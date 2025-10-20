SV Gültlingen übernimmt die Spitze – SV Althengstett mit Offensivpower

Der 9. Spieltag der Bezirksliga Nordschwarzwald bot reichlich Spannung, späte Treffer und gleich mehrere Wendungen. Während Gültlingen mit einem Sieg an die Tabellenspitze kletterte, musste Wittendorf gegen Baiersbronn eine bittere Heimniederlage hinnehmen. Besonders torreich verlief das Spiel in Althengstett, wo gleich sieben Treffer fielen.

Der bisherige Tabellenführer SV Wittendorf musste sich im Heimspiel gegen den SV Baiersbronn mit 1:2 geschlagen geben. Nach torloser erster Hälfte brachte Rico Finkbeiner die Gäste in der 46. Minute in Führung. Patrick Möhrle glich in der 71. Minute aus, doch nur zwei Minuten später traf Kevin Braun (73.) zum entscheidenden 2:1. Baiersbronn feierte damit einen wichtigen Auswärtssieg, während Wittendorf die Tabellenführung abgeben musste. ---

Felldorf/Bierlingen setzte sich mit 3:1 gegen den Absteiger aus Dornhan durch. Philipp Fischer erzielte bereits in der 13. Minute das 1:0, ehe Danilo Cristilli in der 22. Minute per Foulelfmeter ausglich. Noch vor der Pause brachte Thomas Baur (45.+1) die Gastgeber wieder in Führung, in der Nachspielzeit machte Mario Noll (90.+3) mit dem 3:1 alles klar. Die SGM bleibt damit in Schlagdistanz zur Spitzengruppe, Dornhan steckt weiter tief im Tabellenkeller. ---

Der SV Gültlingen untermauerte seine Titelambitionen und übernahm durch ein 3:1 gegen Eutingen die Tabellenführung. Luca Bukowski traf in der 11. Minute zur Führung, Philipp Schweitzer erhöhte in der 34. Minute auf 2:0. In der Schlussphase sorgte erneut Bukowski (87.) für das 3:0, ehe Kai Sieb in der 90. Minute per Foulelfmeter den Ehrentreffer erzielte. Gültlingen bleibt damit das Team der Stunde und führt nun die Liga mit 20 Punkten an. ---

Die Sportfreunde Gechingen siegten auswärts beim FV Ottenbronn deutlich mit 4:1. Zwar brachte Lukas Weber die Hausherren in der 8. Minute früh in Führung, doch Gechingen drehte die Partie eindrucksvoll: Ruben Joao Baptista glich in der 37. Minute aus, Edison Behramaj (47.), Steffen Honigmann (60.) und Jonathan Tommasi (65.) sorgten für einen Auswärtserfolg. Mit dem Sieg springen die Sportfreunde in die obere Tabellenhälfte. ---

In einer ausgeglichenen Begegnung trennten sich Altburg und Sulz mit einem 1:1. Mohammad Aldebsawi brachte die Gäste in der 23. Minute in Führung, doch Paul Eckert rettete Altburg mit seinem späten Treffer in der 88. Minute einen Punkt. Beide Teams behaupten mit dem Remis ihre Plätze im oberen Mittelfeld der Tabelle. ---

Die SG Oberreichenbach/Würzbach musste sich nach hartem Kampf knapp mit 1:2 gegen den VfL Nagold II geschlagen geben. Johannes Neuweiler erzielte in der 12. Minute das 1:0, doch Stefan Vujicic (35.) und Emir Redzepagic (56.) drehten die Partie zugunsten der Gäste. Oberreichenbach verlor trotz ordentlicher Leistung, während Nagold II wichtige Zähler im Abstiegskampf einfuhr. ---

Im Duell zweier Aufsteiger trennten sich der TSV Möttlingen und die SG Dornstetten 1:1. Die Partie war lange offen und umkämpft, bis Gürkan Köymen in der 90. Minute den späten Ausgleich erzielte. Für Möttlingen war es ein kleiner Achtungserfolg, auch wenn der zweite Saisonsieg weiter auf sich warten lässt. Dornstetten bleibt mit 16 Punkten im oberen Tabellendrittel. ---