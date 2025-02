SV Grün-Weiß Großbeeren erobert Rang eins, Torfestival in Waltersdorf

SV Siethen 1977 – SV Grün-Weiß Großbeeren 3:4

Der SV Grün-Weiß Großbeeren setzte sich mit 4:3 beim SV Siethen 1977 durch und ist nun Tabellenführer. Lucas Peyler brachte die Gäste in der 18. Minute in Führung, bevor Clemens Lindinger den Ausgleich erzielte (29.). Nach der Pause traf Muhammad Osman zur erneuten Führung für Großbeeren (50.), doch Siethen kam durch Torsten Kaiser (56.) zurück. Aljbert Hiseni (64.) brachte die Gäste wieder nach vorne, aber erneut glich Lindinger aus (74.). Erst Leroy Stillers Treffer in der Nachspielzeit (90.+2) entschied die Partie zugunsten des Tabellenführers.

RSV Waltersdorf 1909 – SG Großziethen II 5:4

Einen wahren Fußball-Krimi erlebten die Zuschauer in Waltersdorf, wo der RSV mit 5:4 gegen die SG Großziethen II gewann. Dennis Meng eröffnete das Spiel früh (6.), doch Marvin Pietschmann drehte die Partie mit einem Doppelpack (11., 37.). In der zweiten Halbzeit entwickelte sich ein offener Schlagabtausch: Diyar Yilmaz (66.) glich aus, bevor Sascha Priltz (70.) und Meikel Sinnen (71.) erneut wechselnde Führungen herstellten. Pascal Lorenz (88.) brachte Großziethen vermeintlich auf die Siegerstraße, doch Bernd Hecker (90.+3) und erneut Meng (90.+4) sicherten Waltersdorf den dramatischen Heimsieg. Besonders bitter für Großziethen: Leon Schmidt scheiterte zuvor per Strafstoß an Tom Schulze (33.).

Ludwigsfelder FC II – BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow II 2:4

Im direkten Duell um die Verfolgerposition setzte sich der BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow II mit 4:2 gegen den Ludwigsfelder FC II durch. Benjamin Fabisch (10.) brachte die Gäste in Führung, doch Manuel Hildebrandt (12.) glich prompt aus. Michell Steinbuch (39.), Jonas Marcellus Ziegler (42.) und erneut Fabisch (45.+2) sorgten für die Vorentscheidung. Sebastian Eichhorns Treffer (71.) kam für Ludwigsfelde zu spät.