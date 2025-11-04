SV Günding trifft elf Mal – TSV Indersdorf macht es deutlich – Elfmeterflut in Ampermoching

Hinter Tabellenführer TSV Hilgertshausen haben auch die Verfolger ihre Hausaufgaben gemacht: Der TSV Indersdorf gewann hoch, der SV Günding noch viel, viel höher.

Pflicht erfüllt – der TSV Indersdorf gewann beim Schlusslicht souverän.. Kurios: Der Schiedsrichter hatte offenbar noch Probleme mit der Zeitumstellung – so begann die Partie erst um 20 Uhr statt wie geplant um 19:30 Uhr. Weniger Anlaufschwierigkeiten hatten die Gäste aus Indersdorf, die bereits nach vier Minuten durch Nico Karelly in Führung gingen. Er setzte seinem eigenen Abpraller nach und verwertete den anschließenden Querpass von Tim Elstner zum 1:0. Im Anschluss neutralisierte sich das Spiel auf dem neuen Kunstrasen etwas – beide Mannschaften leisteten sich im letzten Drittel einige Fehlpässe, und es ging in den Zweikämpfen ordentlich zur Sache. Kurz vor dem Halbzeitpfiff schoss Indersdorfs Kapitän Christian Bopfinger kurz hinter der Strafraumgrenze ansatzlos aufs Tor. Ein Röhrmooser Verteidiger fälschte unhaltbar ab – 2:0 zur Pause für Indersdorf.

Auch nach dem Seitenwechsel blieben die Indersdorfer die effektivere Mannschaft mit der besseren Spielanlage. Nach einer butterweichen Flanke von Nico Karelly stieg Torjäger Marcel Truntschka am höchsten und köpfte zum 3:0 ein (54.). In der Schlussphase wechselten beide Trainer fleißig durch, wodurch der Spielfluss etwas verloren ging. Dennoch tat Indersdorf noch etwas fürs Torverhältnis: Marcel Truntschka schnürte nach Kopfball-Vorlage von Tobias Altstiel seinen Doppelpack und stellte den 4:0-Endstand her (82.).

Eine denkwürdige Klatsche gab es für die schlichtweg desaströse auftretende AEG Dachau in Günding. Bereits zur Halbzeit war das Spiel beim Stand von 5:0 für die Gastgeber entschieden. Günding spielte bis zum Ende diszipliniert und wollte die Null unbedingt halten, was gegen an diesem Tag indisponierte Griechen auch locker gelang. Die Torschützen waren Florian Riedl, Keanu Pitthan (2), Jonas Schwarz, Anton Rusp (4), Christian Roth(2) und Tobias Strixner.

„Alle Punkte konnte wir erfüllen, so haben wir ein Wahnsinns-Ergebnis erzielt, großes Kompliment an alle“, so ein gelöster SVG-Trainer Stephan Liebl. Schlichtweg entsetzt war AEG Sprecher Jorgo Andreadis, er ließ kein gutes Haar an seiner Elf: „Wir waren zwar ohne fünf Stammspieler, aber ist keine Ausrede der Kader war gut aufgestellt. Das war Arbeitsverweigerung.“ Fürs Protokoll: Georgios Charalampos sah in der in der 90. Minute noch die Ampelkarte.

SV Ampermoching – TSV Schwabhausen 5:2:

In einer Partie auf einem sehr schwer zu bespielenden Platz versuchten beide Mannschaften, trotzdem Fußball zu spielen, so gut es ging. Verärgert war Schwabhausens Abteilungsleiter Manfred Göttler. Der Schiedsrichter habe das Spiel mit dubiosen Entscheidungen extrem beeinflusst, „da die drei gegebenen Elfmeter nicht berechtigt waren“, so Göttler wörtlich.

Ampermoching ging in der 13. Minute durch einen von Spielertrainer Max Rabe verwandelten Handelfmeter mit 1:0 in Führung. Das 1:1 fiel in der 24. Minute – ebenfalls durch einen verwandelten Handelfmeter, Thomas Schneider traf für Schwabhausen. Als Tobias Ammon in der 33. Minute einen Konter mustergültig abschloss, lag Schwabhausen sogar in Führung.

Das 2:2 für den SVA war sehenswert, Dennis Grap traf mit der Hacke (54.). Tumultartig wurde es dann nach 70 Minuten. Erst verwandelte Max Rabe eine Foulelfmeter zum 3:2, dann kassierte Schwabhausens Thomas Schneider, der sich über den Foulelfmeter beschwerte, die gelb-rote Karte. Sein Trainer Marco Unruh folgte: ebenfalls mit Gelb-Rot. In der Folge kontrollierte Ampermoching das Spiel. Kevin Alfa Kaza besorgte mit einem Doppelpack den Endstand (85./94.). SVA-Sprecher Klaus Kirschner freute sich über „einen verdienten Sieg“, Manfred Göttler ärgerte sich, „dass ein tolle Leistung nicht belohnt wurde“.

SV Petershausen – SV Odelzhausen 2:0:

Auf schwer bespielbarem und tiefem Boden entwickelte sich zwischen dem SV Petershausen und dem SV Odelzhausen eine regelrechte Schlammschlacht, in der die Gastgeber zunächst den Ton angaben. Trotz zahlreicher Ausfälle trat der SVP von Beginn an konzentriert und spielbestimmend auf. Die Mannschaft von Trainer Dominik Langenegger setzte die Gäste früh unter Druck und erspielte sich mehrere gute Gelegenheiten – darunter ein Pfostentreffer von Niklas Wildgruber. Odelzhausen verteidigte aufopferungsvoll, konnte sich offensiv aber kaum durchsetzen, sodass es torlos in die Pause ging.

Nach dem Seitenwechsel wurde Petershausen schließlich belohnt: In der 65. Minute leitete Benedikt Hefele den Ball zentral auf Florian Ziller weiter, dessen Abschluss abgefälscht wurde und dadurch unhaltbar im Netz landete. Nur fünf Minuten später verwandelte Michael Sänger einen an Christoph Spielberger verursachten Foulelfmeter sicher zum 2:0. Odelzhausen zeigte in der Schlussphase Moral und drängte noch einmal nach vorn, doch der SVP verteidigte mit Glück und Geschick. „Es war ein super konzentrierter Auftritt meiner Jungs, eine klasse Teamleistung“, so Langenegger nach dem verdienten Heimsieg.

SV Haimhausen – FC Tandern 4:2:

Für den SV Haimhausen ging es im Heimspiel gegen den FC Tandern darum, den Anschluss ans Mittelfeld zu halten. Tandern wollte den Vorsprung auf den Relegationsplatz vergrößern – geriet aber gleich zu Beginn unter Druck. Haimhausen bestimmte das Geschehen und erspielte sich zahlreiche Möglichkeiten. Ärgerlich aus Sicht der Heimelf war daher, dass die Gäste nach 13 Minuten durch Felix Grosa mit ihrer ersten nennenswerten Aktion in Führung gingen. Die Antwort ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Nur zwei Minuten später traf Marcus Malle zum schnellen Ausgleich.

Auch im weiteren Verlauf blieb Haimhausen tonangebend, ließ aber vor der Pause mehrere gute Chancen liegen. Nach dem Seitenwechsel hielt der SVH den Druck hoch. In der 74. Minute belohnte sich Haimhausen schließlich, als Alexander Schantz zur verdienten Führung traf. Kurz darauf legte Torjäger Modibo Konare das 3:1 nach (77.) und machte damit den Doppelschlag perfekt. Zwar verkürzte Lukas Daumiller für Tandern noch einmal (81.), doch in der Nachspielzeit sorgte Luis Karr mit dem 4:2 für die Entscheidung.

TSV Bergkirchen – SpVgg Erdweg 0:1:

Wie auf allen Rasenplätzen kämpften auch der TSV Bergkirchen und die SpVgg Erdweg mit den schwierigen Bedingungen. Der holprige und tief aufgeweichte Untergrund ließ kaum gepflegtes Kombinationsspiel zu, weshalb beide Teams vor allem über Kampf, Einsatz und lange Bälle kamen. Erdweg investierte etwas mehr und erarbeitete sich die besseren Möglichkeiten, ließ diese jedoch zunächst ungenutzt. Auch Bergkirchen kam zu einzelnen Abschlüssen, traf aber ebenfalls nicht. Torlos ging es in die Pause.

Auch nach dem Seitenwechsel verlangten sich beide Teams sehr viel ab. Bis in die 73. Minute blieb es beim 0:0, dann erzielte Korbinian Göttler das 0:1. In der Schlussphase warf Bergkirchen noch einmal alles nach vorne, doch Erdweg verteidigte konsequent und ließ kaum mehr etwas zu. Es blieb beim knappen Sieg der Gäste, die sich die drei Punkte durch Disziplin, Laufbereitschaft und Defensivstärke erarbeiteten. Das Spiel hätte aber auch in die Richtung der Bergkirchener kippen können.

Kreisklasse Zugspitze

VfL Egenburg – TSV Geiselbullach II 1:2:

Der VfL Egenburg und die Reserve aus Geiselbullach lieferten sich auf schwer bespielbarem Untergrund ein umkämpftes Kreisklassenduell. Egenburg startete nach zuletzt vier Siegen in Serie selbstbewusst. Die Heimelf fand zunächst besser in die Zweikämpfe und suchte den Weg nach vorne. Mit zunehmender Spielzeit übernahm jedoch Geiselbullach die Kontrolle, die Hausherren gerieten zunehmend unter Druck. Folgerichtig fiel in der 34. Minute das 0:1, als Mathias Bründl einen Angriff der Gäste erfolgreich abschloss. Mit der nicht unverdienten Führung für Geiselbullach ging es in die Halbzeit.

Nach dem Seitenwechsel war das Spiel eine Viertelstunde lang ausgeglichen, ehe Egenburg die Schlagzahl erhöhte. Der VfL drängte nun auf den Ausgleich. Zunächst scheiterte Alex Szczepurek mit einem Schuss am Pfosten, wenig später machte er es besser und traf in der 80. Minute zum 1:1. Der VfL witterte nun seine Chance auf drei Punkte, leistete sich jedoch kurz vor Schluss einen folgenschweren Fehler in der Defensive, den Marcos Pereira Martins eiskalt zum 1:2-Endstand nutzte (87.). Somit endete die Siegesserie der Egenburger nach vier Spielen.