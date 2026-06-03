SV Gültlingen siegt klar, VfL Herrenberg jubelt und eine Absage

In den Nachholspielen der Bezirksligen in Württemberg kehrten drei Partien zurück auf den Spielplan, die am vergangenen Wochenende wegen Unwetter und Gewittern abgebrochen wurden. Allerdings wurde das für den morgigen Donnerstag angesetzte Nachholspiel abgesetzt. Die anderen beiden Begegnungen fanden am heutigen Mittwochabend statt.
Der SV Gültlingen feierte einen klaren Auswärtssieg beim TSV Möttlingen. Bereits in der Anfangsphase stellte Nick Keuler die Weichen auf Erfolg, als er in der 9. Minute das 1:0 erzielte und nur zwei Minuten später in der 11. Minute auf 2:0 erhöhte. Jürgen Schechinger baute den Vorsprung in der 25. Minute auf 3:0 aus.
Nach dem Seitenwechsel verkürzte Max Drohla in der 51. Minute auf 1:3, doch die Gäste antworteten umgehend. Jürgen Schechinger traf in der 56. Minute zum 4:1, Thomas Schechinger erhöhte in der 65. Minute auf 5:1 und Justin Göppert stellte in der 75. Minute den 6:1-Endstand her.
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Der VfL Herrenberg setzte sich in einer spannenden Partie knapp gegen den TSV Dagersheim durch. Josias Hartmann brachte die Gastgeber bereits in der 9. Minute mit 1:0 in Führung. Nur vier Minuten später erhöhte Can Abalioglu auf 2:0. Adrian Wichert verkürzte in der 28. Minute auf 1:2 und hielt die Gäste im Spiel.
Nach der Pause gelang Yannick Dannecker in der 49. Minute per Foulelfmeter der Ausgleich zum 2:2. Als vieles bereits auf eine Punkteteilung hindeutete, erzielte Lyonel Baurycza in der 85. Minute den entscheidenden Treffer zum 3:2-Heimsieg für den VfL Herrenberg.
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Das Spiel wurde abgesetzt.
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