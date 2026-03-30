SV Günding marschiert weiter - Hilgertshausen bleibt Verfolger

Spitzengruppe:
Der SV Günding setzte mit einem 4:2-Auswärtssieg beim TSV Indersdorf ein deutliches Ausrufezeichen und behauptete souverän die Tabellenspitze mit nun 44 Punkten. Verfolger TSV Hilgertshausen hielt mit einem 2:0-Heimerfolg gegen SV Ampermoching dagegen und bleibt fünf Punkte hinter dem Leader. SV Niederroth zeigte sich torhungrig und feierte beim Schlusslicht SpVgg Röhrmoos-Großinzemoos einen klaren 6:3-Erfolg, wodurch der Druck auf die vorderen Plätze aufrechterhalten wird.
Mittelfeld:
Im Mittelfeld gab es gemischte Ergebnisse: Die SpVgg Erdweg kam zuhause gegen FC Tandern nicht über ein 1:1 hinaus, wodurch der Anschluss an die Spitzengruppe vorerst verloren geht. A.E. Galan Dachau und SV Petershausen trennten sich torlos 0:0 – beide Teams bleiben dadurch im gesicherten Mittelfeld. TSV 1929 Schwabhausen feierte mit dem 2:1 gegen SV Haimhausen einen wichtigen Dreier und verbessert seine Ausgangslage auf Rang 8.
Abstiegskampf:
Im Tabellenkeller holte TSV Bergkirchen mit einem 2:1-Auswärtssieg bei SV Odelzhausen drei wichtige Punkte und verschafft sich etwas Luft. Für Odelzhausen wird die Lage zunehmend kritischer, während SpVgg Röhrmoos-Großinzemoos trotz drei eigener Treffer gegen Niederroth weiter auf dem letzten Platz verharrt. FC Tandern konnte mit dem Auswärtspunkt in Erdweg zumindest ein kleines Lebenszeichen senden.
Ausblick:
••Im Tabellenkeller bleibt es eng – vor allem Odelzhausen, Tandern und Röhrmoos müssen dringend punkten, um die Abstiegsränge noch zu verlassen.
Torfestival in Röhrmoos: Niederroth siegt 6:3 und springt auf Platz drei!
In einem torreichen Duell setzte sich der SV Niederroth bei der SpVgg Röhrmoos-Großinzemoos mit 6:3 durch und verbessert sich in der Tabelle auf Rang drei. Vor nur 38 Zuschauern entwickelte sich eine spektakuläre Partie, in der die Gäste ihre Offensivstärke eindrucksvoll unter Beweis stellten.
Das Spiel begann ausgeglichen, bis Dominic Reisner (25.) den SV Niederroth in Führung brachte. Die Gastgeber glichen durch Lukas Kutscherauer (33.) aus, ehe Philipp Gottschalk (41.) für die erneute Führung sorgte. Kurz vor der Pause traf Alex Lampl (44.) zum 2:2.
Nach dem Seitenwechsel übernahm Niederroth endgültig die Kontrolle: Philipp Gottschalk (48.), Anto Bilkic (52.), Maximilian Obert (66.) und Mateo Velic (87.) trafen nacheinander, ehe Maximilian Schütz (89.) in der Schlussphase nur noch Ergebniskosmetik betrieb.
Mit diesem Auswärtssieg festigt der SV Niederroth seine Aufstiegsambitionen, während Röhrmoos weiter tief im Tabellenkeller steckt.
TSV Hilgertshausen springt auf Rang zwei – Kobilarov und Borsbach sichern Heimsieg!
Der TSV Hilgertshausen hat mit einem 2:0-Heimsieg gegen den SV Ampermoching ein Ausrufezeichen im Aufstiegsrennen gesetzt. Vor heimischem Publikum brachte Milos Kobilarov die Gastgeber in der 41. Minute in Führung. In einer spannenden Schlussphase machte Tim Borsbach mit dem 2:0 in der 85. Minute alles klar.
Dank des Erfolges klettert Hilgertshausen auf den zweiten Tabellenplatz und überholt damit den SV Niederroth. Ampermoching bleibt nach der Niederlage auf Rang sechs und verliert den Anschluss an die Spitzengruppe.
Mit diesem Erfolg bleibt Hilgertshausen auf Schlagdistanz zur Tabellenspitze und darf weiter vom Aufstieg träumen.
Torloses Remis zwischen A.E. Galan Dachau und SV Petershausen
Im Kellerduell der Kreisklasse trennten sich A.E. Galan Dachau und der SV Petershausen mit einem 0:0-Unentschieden. Trotz engagierter Ansätze auf beiden Seiten blieb die Partie ohne Treffer, und es fielen keine Tore. Damit verpassten beide Teams die Chance, sich entscheidend in der Tabelle zu verbessern.
Mit diesem torlosen Remis bleibt der SV Petershausen auf Rang 7, während A.E. Galan Dachau weiterhin auf Platz 11 verharrt und im Kampf gegen den Abstieg unter Druck steht.
SV Günding dreht Spektakel in Indersdorf und stürmt an die Tabellenspitze
In einem packenden Duell der Kreisliga setzte sich der SV Günding mit 4:2 beim TSV Indersdorf durch und übernahm damit die Tabellenführung. Die Gastgeber starteten furios: Bereits in der 4. Minute traf Tim Elstner zur Führung, nur drei Minuten später erhöhte Marcel Truntschka per Foulelfmeter auf 2:0. Doch Günding kämpfte sich eindrucksvoll zurück.
Noch vor der Pause verkürzte Anton Rusp (38.) auf 1:2. Nach dem Seitenwechsel glich Okan Yenisu (52.) aus, ehe in der Schlussphase das Spiel endgültig kippte: Ein Eigentor von Franz Wianski (90.) brachte den Gästen die Führung, bevor Keanu Pitthan (90.) mit dem 4:2 den Endstand herstellte.
Durch den Auswärtssieg schiebt sich der SV Günding auf Platz 1, während Indersdorf auf Rang 4 zurückfällt.
SpVgg Erdweg und FC Tandern trennen sich 1:1 – Punkteteilung im Mittelfeldkampf
In einer umkämpften Partie der Kreisklasse trennten sich die SpVgg Erdweg und der FC Tandern am Sonntag mit 1:1. Vor 100 Zuschauern brachte Sebastian Frohnwieser die Gäste in der 32. Minute in Führung, ehe Johannes Bichler in der 70. Minute für Erdweg ausglich. Schiedsrichter Önder Kücük leitete die Begegnung souverän.
Durch das Remis bleibt Erdweg im oberen Mittelfeld, während Tandern weiterhin gegen den Abstieg kämpft.
Erdweg verpasst damit den Sprung in die Spitzengruppe, während Tandern den Abstand auf die Abstiegsränge nur minimal verkürzen konnte.
Schwabhausen schlägt Haimhausen knapp – TSV klettert in der Tabelle
In einem spannenden Duell setzte sich der TSV 1929 Schwabhausen mit 2:1 gegen den SV Haimhausen durch und konnte damit einen wichtigen Heimsieg feiern. Bereits in der 6. Minute brachte Thomas Schneider die Hausherren in Führung. Nur 13 Minuten später erhöhte Christian Henning auf 2:0. Kurz vor der Pause gelang Marcus Malle per Handelfmeter (41.) der Anschlusstreffer, doch in der zweiten Halbzeit blieb es beim knappen 2:1 für den TSV.
Schiedsrichter Tobias Meißner leitete die Partie vor 50 Zuschauern souverän.
Durch den Sieg verbessert sich Schwabhausen auf Platz 8, während Haimhausen nun punktgleich mit Bergkirchen auf Rang 10 liegt.
TSV Bergkirchen siegt knapp in Odelzhausen und klettert in der Tabelle
Im Kellerduell der Kreisklasse gelang dem TSV Bergkirchen am Sonntag ein wichtiger 2:1-Auswärtserfolg beim SV Odelzhausen. Vor 100 Zuschauern brachte Maximilian Lindenthaler die Gastgeber bereits in der 7. Minute in Führung. Doch Maximilian Mayr glich nach 28 Minuten aus. Den entscheidenden Treffer erzielte schließlich Simon Zacherl in der 75. Minute.
Mit diesem Sieg verbessert sich der TSV Bergkirchen auf Rang 9, punktgleich mit dem SV Haimhausen. Für Odelzhausen hingegen wird die Lage im Tabellenkeller immer prekärer.