriedengeben. Dabei sah es bis zur Halbzeit nach einer klaren Sache aus. Sebastian Oberhauser brachte die Gäste mit einem trockenen Flachschuss in Führung (24.). Dann stellte Goalgetter Marius Klimmer kurz vor der Pause mit einem schönen Schuss ins lange Eck auf 2:0. Von AEG kam wenig, es war keine echte Torchance zu verzeichnen.

Nach der Halbzeit stellten die Hilgertshausener jedoch das Fußballspielen ein. Die Dachauer bekamen deshalb immer mehr Raum, den sie zu nutzen wussten. Gleich die erste Torchance brachte den Anschlusstreffer, Ioannis Alatzas traf zum 1:2 (55.). Das Spiel wurde hektischer. Mit einem Sonntagsschuss vom Sechzehner-Eck aus trafen die Dachauer prompt zum Ausgleich (73.), Torschütze war Nikolaos Tsopoulidis.

Hilgertshausen hatte gute Chancen, doch weder Milos Kobilarovs Kopfball (80.), noch der Freistoß von Ludwig Dietrich (82.) brachten Erfolg. Die größte Chance habe dann der Schiedsrichter zunichtegemacht, so TSV-Abteilungsleiter Norbert Schneider: Ludwig Dietrich umkurvte AEG-Keeper Redinel Merkohasanaj, und musste nur noch einschieben, als er im Strafraum von den Beinen geholt wurde. Schneider: „Doch die Pfeife des Unparteiischen blieb stumm, was sogar beim Gegner für Verwunderung sorgte.“ AEG-Sprecher Jorgo Andreadis betonte, dass auch seine Mannschaft einen Elfmeter hätte bekommen müssen.

SV Niederroth – FC Tandern 0:1: „Es war unbeschreiblich!“ Daniel Reisner fehlten erst einmal die Worte. Was der Teamsprecher des SV Niederroth dann versicherte: „Wir können unserer Mannschaft keinen Vorwurf machen.“ Mit „wir“ meinte er sich und seinen Bruder, Spielertrainer Dominic Reisner. Vor allem in der ersten Halbzeit waren die Niederrother drückend überlegen. Sie hatten sich eingestellt auf einen Gegner, der tief stehen und auf Konter lauern würde. So kam es auch. Dennoch hatten die Gastgeber Chancen. Nicht zuletzt Mateo Velic. Der SVN- Mittelstürmer brachte das Kunststück fertig, in diesem einen Spiel vier Mal (!) Alu zu treffen, das letzte Mal in der 90. Minute, als sein Distanzschuss an die Latte krachte.

Tanderner Offensivaktionen waren selten. In der 40. Spielminute gab es eine solche Situation: Der Ball flitzt nach einem Pass von außen quer durch den Sechzehner, nach dem folgenden Schussversuch prallt er Niederroths Innenverteidiger Dominik Göttler ans Knie und geht von dort hinter die Linie. Nach der Pause kam von den Niederrothern nicht mehr ganz so viel. Reisner musste aber auch eingestehen: „Tandern hat gut verteidigt.“

ASV Dachau II – SV Weichs 0:4: In Dachau begegneten sich mit der ASV-Zweiten und dem SV Weichs der Tabellenvorletzte und ein Aufstiegskandidat. Der Unterschied zwischen beiden Teams war in der ersten Hälfte aber kleiner, als es sich die Weichser erhofft hatten. Die gefährlicheren Abschlüsse hatten dennoch die Gäste. In der Anfangsphase testeten Alex Niwergol mit einem 18-Meter-Freistoß das Lattenkreuz und Aleks Kaurin per Kopf den Pfosten. Der dritte vielversprechende Abschluss war dann erfolgreich: Paul Häusler versenkte einen indirekten Freistoß ins rechte obere Eck (14.). Weichs führte und ließ in der Folge nichts mehr anbrennen.

Auf den zweiten Treffer musste der Tabellendritte allerdings eine Weile warten. Als Sedin Hrbat der 51. Minute auf 2:0 stellte, war die Partie praktisch entschieden. Tobias Knechtel (68.) und Kaurin (83.) schraubten das Ergebnis in die Höhe und sicherten dem SVW somit drei Punkte im Rennen um den Aufstieg. Der Rückstand auf den Aufstiegs-Relegationsplatz beträgt weiterhin einen Punkt. Die ASV-Zweite rutschte ans Tabellenende ab, hat es aber in eigener Hand, die Abstiegsrelegation zu erreichen.

SV Petershausen – TSV Schwabhausen 4:3: Was für ein Spiel! Petershausen und Schwabhausen boten den Zuschauern Tore satt. Den Startschuss gab Petershausens Johannes Bauer mit seinem 1:0 in der 3. Minute ab. Nur drei Zeigerumdrehungen später stand es nach Elias Schaffers Ausgleichstor 1:1. Schwabhausen war in der Folge überlegen und schnürte den SVP phasenweise in dessen Hälfte ein. Für ihren Einsatz wurden die Gäste belohnt. Den Treffer zum 1:2 erzielte Korbinian Wildgruber mit einem sehenswerten Volley aus 16 Metern. Petershausens Offensive zeigte sich selten, war aber dafür eiskalt vor dem Tor. So wie in der 45. Minute, als Niklas Wildgruber zum 2:2-Pausenstand traf.

Kurz nach dem Wiederbeginn sah Schwabhausens Michael Holdenrieder nach einer Notbremse die Rote Karte, doch auch in Unterzahl blieben die Gäste tonangebend. Das zahlte sich in der 55. Minute aus, als Leon Schüler mit einem sehenswerten Freistoß die erneute Führung besorgte. Petershausen investierte im Anschluss mehr – und blieb effizient. Marco Hochmuth erzielte den Ausgleich (67.), ehe Christian Sänger den SVP in der zweiten Minute der Nachspielzeit doch noch zum 4:3-Sieg schoss. Für Schwabhausen endete eine Partie, in der drei Punkte möglich waren, mit leeren Händen.

Kreisklasse Zugspitze

SV Germering – VfL Egenburg 2:6: Die Egenburger wollten nach dem 5:3-Erfolg im Hinspiel auch beim SV Germering gewinnen. Das zweite Aufeinandertreffen sollte dem Acht-Tore-Offensivspektakel im ersten Duell in nichts nachstehen. Egenburg begann zielstrebig und lieferte in einer ereignisreichen ersten Hälfte zunächst die Höhepunkte. Hannes Zech brachte die Gäste in Minute drei in Führung und legte nur vier Minuten später das 2:0 nach. Egenburg konnte die Heim㈠elf mit dem Doppelschlag aber nicht brechen. Im Gegenteil: Die Gäste ließen nach, und Germering bestrafte die Lethargie mit dem Anschlusstreffer. Auf das 1:2 von Robert Cupic (19.) folgte nur zwei Minuten später ein Eigentor der Heimelf (21.). Vor der Pause trafen beide Teams dann noch einmal: Zunächst verkürzte Jonas Hetmann auf 2:3 (35.), ehe Berglmair erneut nur zwei Minuten später den Zwei-Tore-Abstand wieder herstellte.

Nach der Pause spielte zunächst Egenburg auf den fünften Treffer, ehe Germering noch einmal alles reinwarf. Der VfL ließ allerdings wenig zu und machte 20 Minuten vor Schluss den Deckel drauf. Bergl㈠mair erhöhte mit seinem zweiten Treffer des Tages auf 5:2 (69.), ehe Zech wenig später den Dreierpack schnürte. Wieder fielen acht Tore, erneut gewann Egenburg. Der VfL bleibt durch den 6:2-Erfolg dem Spitzenreiter Türkenfeld auf den Fersen.