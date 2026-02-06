SV Grün-Weiss Ahrensfelde II: „Glauben, arbeiten und zusammenhalten“

– Foto: K.W.

Trainer Enrique Aljama Donos analysiert im FuPa-Teamcheck eine Hinrunde voller Rückschläge beim SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde II. Als Schlusslicht der Landesklasse Nord fehlt es nicht an Wille – sondern an Personal, Stabilität und gesundem Wettbewerb.

Trotzdem hebt Donos die Haltung seiner Mannschaft hervor. Die Spieler, die zur Verfügung standen, haben „immer alles gegeben und Verantwortung für den Verein übernommen“. Einsatz, Wille und Identifikation sind „jederzeit vorhanden“ gewesen – „daran hat es definitiv nicht gefehlt“.

Schlusslicht – aber nicht ohne Erklärung Der SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde II steht nach der Hinrunde auf dem letzten Tabellenplatz der Landesklasse Nord. Für Trainer Enrique Aljama Donos ist diese Position jedoch nur ein Teil des Gesamtbildes. „Die aktuelle Tabellenposition spiegelt leider nur einen Teil der Realität wider“, sagt er deutlich. Der Grund: In der gesamten Hinrunde konnte das Team „auf rund 65 Prozent unseres Kaders nicht regelmäßig zurückgreifen“. Gerade „wichtige Spieler auf Schlüsselpositionen“ seien über lange Zeit „verletzungsbedingt ausgefallen“. Unter solchen Bedingungen sei es „extrem schwierig“ gewesen, konstante Leistungen zu bringen.

Doppelbelastung durch die Situation der Ersten

Als zweite Mannschaft ist Ahrensfelde ohnehin regelmäßig von personellen Schwankungen betroffen. In dieser Saison sei das besonders deutlich geworden. Donos spricht von „erheblichen Auswirkungen“ auf die Ergebnisse, weil auch die erste Mannschaft mit „erheblichen Ausfällen“ kämpfen musste. Dadurch musste die Erste oft auf junge Spieler zurückgreifen, „die normalerweise die zweite Mannschaft unterstützen und in unserem Team eine wichtige Rolle spielen“.

Das habe die Lage weiter verschärft: „Diese Veränderungen im Kader haben unsere ohnehin schon angespannte Situation noch weiter erschwert.“ Oft habe man „kurzfristig umstellen“ müssen und sei kaum dazu gekommen, „flüssig spielen“ zu können.

Spiele gegen Spitzenteams als Beweis der Qualität

Trotz der schwierigen Ausgangslage gab es in der Hinrunde Momente, die dem Trainer gezeigt haben, wozu die Mannschaft fähig ist. Besonders hebt Donos die Partien gegen „Gartz und Oberkrämer“ hervor. Dort sei deutlich geworden, „welches Potenzial in dieser Mannschaft steckt“. Beide Gegner waren „als Spitzenteams nach Ahrensfelde“ gekommen – und Ahrensfelde II hat es geschafft, „nicht nur zu gewinnen, sondern auch spielerisch zu überzeugen“.

Für Donos sind diese Spiele ein klarer Beleg: Die Mannschaft kann „trotz der aktuellen Tabellenlage“ ohne die massiven Ausfälle „ohne Zweifel im oberen Tabellenbereich mitspielen“.

Mentalität als größter Fortschritt

Wenn Donos auf den bisherigen Saisonverlauf blickt, erkennt er den größten Fortschritt nicht im taktischen oder spielerischen Bereich, sondern in der Psyche der Mannschaft. „Der größte Fortschritt liegt ganz klar im mentalen Bereich“, betont er. Die Spieler haben gezeigt, „dass sie nicht aufgibt“.

Die Spieler seien überzeugt, dass sich die Situation verändern werde, und sehen die schwierige Phase als „wichtigen Lernprozess für die Zukunft“. Donos formuliert es klar: „Was auch immer in der Hinrunde passiert ist: Wir können es nicht ändern, sondern nur daraus lernen.“ Genau das tue die Mannschaft. Besonders die „positive Einstellung“ und der „starke Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft“ seien „unbestreitbar“.

Torwartfrage und Defensive als zentrale Baustellen

Für die Rückrunde benennt der Trainer konkrete Punkte, die dringend verbessert werden müssen. Ein „zentraler Punkt“ ist die Torhüterposition. Der Torwart habe „die gesamte Hinrunde ohne echte Konkurrenz gespielt“, was auf dieser Position „extrem schwierig“ sei. Donos macht dabei klar, dass man „sehr dankbar“ für den Keeper ist, aber gleichzeitig wisse jeder im Verein: „Gesunder Konkurrenzkampf“ sei notwendig, um dauerhaft „Leistung auf höchstem Niveau“ abrufen zu können.

Auch defensiv sieht Donos große Aufgaben. „Ein weiterer wichtiger Bereich ist die Defensive. Das ist nichts Neues“, sagt er. Dabei geht es weniger um Qualität als vielmehr um „Quantität“. Aufgrund der vielen Ausfälle mussten Spieler in der Abwehr aushelfen, „die normalerweise nicht auf diesen Positionen spielen“. Die Hoffnung für die Rückrunde lautet deshalb: mehr personelle Stabilität.

Trainingsauftakt unter schwierigen Bedingungen

Die Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte startete am 22. Januar. Doch auch hier kämpft der Klub mit äußeren Umständen. „Die aktuellen Schneefälle und der gefrorene Platz“ haben den Trainingsbetrieb „deutlich beeinträchtigt“, sodass nicht alle Einheiten wie geplant stattfinden konnten. Trotzdem ist das Ziel klar: „Wir versuchen dennoch, das Beste aus der Situation zu machen und flexibel zu bleiben.“

Testspiele stehen – mit klaren Terminen

Trotz Winterwetter hat Ahrensfelde II eine Reihe von Testspielen angesetzt. Am 07.02. um 12 Uhr geht es gegen die SG Müncheberg. Es folgt am 10.02. um 19:30 Uhr ein Test gegen Lichtenberg 47 II. Danach wartet am 17.02. um 19:30 Uhr die Partie gegen SV Rüdnitz/Lobetal. Den Abschluss bildet am 21.02. um 13 Uhr das Spiel gegen den Müllroser SV.

Ziele: weniger Gegentore, mehr Dominanz, Klassenerhalt

Sportlich richtet Donos den Blick klar nach vorn. Ein zentrales Ziel ist es, „die Anzahl der Gegentore deutlich zu reduzieren“. Gleichzeitig will man „mit dem Ball dominanter auftreten“ und sich „als Mannschaft weiterentwickeln“. Donos ist überzeugt: Wenn das Team als Gruppe zusammenwächst und konstant an den Abläufen arbeitet, kann man „unser großes Ziel, den Klassenerhalt, erreichen“.

Vier Abgänge – aber auch vier neue Hoffnungsträger

Personell gibt es im Winter Bewegung. Ahrensfelde II muss vier Abgänge verkraften. Gleichzeitig freut sich der Verein über vier Neuzugänge, die das Team „qualitativ und auch mit ihrer Erfahrung verstärken werden“. Diese Spieler sollen „zusätzliche Optionen und Stabilität“ für die zweite Saisonhälfte bringen.

Der Schlüssel: Gesundheit, Training und Glaube

Für Donos ist klar, worauf es ankommt, um in der Rückrunde Punkte zu sammeln. Der wichtigste Faktor sei, „dass uns Verletzungen möglichst verschonen“. Dazu müsse die Mannschaft „jede Woche hart trainieren“ und an den Spieltagen „jedes Spiel wie ein Finale angehen“. Vor allem aber braucht es Überzeugung: „Glauben, arbeiten und zusammenhalten – das wird entscheidend sein, um in der Rückrunde Punkte zu sammeln.“

Tabellenlage: Schlusslicht mit Rückstand

In der Landesklasse Nord steht der SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde II nach 15 Spielen mit 2 Siegen, 2 Unentschieden und 11 Niederlagen sowie 23:51 Toren bei 8 Punkten auf Rang 16.