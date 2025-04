SV Gültlingen dominiert, Spvgg Freudenstadt und SF Gechingen mit Remis

---

Gültlingen setzte ein Ausrufezeichen gegen den Tabellenletzten Marschalkenzimmern und fegte die Gäste mit 6:0 vom Platz. Bereits in der ersten Spielminute erzielte Dominic Blum das 1:0 (1.) und sorgte so für einen fulminanten Auftakt. Es war eine einseitige Partie, in der Philipp Tartsch mit seinem Treffer zum 2:0 (28.) und Blum mit einem weiteren Tor (33.) den Ton angaben. Tobias Dengler erhöhte vor der Pause auf 4:0 (45.+1). In der zweiten Halbzeit fielen weitere Tore, Thomas Schechinger traf zum 5:0 (69.), und der eingewechselte Dominic Heselschwerdt setzte den Schlusspunkt zum 6:0 (74.). ---

Ein dramatisches Remis erlebte die Spvgg Freudenstadt gegen den VfR Sulz. Die Gäste gingen früh in Führung, als ein Eigentor von Anton Bensch Freudenstadt in Rückstand brachte (8.). Doch die Hausherren kämpften sich zurück. Adrian Nahodovic glich mit einem präzisen Schuss zum 1:1 aus (32.). In der zweiten Halbzeit erzielte Matthias Ade das vermeintliche Siegtor für Freudenstadt zum 2:1 (77.). Doch in der Nachspielzeit erlöste Ioannis Mavridis mit einem Tor in der 87. Minute Sulz und sicherte beiden Teams einen Punkt. ---

TuS Ergenzingen zeigte in Vöhringen eine starke Leistung und gewann souverän mit 4:0. Ruben Cinar erzielte bereits in der 8. Spielminute das 1:0. In der zweiten Halbzeit setzte Ergenzingen den Gegner weiter unter Druck: Lukas Bok traf zum 2:0 (52.), und Nico Gulde erhöhte auf 3:0 (54.). Simon Joshua Walser rundete den klaren Sieg mit einem weiteren Treffer zum 4:0 (73.) ab. ---

Althengstett dominiert Salzstetten mit einem deutlichen 5:1. Die Partie begann für die Gastgeber ideal, als Visar Behrami das 1:0 erzielte (19.). Doch Salzstetten glich durch Marc Bühler aus (34.), was dem Spiel eine Wendung gab. Althengstett legte jedoch schnell nach: Behrami traf erneut zum 2:1 (37.), und in der zweiten Halbzeit übernahm Althengstett die Kontrolle. Niklas Woller (63.), Eren Berkan Yilmaz (63.) und Patriot Behramaj (88.) sorgten für den verdienten 5:1-Erfolg. ---

Baiersbronn ließ gegen Gündringen nichts anbrennen und siegte mit 4:0. Kai Sattelberger brachte die Gastgeber in der 41. Minute in Führung. Nach der Pause legte er mit seinem zweiten Treffer zum 2:0 nach (66.). Sebastian Braun erzielte das 3:0 (87.), und Dennis Veitinger setzte mit dem 4:0 den Schlusspunkt in der 89. Minute. ---

In einem spannenden Abstiegskampf trennten sich Alpirsbach-Rötenbach und Eutingen mit einem 2:2-Unentschieden. Die Gäste gingen früh durch Kai Sieb in Führung (7.), doch Alpirsbach-Rötenbach antwortete schnell mit einem Treffer von Omar Al Aarag zum 1:1 (11.). In der ersten Halbzeit brachte Liam Weyherter Eutingen erneut in Führung (43.), doch die Gastgeber glichen in der Nachspielzeit dank eines Treffers von Al Aarag zum 2:2 aus (90.+3). ---

Das Spiel zwischen Felldorf/Bierlingen und Nagold II bot jede Menge Tore und Action. Thomas Baur brachte die Gastgeber mit einem Treffer in der 19. Minute in Führung. Die Gäste von Nagold II antworteten schnell: Chris Wolfer glich zum 1:1 aus (22.) und Tobias Essig brachte sie mit einem Tor zum 1:2 in Führung (35.). Doch Felldorf/Bierlingen antwortete mit einer beeindruckenden Aufholjagd: Baur erzielte sein zweites Tor zum 2:2 (39.), und die Hausherren führten nach weiteren Treffern von Baur (44.), Baur (45.+1) und Baur (47.) mit 5:2. Nagold II verkürzte durch Johannes Fleischle (74.) und Tom Gutekunst (77.) auf 5:4, doch Felldorf/Bierlingen hielt stand und sicherte sich den Sieg. ---

Ottenbronn ließ gegen das Tabellenschlusslicht Mitteltal-Obertal nichts anbrennen und siegte mit 7:1. Mathis Schleh brachte die Gäste überraschend in Führung (22.), doch Ottenbronn antwortete mit einem Treffer von Julian Immisch zum 1:1 (32.). Fabio Mandel erzielte das 2:1 (37.) und legte gleich nach der Pause nach: Sein Tor zum 3:1 (53.) besiegelte das Schicksal der Gäste. Wayne Reich (67.), Immisch (71.), Immisch (74.) und Micael Marques (81.) erhöhten zum 7:1-Endstand. ---

Altburg überraschte in Gechingen mit einem klaren 4:1-Sieg. Die Gastgeber begannen stark, doch es war Altburg, das in der 46. Minute durch Marcel Gross in Führung ging. Savino Marotta erhöhte auf 2:0 (50.) und Marvin Schuh verkürzte auf 2:1 (52.). Doch Altburg ließ sich nicht beirren: Zsolt Balogh traf zum 3:1 (56.) und Marotta sicherte mit seinem zweiten Tor zum 4:1 (66.) den verdienten Auswärtssieg.

