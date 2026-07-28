SV Güdingen als Erster im Pokal weiter

Die DJK Neuweiler und der SV Güdingen machten am Dienstag den Anfang, sie eröffneten den Kreispokal Südsaar Während in allen anderen Kreisen erst in der kommenden Woche die erste Runde gespielt wird, steht im Südsaarkreis schon im Laufe dieser Woche das Eröffnungsprogramm auf dem Spielplan. Der klassenhöhere Bezirksligist setzte sich im Sulzbacher Stadtteil glatt mit 9:3 (5:1) durch.

Bezirksligist SV Güdingen startete am Dienstagabend fast zweistellig in die neue Pokal-Runde. Das Saarbrücker Stadtteilteam setzte sich beim Kreisligisten DJK Neuweiler deutlich mit 9:3 (5:1) durch. Überragender Mann des Abends war Younes Simeon Tchanile, der allein sechs Gäste-Treffer erzielte. Er eröffnete den Abend (8.), weitete den Vorsprung gleich aus (11.), traf per Doppelschlag zum Pausenstand (45. und 45. + 3.) und war auch für das zwischenzeitliche 2:7 für die letzten beiden Güdinger Treffer zur Stelle (83. und 89.). verantwortlich. Die Gastgeber konnten in der 35. Minute durch Jason Ziegler, der einen Strafstoß verwandelte, anschließen, gerieten aber gleich wieder deutlicher in Rückstand, weil Tristan Krah zum 1:3 traf. Nach der Pause dauerte es etwas, bis Noah Amendola (67. und 75.) per Doppelschlag auf 1:7 erhöhte. Nun ließ die Konzentration beim überlegenen Gast nach, Cedric Joel Sakep Kom erzielte nicht nur das 2:7, nach dem fünften Simeone-Treffer zum 2:8 war auch noch Nico Görlinger zum 3:8 treffsicher. Simeone konnte aber noch einen zum 3:9-Endstand drauflegen.

DJK-Trainer Henry Joel Tchuitcha sagte nach dem Spiel: "Man geht natürlich in das Spiel um zu gewinnen, auch gegen höherklassige Teams. Wir haben viele neue Spieler, haben heute in einem ernsthaften Spiel noch mal einen echten Test gehabt. Wir werden in der Liga anders spielen, aber wir müssen uns erst finden, es sind wieder viele neue Spieler dabei. Es ist ein Neuaufbau, wir haben Potential. Wir wollen am Sonntag die Punkte behalten. Es war heute egal wie es ausgeht. Wir haben drei Tore gemacht, wir werden am Sonntag weniger Chancen zulassen. Wir hatten einige Urlauber, von denen wir hoffen, dass sie am Sonntag wieder dabei sind.