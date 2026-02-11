SV Grün-Weiß Großbeeren: „Das gilt nicht als Ausrede“

– Foto: Bernd Pflughöft/Verein

Aufsteiger SV Grün-Weiß Großbeeren steht in der Landesklasse Ost auf Rang elf – doch Trainer Patrick Draheim bleibt überzeugt: „Wir müssen nicht gegen den Abstieg spielen.“ Im FuPa-Teamcheck spricht er über Klatschen, Lernprozesse und viele Neuzugänge.

Ausbaufähige Hinrunde – aber keine Abstiegspanik Mit Platz 11 und 17 Punkten fällt das Fazit von Patrick Draheim klar aus: „Auf jeden Fall ausbaufähig.“ Trotzdem sieht der Trainer den SV Grün-Weiß Großbeeren nicht als Abstiegskandidaten. „Ich persönlich denke nicht, dass wir gegen den Abstieg spielen müssen“, sagt er. Zwar habe es „viele Ausfälle“ gegeben und samstags stand „oft eine andere Mannschaft auf dem Platz“, doch er betont deutlich: „Das gilt nicht als Ausrede.“

Landesklasse als Härteprüfung: „deutlich körperbetonter“ Als Aufsteiger musste Großbeeren sich an ein neues Niveau gewöhnen. Der größte Unterschied zur Vorsaison sei für Draheim eindeutig: „Die Liga ist deutlich körperbetonter, das ist der größte Unterschied.“ Gerade damit habe seine Mannschaft „anfangs Probleme“ gehabt.

Draheim stellt klar, dass jeder Spieler gefragt ist: „Jeder will spielen, jeder kann sich anbieten und mich überzeugen. Das gehört dazu.“

Doch der Coach sieht Fortschritte: „Wir haben das aber nach und nach besser hinbekommen.“ Und spielerisch? Da bleibt er selbstbewusst: „Spielerisch können wir absolut mithalten, das haben wir mehrfach gezeigt.“

Zu viele Gegentore und bittere Klatschen als Wendepunkt

28 Tore geschossen, 45 kassiert – die Zahlen zeigen die Hauptbaustelle. Draheim spricht offen über die Schwächen: „Wir haben zu viele einfache Gegentore bekommen.“ Besonders eine Phase sei extrem gewesen, geprägt von „sehr deutlichen Niederlagen“.

Er nennt konkrete Beispiele: das 0:8 gegen 1. FC Frankfurt II, das 0:8 gegen SV Grün-Weiß Union Bestensee oder das 4:7 in FSV Union Fürstenwalde II.

Doch genau danach sei etwas passiert: „Danach gab es einen klaren Weckruf.“ Großbeeren habe „Dinge verändert und das hat funktioniert“. Draheim beschreibt seine Mannschaft als lernwillig: „Wir sind sehr lernorientiert und wollen alles fußballerisch lösen.“ Selbst wenn es scheitert, bleibt die Haltung konsequent: „Wenn etwas nicht klappt, probieren wir es wieder, so lange, bis es funktioniert.“

Mutmacher trotz Rückschlägen: „definitiv nicht zu verstecken“

Trotz der schwierigen Hinrunde sieht Draheim viele Zeichen, dass sein Team in der Liga bestehen kann. „Da gab es mehrere Spiele“, sagt er, ohne einzelne Partien hervorzuheben. Seine Botschaft ist dennoch eindeutig: „Wir brauchen uns in dieser Liga definitiv nicht zu verstecken.“

Entwicklung stimmt – und der Trainer spürt den Hunger

Die Entwicklung des Teams bewertet Draheim insgesamt positiv. „Ich bin sehr zufrieden“, erklärt er. Vor allem die Mentalität überzeugt ihn: „Die Jungs haben alle richtig Bock.“

Für die Rückrunde ist er überzeugt: „Ich bin überzeugt, dass wir in der Rückrunde besser spielen und mehr Punkte holen als in der Hinrunde.“ Das klingt nicht nach Hoffnung – sondern nach festem Plan.

Wintervorbereitung im Improvisationsmodus

Die Bedingungen im Winter seien extrem schwierig. Draheim bringt es auf den Punkt: „Das Wetter ist natürlich eine Katastrophe.“ Doch sein Team hat sich nicht hängen lassen. „Trotzdem haben wir viel gemacht“, berichtet er.

Das Programm klingt nach harter Arbeit: Soccerworld, Kampfsport, Kraftzirkel, Functional- und Fitnesstraining sowie Spinning. Draheim ist beeindruckt: „Alle ziehen voll mit, darauf bin ich sehr stolz.“

Der Trainer hofft auf bessere Bedingungen: „Ich hoffe, dass wir bald wieder auf den Platz können, wir hatten dort einiges vor.“ Zudem verweist er darauf, dass „in Berlin der Rückrundenstart ja etwas nach hinten geschoben“ wurde – vielleicht sei das „bei uns auch möglich“.

Testspiele: viele Ausfälle, aber zwei Termine stehen

Auch die Testspielplanung wurde vom Winter ausgebremst. Großbeeren spielte am 18.01. gegen SV Babelsberg 03 II und verlor mit 3:4. Danach hagelte es Absagen: Das Spiel am 25.01. gegen SG Saarmund wurde abgesagt, ebenso am 01.02. gegen SG Phönix Wildau 95 und am 08.02. gegen RSV Eintracht U23.

Geplant sind noch zwei Begegnungen: am 15.02. um 13 Uhr gegen Fortuna Babelsberg sowie am 22.02. um 14 Uhr gegen SG Bornim.

Draheim erklärt, warum diese Spiele so wichtig sind: „Wir wollten viel am System verändern, dafür brauchen wir Spiele.“ Sein Wunsch bleibt klar: „Hoffentlich können wir bald wieder regelmäßig auf den Platz, um weiter daran zu arbeiten.“

Kaderumbruch: sechs Zugänge und neue Impulse im Trainerteam

In der Winterpause hat sich personell „einiges getan“. Draheim zählt mehrere Neuzugänge auf: Mit Jerome Sill (Sechser) kommt ein Spieler vom Lichtenrader BC. Zudem wurde mit Faris Feratovic ein neuer Torwart verpflichtet, der vom Stern Marienfelde kommt. Auch in der Defensive wird nachgelegt: Daven Trawiel (Innenverteidiger) stößt von RSV Eintracht U23 dazu.

Für die Offensive soll Linus Belitz helfen, ein Stürmer von SG Großziethen. Zusätzlich wurde Lars Neubauer (Sechser) reaktiviert. Außerdem gibt es Verstärkung im Staff: Saleh Moussa ist neuer Co-Trainer.

Abgänge gibt es ebenfalls: Kevin Frischen wechselt zu den 3. Männern, außerdem wird Leroy Stiller genannt. Draheim spricht von „insgesamt viel Bewegung im Kader“.

Ziele: Entwicklung und „mehr Punkte“

Die Zielsetzung bleibt sachlich und klar: „Wir wollen uns spielerisch weiterentwickeln.“ Doch es gibt auch ein konkretes Ergebnisziel: „Das klare Ziel ist, mehr Punkte zu holen als in der Hinrunde.“

Schlüssel für die Rückrunde: Körperlichkeit und Klarheit

Was muss sich ändern, um sich frühzeitig Luft im Tabellenkeller zu verschaffen? Draheim reduziert es auf zwei einfache Sätze: „Einfach Fußball spielen.“ Und: „Und auch mal den Körper einsetzen.“

Genau darin steckt das Programm für den Aufsteiger SV Grün-Weiß Großbeeren: weniger naive Gegentore, mehr Robustheit – und die Hoffnung, dass sich die Lernkurve endlich auch in Punkten ausdrückt.