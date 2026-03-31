SV Günding triumphiert im Spitzenspiel und baut die Führung aus Kreisklasse 1 München von Moritz Stalter · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser

Im Spitzentreffen kam der SV Günding (schwarze Trikots) immer besser ins Spiel und wandelte einen 0:2-Rückstand in Indersdorf noch in einen 4:2-Sieg um. – Foto: hab

Der Tabellenführer drehte beim TSV Indersdorf einen 0:2-Rückstand. Der TSV Hilgertshausen klettert mit einem 2:0-Sieg auf Platz zwei.

Tabellenführer SV Günding hat im Spitzenspiel der Kreisklasse 1 München beim Zweiten TSV Indersdorf mit 4:2 triumphiert. Erster Verfolger darf sich ab sofort der TSV Hilgertshausen nennen, der den SV Ampermoching mit 2:0 schlug. Der SV Günding hat nun 44 Punkte, der TSV Hilgertshausen folgt mit 39 Zählern auf Rang zwei. So., 29.03.2026, 14:30 Uhr TSV Hilgertshausen Hilgertshaus SV Ampermoching Ampermoching 2 0 Abpfiff Kreisklasse 1 München TSV Hilgertshausen – SV Ampermoching 2:0 (1:0): Der TSV Hilgertshausen hat im Heimspiel gegen den SV Ampermoching einen wichtigen Sieg im Aufstiegsrennen gefeiert. Nach einem Foul an Jakob Lorenz brachte Co-Spielertrainer Milos Kobilarov seine Mannschaft kurz vor der Pause per Freistoß, den er in den Winkel zirkelte, in Führung (40.). Nach dem Seitenwechsel hatte Ampermoching zunächst die große Ausgleichschance, vergab diese jedoch. Hilgertshausen bestimmte anschließend die Partie, doch ein Tor von Tim Borsbach wurde wegen Handspiels aberkannt (71.). Borsbach jedoch hatte noch was zu bieten. In der 84. Minute sorgte er mit einem Schlenzer ins lange Eck für den 2:0-Endstand. „Wir haben uns mit einer tollen Mannschaftsleistung und einem verdienten Heimsieg im Aufstiegsrennen zurückgemeldet“, so TSV-Co-Abteilungsleiter Georg Weimer.

SpVgg Röhrmoos – SV Niederroth 3:6 (2:2): Es war ein Spiel, das so in einer Saison nicht häufig vorkommt – denn bis zur Pause deutete viel auf ein enges Duell hin. Niederroth gab zwar zunächst den Ton an und ging folgerichtig durch Spielertrainer Dominic Reisner in Führung (25.), verlor danach aber etwas den Zugriff. So fand Schlusslicht Röhrmoos ins Spiel zurück – auch, weil Niederroth eine Zeitstrafe kassierte. In Überzahl erzielten die Gastgeber zunächst durch Lukas Kutscherauer den Ausgleich (33.), ehe Alex Lampl sogar die 2:1-Führung besorgte (41.). Die hielt jedoch nicht bis zur Pause, denn Niederroth meldete sich noch vor dem Seitenwechsel durch Philipp Gottschalk zurück (44.). Den Schwung nahmen die Gäste mit in die zweite Hälfte. Binnen weniger Minuten drehten sie die Partie endgültig: Erneut Gottschalk (48.) und Anto Bilkic (52.) sorgten für klare Verhältnisse. Röhrmoos konnte daraufhin nicht mehr zulegen, während der SVN weiter zielstrebig nach vorn spielte – und die Führung ausbaute. Maximilian Obert (66.) und Mateo Velic (87.) erhöhten auf 6:2. Das Spiel war längst entschieden, als Hennry Hermannstädter wenig später mit Rot vom Platz musste (89.) und Maximilian Schütz mit dem 3:6 (89.) nur noch Ergebniskosmetik betrieb. AEG Dachau – SV Petershausen 0:0 (0:0): AEG und Petershausen lieferten sich ein Duell, das nicht im Gedächtnis bleiben wird. Denn über die 90 Minuten passierte nur wenig. Ein klassisches 0:0-Spiel deutete sich früh an. Die einzige klare Chance gab es, als Florian Ziller frei vor dem AEG-Tor zum Abschluss kam, diese aber nicht nutzen konnte.

Nach dem Seitenwechsel blieb es dabei: Beide Teams wollten, konnten an diesem Tag aber nicht. Einen Aufreger gab es dann doch noch, als Dachaus Maximilian Szelag in der 86. Minute nach einer Unsportlichkeit die Rote Karte sah. TSV Indersdorf – SV Günding 2:4 (2:1): Im Topspiel erwischte der Verfolger aus Indersdorf den deutlich besseren Start: Bereits nach vier Minuten brachte Tim Elstner die Gastgeber in Führung, ehe Marcel Truntschka nur wenig später vom Punkt auf 2:0 erhöhte (7.). Ein Auftakt nach Maß – doch entschieden war damit noch nichts. Günding zeigte im Anschluss die Qualitäten eines Spitzenteams, blieb ruhig und fand immer besser in die Partie. Die Gäste übernahmen zunehmend die Kontrolle, erspielten sich mehrere gute Möglichkeiten und kamen noch vor der Pause durch Anton Rusp zum verdienten Anschlusstreffer (38.).

Nach dem Seitenwechsel knüpfte Günding daran an und glich durch Okan Yenisu aus (52.). In der Folge blieb der Tabellenführer spielbestimmend, während Indersdorf zunehmend unter Druck geriet. Lange sah alles nach einem Remis aus, ehe die Partie in der Schlussphase kippte: Franz Wianski traf unglücklich ins eigene Tor und brachte Günding erstmals in Führung. In der Nachspielzeit sorgte Keanu Pitthan mit dem 4:2 für die Entscheidung (90.+5). SpVgg Erdweg – FC Tandern 1:1 (0:1): Erdweg übernahm von Beginn an die Kontrolle und verbuchte viel Ballbesitz, ohne daraus zwingende Torgefahr zu entwickeln. Zu häufig leisteten sich die Gastgeber Ballverluste, sodass die letzte Durchschlagskraft im letzten Drittel fehlte. Tandern hingegen agierte aus einer kompakten Defensive heraus – und nutzte seine einzige echte Gelegenheit im ersten Durchgang eiskalt: Sebastian Frohnwieser brachte die Gäste in der 32. Minute mit 1:0 in Führung.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Erdweg den Druck. Die Partie spielte sich nun weitgehend in der Hälfte der Gäste ab, klare Torchancen blieben jedoch Mangelware. Erst in der 77. Minute wurden die Erdweger für ihre Bemühungen belohnt: Johannes Bichler traf zum 1:1. TSV Schwabhausen – SV Haimhausen 2:1 (2:1): Haimhausen trat mit dünner Personaldecke beim Auswärtsspiel in Schwabhausen an. Thomas Schneider brachte den TSV in Führung (5.). In der Folge blieb Schwabhausen effizient und legte durch Christian Henning das 2:0 nach (19.). Erst kurz vor der Pause fand Haimhausen besser in die Partie und kam zum Anschluss: Spielertrainer Marcus Malle verwandelte einen Elfmeter zum 1:2 (41.).

Nach dem Seitenwechsel bemühten sich die Gäste um den Ausgleich. Schwabhausen verteidigte kompakt und ließ nur wenig zu. So blieb es lange beim knappen Vorsprung der Hausherren. In der Schlussphase warf Haimhausen alles nach vorn, der Ausgleich fiel aber nicht mehr. SV Odelzhausen – TSV Bergkirchen 1:2 (1:1): Odelzhausen erwischte den besseren Start und nutzte früh einen Fehler in der Bergkirchener Defensive: Nach einer zu kurzen Kopfballrückgabe war Maximilian Lindenthaler zur Stelle und brachte den Tabellenvorletzten in Führung (7.). In der Folge übernahm Bergkirchen zunehmend die Kontrolle und ließ den Ball gut laufen, blieb im letzten Drittel jedoch zu harmlos. Vereinzelt blitzte die Qualität allerdings auf – so wie in der 28. Minute, als Stefan Frimmer Maximilian Mayr in Szene setzte, der zum 1:1 ins lange Eck traf.

Auch nach der Pause blieb Bergkirchen die spielbestimmende Mannschaft, während Odelzhausen weiterhin vor allem mit langen Bällen operierte. Die Entscheidung fiel schließlich nach einer Standardsituation: In der 75. Minute köpfte Simon Zacherl nach einer Ecke von Mayr zum 2:1 für Bergkirchen ein. Dabei blieb es bis zum Schluss. Die Gäste hielten den Anschluss an das Tabellenmittelfeld, während Odelzhausen weiterhin knapp unter dem Strich bleibt. Kreisklasse Zugspitze TSV Alling – VfL Egenburg 1:1 (0:1): Egenburg präsentierte sich im Auswärtsspiel beim Tabellenzweiten Alling im Vergleich zur Vorwoche deutlich stabilisiert. Die Gastgeber fanden zunächst kaum Lösungen gegen die gut organisierte VfL-Defensive, während auch Egenburg im Offensivspiel noch ohne Durchschlagskraft blieb. Nach knapp 20 Minuten setzte Egenburg dann jedoch ein Ausrufezeichen: VfL-Spielertrainer Christian Hain traf aus rund 35 Metern zur Führung (18.). Kurz darauf bot sich die Chance zum zweiten Treffer, doch Ales Szczepurek konnte eine gute Gelegenheit nicht nutzen. In der Folge übernahm Alling die Kontrolle und kam zu mehreren Möglichkeiten, scheiterte jedoch unter anderem am stark reagierenden VfL-Keeper Michael Wagner.