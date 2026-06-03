SV Gültlingen siegt klar, VfL Herrenberg jubelt und eine Absage

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In den Nachholspielen der Bezirksligen in Württemberg kehrten drei Partien zurück auf den Spielplan, die am vergangenen Wochenende wegen Unwetter und Gewittern abgebrochen wurden. Allerdings wurde das für den morgigen Donnerstag angesetzte Nachholspiel abgesetzt. Die anderen beiden Begegnungen fanden am heutigen Mittwochabend statt.

Der SV Gültlingen feierte einen klaren Auswärtssieg beim TSV Möttlingen. Bereits in der Anfangsphase stellte Nick Keuler die Weichen auf Erfolg, als er in der 9. Minute das 1:0 erzielte und nur zwei Minuten später in der 11. Minute auf 2:0 erhöhte. Jürgen Schechinger baute den Vorsprung in der 25. Minute auf 3:0 aus.

Nach dem Seitenwechsel verkürzte Max Drohla in der 51. Minute auf 1:3, doch die Gäste antworteten umgehend. Jürgen Schechinger traf in der 56. Minute zum 4:1, Thomas Schechinger erhöhte in der 65. Minute auf 5:1 und Justin Göppert stellte in der 75. Minute den 6:1-Endstand her.