SV Gültlingen jubelt – VfL Nagold II überrascht in Eutingen

Mit zwei intensiven Partien wurde heute der 3. Spieltag der Bezirksliga Nordschwarzwald eröffnet. Während der SV Gültlingen zuhause seine Offensivstärke eindrucksvoll unter Beweis stellte, erkämpfte sich die Reserve des VfL Nagold einen wichtigen Auswärtssieg in Eutingen.

Felldorf/Bierlingen holte zuletzt mit Moral den ersten Saisonsieg, drehte einen Rückstand und meldete sich damit zurück. Gegner Ottenbronn wartet noch auf den ersten Dreier, ist aber Garant für Tore: Schon 13 Treffer fielen in Spielen mit Ottenbronner Beteiligung.

Spannung pur bot die Partie zwischen dem SV Eutingen und dem VfL Nagold II. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit fiel die Entscheidung erst im zweiten Durchgang. Ibrahim Büyükköse brachte die Gäste in der 52. Minute in Führung, doch Jannik Pusch glich in der 66. Minute für die Hausherren aus. Nur zwei Minuten später zeigte sich Nagold II eiskalt: Julian Köhler erzielte in der 68. Minute den Treffer zum 2:1-Endstand.

Vor heimischer Kulisse zeigte der SV Gültlingen eine dominante Leistung. Marcus Pflieger brachte die Gastgeber mit einem Doppelpack in der 32. und 39. Minute früh auf die Siegerstraße. Kurz vor der Pause keimte bei den Gästen noch einmal Hoffnung auf, als Jonathan Tommasi in der 44. Minute den Anschlusstreffer erzielte. Fast im direkten Gegenzug hätte Dominic Blum das Spiel noch klarer gestalten können, doch sein Strafstoß in der 45. Minute wurde von Torhüter Sven Götz pariert. Nach dem Seitenwechsel nahm Gültlingen aber wieder Fahrt auf: Justin Göppert traf in der 63. Minute zum 3:1 und erhöhte mit einem weiteren Treffer in der 77. Minute. In der Nachspielzeit sorgte er per Strafstoß in der 90.+4. Minute für den Schlusspunkt.

Althengstett ist neben Wittendorf die einzige Mannschaft ohne Punktverlust, sieben Tore unterstreichen die starke Offensive. Der 1. FC Altburg rangiert noch im Tabellenkeller, hat nach zwei Spielen aber einen Zähler und die Chance, sich von unten zu befreien – vielleicht schon gegen den Favoriten.

Duell der Aufsteiger: Möttlingen ist bisher punktlos, die einzige Mannschaft der Liga ohne Zähler, und kämpft noch mit der neuen Umgebung. Oberreichenbach hat bereits einen Sieg eingefahren, offenbarte zuletzt aber große Defensivprobleme mit fünf Gegentoren.

Absteiger gegen Aufsteiger. Dornhan lieferte spektakuläre Spiele (2:2, 4:4) und wartet noch auf den ersten Sieg. Dornstetten dagegen konnte schon gewinnen, hat aber bislang drei Tore weniger geschossen als der Gegner. Die direkten Duelle aus der Vergangenheit waren meist ausgeglichen – ein heißes Duell kündigt sich an.

Einmal top, einmal flop – Baiersbronn schwankte zwischen 4:1-Sieg und 0:4-Niederlage. Jetzt soll wieder die gute Seite gezeigt werden. Mit dem VfR Sulz wartet allerdings der derzeit torhungrigste Angriff der Liga: Acht Treffer in zwei Spielen, ungeschlagen und als Tabellendritter erster Jäger der Spitze.

Der Absteiger Wittendorf hat als Spitzenreiter bisher seine Favoritenrolle bestätigt: Zwei Siege, 7:1 Tore, makelloser Start. Gegner Ahldorf/Mühlen als Aufsteiger konnte bisher mithalten, steht aber erst bei einem Punkt. Gegen Dornstetten verlor man erst spät – gegen Wittendorf gilt es, das Spiel ebenfalls möglichst lange eng zu halten.

