SV Großräschen: Jugendliche Unbekümmertheit trifft Erfahrung

– Foto: Jessica Wotscheg

Neun Zugänge, darunter mehrere Rückkehrer und Talente aus der eigenen Jugend: Der SV Großräschen hat sich in der Breite verstärkt. Martin Lehmann, sportlicher Leiter, ordnet im FuPa-Teamcheck die Vorbereitung ein, spricht über die neuen Spieler und formuliert ein klares Saisonziel in der Landesklasse Süd.

Aus eigener Spielerkarriere weiß Lehmann, worauf es in der Vorbereitung ankommt – gerade bei einem jungen Kader. Er sagt gegenüber FuPa: "Aus eigener Erfahrung als Spieler weiß ich, dass die Vorbereitung wichtig ist, um Sicherheit und ein gutes Teamgefühl für die Saison zu bekommen. Gerade bei unseren vielen jungen und/oder neuen Spielern." Sein Fazit fällt positiv aus: "Zumindest das scheint gut gelungen zu sein." Den Testspielergebnissen misst er dabei wenig Bedeutung bei: "Die Ergebnisse sollte man nicht allzu hoch einordnen."

Besonders freut sich Lehmann über die Rückkehr aus dem eigenen Nachwuchs: "Besonders freuen wir uns natürlich, dass auch aus dem eigenen Nachwuchs wieder Neuzugänge zu verzeichnen sind. Wir begrüßen herzlich Marlon Orlikowski, Maurice Feuerherm und Torben Schober." Zusätzlich wurde mit Jamie Fiedler eine Option für die Torwartposition gewonnen.

Der Kader des SV Großräschen hat sich spürbar verändert. Als externe Neuzugänge kommen die Brüder Josel und Aurelio Muschter sowie Eleftherios "Leo" Bairaktarov von Brieske Senftenberg – wobei laut Lehmann nur Josel bis zuletzt aktiv gespielt hat, während die beiden anderen "reaktiviert" wurden. Ebenfalls neu ist Hans Dalichau, zuletzt beim Senftenberger FC, der zuvor ebenfalls nicht mehr aktiv war.

Den Eindruck der neuen Spieler beschreibt Lehmann als positiv: "Die allesamt jungen Kerle fügen sich gut in das Team ein. Mit einerseits alten Bekannten aus der Jugend und andererseits neuen Impulsen von außen scheint eine gute Mischung gelungen zu sein." Weitere Zugänge sind aktuell nicht geplant, Interessierte sind aber willkommen: "Geplant ist nichts… wer Lust hat, in der IBA-Stadt zu kicken, kann sich gerne melden."

Abgänge zu verzeichnen, Kaderplanung mittlerweile abgeschlossen

Anders als bei den Zugängen gab es beim SV Großräschen auch Abgänge. Details dazu nennt Lehmann nicht, stellt aber klar: "Wir hatten leider Abgänge zu verzeichnen. Aktuell ist die Planung für die kommende Saison aber bei allen Spielern abgeschlossen."

Stärke: jugendliche Unbekümmertheit trifft Erfahrung

Die Stärke seiner Mannschaft sieht Lehmann in der Mischung der Generationen: "Als absolute Stärke sehe ich die jugendliche Unbekümmertheit der Mannschaft, gemischt mit einigen sehr erfahrenen Säulen im Team."

Klares Ziel: Klassenerhalt

Nach einer Vorsaison mit vielen knappen Niederlagen ist das Saisonziel für Lehmann eindeutig: "Das klare Saisonziel ist definitiv der Klassenerhalt. Nach vielen engen und teilweise unnötigen Niederlagen in der Vorsaison gilt es, sich das Glück des Tüchtigen zu erarbeiten und mit etwas Glück früh in der Saison das gesteckte Ziel erreicht zu haben."

Einen klaren Favoriten auf die Meisterschaft sieht er nicht, nennt aber zwei Kandidaten: "Ich denke, dass es keinen klaren Favoriten gibt. Schlieben hat bei einer ähnlichen Leistung wie in der Vorsaison sicherlich gute Karten. Aber auch die Mannschaften aus dem Cottbuser Raum schneiden erfahrungsgemäß gut ab."

Erwartung an den Auftakt: umkämpftes Spiel gegen einen Konkurrenten

Zum ersten Saisonspiel erwartet Lehmann eine enge Partie gegen einen direkten Konkurrenten, ist aber zuversichtlich: "Ich erwarte gleich zu Beginn ein umkämpftes Spiel gegen einen direkten Konkurrenten. Sofern die junge Mannschaft den Kampf annimmt und es schafft, das eigene Spiel auf den Rasen zu bringen, rechne ich mit drei Punkten."

Mit einer gelungenen Mischung aus jungen Talenten, Rückkehrern und erfahrenen Spielern geht der SV Großräschen mit dem klaren Ziel Klassenerhalt in die neue Saison.