SV Günding marschiert weiter - Hilgertshausen bleibt Verfolger

– Foto: SV Niederroth

Spitzengruppe:

Der SV Günding setzte mit einem 4:2-Auswärtssieg beim TSV Indersdorf ein deutliches Ausrufezeichen und behauptete souverän die Tabellenspitze mit nun 44 Punkten. Verfolger TSV Hilgertshausen hielt mit einem 2:0-Heimerfolg gegen SV Ampermoching dagegen und bleibt fünf Punkte hinter dem Leader. SV Niederroth zeigte sich torhungrig und feierte beim Schlusslicht SpVgg Röhrmoos-Großinzemoos einen klaren 6:3-Erfolg, wodurch der Druck auf die vorderen Plätze aufrechterhalten wird.

Mittelfeld:

Im Mittelfeld gab es gemischte Ergebnisse: Die SpVgg Erdweg kam zuhause gegen FC Tandern nicht über ein 1:1 hinaus, wodurch der Anschluss an die Spitzengruppe vorerst verloren geht. A.E. Galan Dachau und SV Petershausen trennten sich torlos 0:0 – beide Teams bleiben dadurch im gesicherten Mittelfeld. TSV 1929 Schwabhausen feierte mit dem 2:1 gegen SV Haimhausen einen wichtigen Dreier und verbessert seine Ausgangslage auf Rang 8.

Abstiegskampf:

Im Tabellenkeller holte TSV Bergkirchen mit einem 2:1-Auswärtssieg bei SV Odelzhausen drei wichtige Punkte und verschafft sich etwas Luft. Für Odelzhausen wird die Lage zunehmend kritischer, während SpVgg Röhrmoos-Großinzemoos trotz drei eigener Treffer gegen Niederroth weiter auf dem letzten Platz verharrt. FC Tandern konnte mit dem Auswärtspunkt in Erdweg zumindest ein kleines Lebenszeichen senden.

Ausblick:

Günding hat die Meisterschaft fest im Blick und könnte bei weiter stabiler Form den direkten Aufstieg sichern.

Hilgertshausen und Niederroth liefern sich ein spannendes Duell um die Relegation.

••Im Tabellenkeller bleibt es eng – vor allem Odelzhausen, Tandern und Röhrmoos müssen dringend punkten, um die Abstiegsränge noch zu verlassen.