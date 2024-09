SV Großhabersdorf: Erst Kniescheibe herausgesprungen, dann der Sieg

Am Kirchweihsamstag kam es um 12:00 Uhr Mittags zum Aufeinandertreffen zweier Vereine, die diese Saison definitiv um den Aufstieg in die Kreisklasse mitspielen wollen. Die Heimmannschaft, die einige Kerwaburschen in der Startelf hatte, hatte zu Beginn der Partie noch etwas Sand im Getriebe. Das nutzten die Gäste aus Wilhermsdorf in der 5. Minute auch direkt aus und gingen durch eine scharf getretene Freistoßflanke, die im Abschluss von Jabs mündete, mit 1:0 in Führung.